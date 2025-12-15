自由開講》波蘭人沒忘卡廷大屠殺 台灣人卻忘記228與赤色恐怖

◎ 許耿睿

備戰才是止戰唯一之道：從烏克蘭到台灣的相同教訓

波蘭記者深入烏克蘭，記錄戰爭的殘酷真相。（siarhei_marchyk 提供）

波蘭國家電視台前來專訪台海局勢，兩位記者曾深入烏克蘭拍攝影片 ，用鏡頭記錄戰場最殘酷的真相，並在前線砲彈落下之前滾入壕溝才保住性命。當話題轉到「中國會不會打台灣」時，在許多關鍵問題上我們與兩位記者不謀而合，而波蘭記者所述，如同向台灣人敲響警鐘：

前線砲彈落下之前，士兵滾入壕溝才保住性命。（siarhei_marchyk 提供）

（一）台海若開戰，台灣是孤軍奮戰還是會有盟友加入？

答案永遠只有一個：取決於台灣人自己團結到什麼程度。團結，盟友會全力支援；不團結，民主國家最多在中共吞下台灣後，再發動反攻把台灣奪回——因為第一島鏈不能丟。

（二）今天的台灣，就像2019年的烏克蘭。

那時很多烏克蘭人也不相信俄羅斯會真的打過來，覺得「俄羅斯是兄弟」，「談一談就沒事了」。結果呢？

（三）如果第三次世界大戰爆發，亞洲第一戰將可能發生在台灣，歐洲第一戰將可能發生在波蘭。

俄羅斯會聯合白俄羅斯先吃掉波蘭，取得波羅的海出海口，讓艦隊長驅直入歐洲心臟。

如第三次世界大戰爆發，歐洲第一戰將可能發生在波蘭，軍方派兵駐守在與白俄羅斯邊境。（美聯社檔案照）

（四）若世界第三次大戰爆發，將是一場民主陣營與共產陣營的終極對決。

（五）我們都祈求和平，但歷史一再證明：只有備戰，才能真正阻止戰爭。

（六）波蘭人永遠不會忘記八十五年前，蘇聯對波蘭菁英所犯下的毀滅式惡行——「卡廷大屠殺」。，

波蘭電影人將此歷史血痕拍成電影《愛在波蘭戰火時》，2008年榮獲奧斯卡最佳外語片獎；波蘭人至今視俄羅斯為生死之敵。

但在台灣，卻有政黨與政客，不僅忘記了七十八年前的「二二八」，他們的家族財產遭到前來接收台灣的陳儀之行政長官公署的掠奪霸佔、長輩遭到監禁與屠殺；更忘記了七十六年前隨國民政府敗退來台後，他們留在對岸的家人遭到赤色恐怖，被槍決鎮壓。如今，為了權位與利益，他們拋棄民主自由理念，選擇靠向中共懷抱。這是多麼荒謬的歷史輪迴？

（七）台灣太自由、太民主，卻被中共利用，成為假訊息溫床。

年輕人浸泡在抖音、小紅書與特定媒體的資訊泡泡裡，失去獨立判斷的能力，任由靠向對岸的政客牽著鼻子走，認知徹底錯亂。

年輕人浸泡在抖音、小紅書與特定媒體的資訊泡泡裡，失去獨立判斷的能力。（路透檔案照）

（八）中共最擅長的就是用謊言包裝「和平」。

讓你以為，投降就是統一，屈服就是團圓。

（九）國家若亡，哪還有家？「國」與「家」，是不可分開的。

（十）最後，我們聊到：無論備戰，抑或戰時，業餘無線電（HAM）都是政府與軍方不可或缺的通訊後備力量。

其中一位波蘭記者的父親，即「老火腿」，當年在蘇聯時代即用這套系統傳遞真相。

結論只有一句：

我們身處民主陣營在亞洲的最前線，與共產極權陣營隔海對峙，台灣人唯有團結，才能守住這塊土地，盡最大可能避免第三次世界大戰爆發。

波蘭記者說：「我們在烏克蘭看過太多教訓了，請台灣千萬別再重蹈覆轍。」這不是恐嚇，是前線活下來的人，用血淚換來的忠告。

波蘭記者警告：

「台灣正重演六年前的烏克蘭，你們現在就是2019年的烏克蘭，不要再天真了。」

「不備戰，就等著被統一。」

台灣向美國購買主力戰車M1A2T，增強備戰，保衛國家安全。（資料照）

「台灣若不團結，第一島鏈就完了。」

「如果第三次世界大戰爆發，第一槍將可能在亞洲的台灣，歐洲的波蘭。」

（作者為臉書TaiwanADIZ負責人）

