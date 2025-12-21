自由電子報
自由開講》承不承認《舊金山和約》 中共「戰狼外交」進退維谷

2025/12/21 13:30

◎ 葉昱呈

高市早苗出席國會的黨魁辯論時，強調日本對台灣態度不變，並引《舊金山和約》直言日本沒有立場認定台灣法律地位，中國外交部則跳腳放話從未接受過《舊金山和約》，對中方「非法無效」，事實上中共會如此氣急敗壞的原因，是因為《舊金山和約》所衍生出的「台灣地位未定論」，讓中共一貫主張「台灣是中國的一部分」之立場站不住腳。

《舊金山和約》第二條揭示日本承認朝鮮獨立、放棄台灣、澎湖、千島群島、庫頁島南部、南沙群島、西沙群島等地的所有權利，條文內容雖載明日本「放棄」台灣與澎湖，但未提及台灣與澎湖主權的後續歸屬國家，換言之，台灣主權倘若未歸屬於任何國家，則中共「台灣是中國的一部分」之主張，即不攻自破。

其次，一九五一年簽署之《舊金山和約》，採取不明定日本將台灣歸還給何國之體例，並授權當事國與日本另行簽訂條約，以解決領土問題。

因此，日本於一九五二年依該和約的原則及框架，與我國另簽訂《中日和約》，除了重申《舊金山和約》放棄對台灣及澎湖的一切權利外，其中第四條並揭示中日之間，在一九四一年十二月九日以前所締結之一切條約（包含馬關條約）、專約及協定，均因戰爭結果而歸「無效」。若中共不承認《舊金山和約》，則《中日和約》即失去依附的基礎而失效，形同馬關條約並未廢止，日本亦未放棄對台灣的所有權。

若中共不承認《舊金山和約》，則《中日和約》即失去依附的基礎而失效，形同馬關條約並未廢止 。（擷取自「中華民國外交部保存之前清及民國時期條約協定檢索系統」官網）若中共不承認《舊金山和約》，則《中日和約》即失去依附的基礎而失效，形同馬關條約並未廢止 。（擷取自「中華民國外交部保存之前清及民國時期條約協定檢索系統」官網）

中國外交部意圖發動法律戰，威脅日本承認中國合法擁有台灣的主權，作為併吞台灣的合理藉口，但承認《舊金山和約》，將陷入「台灣地位未定論」的窘境，若不承認《舊金山和約》，又讓台灣回歸為日本領土，成為國際笑譚，其粗暴蠻橫的戰狼外交作風，反而讓自己陷入進退維谷的尷尬境地！

（作者為公務員）

