自由開講》相約「廢止《憲訴法》」連署公投

◎ 張崇廉

和同事相約「廢止《憲訴法》」連署公投，這是繼大罷免後，我們基於對在野黨在毁憲亂政後，又再一次對台灣民主治度殘害的憂心。

立委王定宇邀集人民作主公民團體、多位南市議員、里與社區意見領袖及友善店家廣設搶救憲法法庭的公投連署站，力拚擴散連署效應。（資料照）

這段期間中國國民黨及民眾黨所提的法案，「停砍年改法案」、「離島建設條例」、救國團討特權的「黨產條例」、放寬中配參選的「國籍法」、「中配入籍年限從6年放寬為4年的「兩岸條例」、「不在籍投票」與助理費除罪化等爭議性法案，這些法案，我們理解在野黨有其職責及義務去提改革法案，但，由於這些法案會深刻衝擊台灣的民主法治及現行台灣人民的權利義務，不能都完全逕付二讀而不討論，而對執政黨的法案於程序委員會即予否決，如此做無異於以民主外衣包覆著獨裁的本質。

請繼續往下閱讀...

再者，在野中國國民黨及民眾黨會把反對他們提案的制衡機關，在挾其人數優勢下以立法方式「廢其武功」，最明顯的就是憲訴法的修訂，讓在野中國國民黨及民眾黨更可為所欲為去提他們所要、且不用討論逕付二讀且違憲的法案；而其實，我們最不放心之處，是中國國民國黨新任黨主席一上任的種種親中言行更甚以往歷任黨主席，再加上中國國民黨及民眾黨在立法院如失速列車行為，再下來還會提什麼法案來消耗台灣，這才是令人為台灣未來感到憂心之處。

民團發起廢止藍白修惡的憲訴法、選罷法等4大公投案，民團宣傳是「救回憲法法庭的最後機會」。（擷取自人民作主志工團網站）

所以，看看在大罷免失敗後這些立委的種種惡行，幸好還有一個可以挽救台灣的機會，善用人民公投的權力，讓「廢止《憲訴法》」連署公投成真，再給台灣的未來有一線生機。

（作者為服務業、海軍退役少校）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法