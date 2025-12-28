自由電子報
自由開講》台灣面對威權四國結盟的戰略

2025/12/28 20:00

◎ 廖明輝

中國、俄羅斯、伊朗和北韓組成「動盪軸心」，即國際俗稱的威權四國「CRINK」（取四國首字母縮寫），在近年合作日益緊密。這四國雖然彼此背景迥異，但共同對抗以美國為首的自由民主秩序。在2025年9月北京「九三閱兵」中，習近平與俄、伊、北韓領導人同台出席，公開展示聯手姿態，向世界傳達替代美國主導國際秩序訊號。僅管這一聯盟組織鬆散，卻懷抱「新秩序」的宏大目標，類似二戰時的德日意軸心，希望讓自己的國家獲得「應有地位」，從而改變現有國際體系。

中國、俄羅斯、伊朗和北韓組成「動盪軸心」，即國際俗稱的威權四國「CRINK」，在近年合作日益緊密。圖為中國領導人習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩出席中國93閱兵。（法新社檔案照）中國、俄羅斯、伊朗和北韓組成「動盪軸心」，即國際俗稱的威權四國「CRINK」，在近年合作日益緊密。圖為中國領導人習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩出席中國93閱兵。（法新社檔案照）

在力量對比上，動盪軸心各成員差距懸殊。中國經濟規模遠超其他國家，俄羅斯軍事預算高居前列，北韓和伊朗則居於次級地位。意味中國、俄羅斯處於主導地位，而北韓與伊朗更多依賴前兩者。然而，戰略合作卻呈加速趨勢。俄烏戰爭爆發後，北韓與俄羅斯於2024年簽署互助防禦協定；北韓向俄烏戰場派出上萬兵力並供應急缺彈藥。伊朗則提供攻擊型無人機助力俄軍；北韓和伊朗則分別從對方獲得現代化防空導彈與電子作戰系統。中俄也宣示「無上限」夥伴關係，不斷擴大聯合軍演頻率。總體而言，CRINK成員透過軍事技術與裝備共享，正在削弱美國與西方盟友優勢。

對台灣而言，CRINK合作升溫帶來多方面挑戰。在軍事安全層面，北韓與伊朗的導彈與無人機技術透過中俄管道流通，增加鄰近國家遭威脅可能。此外，CRINK國家還在網路與資訊戰領域協同合作。中俄兩國網軍常共享惡意程式與滲透工具，並協同行動發起跨國資訊與輿論干擾，台灣未來可能面臨更複雜網絡攻擊及假訊息操控，增加灰色地帶風險。在經貿層面，CRINK結盟削弱制裁效力，也改變全球供應鏈布局。能源及高科技產品供應常被用作政治籌碼，提醒台灣須多元佈局能源供應、減少對單一市場依賴；同時應及早調整產業鏈、加強與民主國家的經濟合作，減低CRINK國家聯手帶來的經濟波動風險。至於在外交層面，CRINK成員國持續加強外交互動，中俄領袖自2022年以來會晤近50次；在聯合國及其他多邊場合，中俄常採取相似立場對抗西方倡議。整體而言，西方盟友普遍傾向將俄羅斯及其夥伴孤立遏制，而中國與CRINK成員則相互扶持。在此背景下，台灣需強化與美日歐等民主國家合作與協調，利用新南向政策及多邊機制擴大支持面，以抵消CRINK在國際舞台對抗西方趨勢。

台灣唯有強化國防戰力、深化與盟國夥伴的戰略協防，才能在全球新冷戰新格局下穩固自身地位，維護自由民主與區域和平。圖為台灣陸軍軍事訓練。（資料照）台灣唯有強化國防戰力、深化與盟國夥伴的戰略協防，才能在全球新冷戰新格局下穩固自身地位，維護自由民主與區域和平。圖為台灣陸軍軍事訓練。（資料照）

綜上所述，CRINK並非完全統一聯盟，各國能力與意願仍存差距，但數據清楚顯示自2022年俄烏戰爭以來其合作明顯加速。在中美戰略對抗格局下，台灣不僅須因應兩岸緊張，更要警覺CRINK此類威權體系合作對台灣安全與國際處境形成複合挑戰。唯有強化國防戰力、深化與盟國夥伴的戰略協防，同時積極經濟多元化與外交戰略，台灣才能在全球新冷戰新格局下穩固自身地位，維護自由民主與區域和平。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

