自由開講》中國攻台的最大變數：不是美軍 而是中國自己的軍隊

2025/12/24 12:30

◎ 蕭錫惠

台灣社會長期問的是中國會不會打，卻較少問中國能不能打。

真正的問題不在武器，而在指揮鏈、忠誠度與軍心。從2023年以來，習近平大規模清洗軍隊，高層震盪不斷，暴露出解放軍內部的深層危機。

習近平敢下令，軍隊卻未必敢執行。

習近平大規模清洗軍隊，火箭軍高層落馬，外界對其武器可靠度的懷疑日益增加。圖為中國火箭軍。（歐新社檔案照）習近平大規模清洗軍隊，火箭軍高層落馬，外界對其武器可靠度的懷疑日益增加。圖為中國火箭軍。（歐新社檔案照）

火箭軍高層落馬，導彈工程與管理問題頻繁曝光，外界對其武器可靠度的懷疑日益增加。

戰區司令更換密集，標準從能力轉向政治忠誠。

將領深知戰敗不只是失職，更可能牽連家族，因此多選擇拖延、觀望，避免承擔責任。

不信任已滲入整體指揮體系。東部戰區想搶功，南部戰區怕削弱自身力量，北部戰區又心繫俄朝情勢。

戰時應該協同調度，但在彼此提防的前提下，誰都不願冒頭，也不願共享資源。

命令下達後，可能層層冷處理，真正敢開第一槍的人極少。

基層問題更嚴重。跨海攻台不是保家衛國，而是高死亡風險的遠征。士兵缺乏正當性，也缺乏待遇與保障。

後勤不足、退役安置混亂、訓練鬆散等問題多年未解。軍中政治化更使士兵對軍旅缺乏信任與歸屬感，難以支撐高強度作戰。

火箭軍原本應是攻台第一波主力，如今卻成為最不可靠的一環。

高層被整肅、工程腐敗與軍紀問題，使其作戰節奏難以掌控。

缺乏精準火力，就無法取得戰初制空與制海，也無法為登陸部隊創造窗口。這是解放軍攻台能力的根本缺口。

因此，中國最可能輸給的不是台灣，而是自己。

極權體制堵住真實資訊，使習近平難以掌握軍隊狀況，也讓將領不敢呈報問題，不敢提出建議。

歷史多次證明，不信任足以使軍事行動瓦解，例如俄羅斯入侵烏克蘭初期的混亂，或埃及二〇一一年軍隊的倒戈。

中國解放軍缺乏精準火力，無法為登陸部隊創造窗口。圖為共軍模擬登島作戰。（圖取自中國海軍官方微博）中國解放軍缺乏精準火力，無法為登陸部隊創造窗口。圖為共軍模擬登島作戰。（圖取自中國海軍官方微博）

然而，脆弱的極權反而更危險。

當內部壓力累積，習近平可能採取有限攻擊，例如封鎖台灣航道、奪取外島或發動網路癱瘓，以測試軍方忠誠並轉移壓力。

這類行動成本低，亦避免跨戰區協同與登陸作戰等最脆弱環節，更可能成為北京的冒進選項。

真正限制習近平的，不是外國艦隊，而是他對自己軍隊的不確定。

他不知道將領是否願意冒險，也不知道士兵是否願意為他犧牲。

台灣必須把握這一點。只要鞏固國防，強化民防，深化國際合作，使解放軍永遠無法確定其內部能否聽令，習近平就不敢輕啟戰端。

對北京而言，攻台是一場輸不起的賭局，而他最害怕輸給的，就是自己的軍隊。

（作者為自由撰稿人）

