汪浩時間》府院黨動起來，準備好重選國會！

◎ 汪浩

藍白聯手毀憲亂政，從違反公債法的《財劃法》、反年改修法，到一連串危害國安與民主制度的法案，已不只是政策歧見，而是結構性破壞憲政秩序。當憲法法庭遭癱瘓、覆議八度遭否決，行政權若再退讓，等同默許違憲惡法生效，後果將由全民承擔。

立法院會近日否決「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，政院堅持不會執行。（資料照）

此刻，從《財劃法》開始，行政院長必須善用憲法明定的副署權，對多項藍白違憲法案採取「不副署、不執行」的正面對抗，把政治責任清楚地丟回立法院。藍白若真認為行政院失職，就依憲法提不信任案、倒閣重來，而不是一邊擴權濫權，一邊躲在程序後面罵獨裁。

更重要的是，民進黨不能只在國會防守。這場對抗攸關國家財政、年金永續、民主選舉與國安防線，必須走向基層，讓人民知道：為什麼行政權必須硬起來、為什麼這些法案不能退讓、為什麼朝野對抗不是鬥爭，而是守底線。

民主是台灣唯一的方向，民進黨必須讓人民知道為什麼行政權必須硬起來。（取自貼文）

當立法院已無法自我節制，解散國會、重選立法院，就不只是選項，而是民主機制下的必要重開機。府院黨現在就該動起來，凝聚民意，為解散國會，#重選立法院做好政治與社會的準備。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

