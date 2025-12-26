自由開講》議題汙染：網軍的戰場

◎ 沈言

在〈訊號放大器〉裡，我談過演算法如何放大訊息、擴散情緒。

而現在，戰場變了。Threads跟進X，開始有些帳號顯示「所在國家」。原本是資訊透明的設計，卻在幾天內掀起一場鬧劇：一堆自稱「我是台灣人、我反綠」或「我反綠共」的帳號，被標示所在地在中國。問題在於，Threads在中國仍被封鎖，要登入得翻牆。若標示正確，這些帳號就不可能是一般用戶。於是，一個用來揭露真相的功能，反而揭出謊言。

Threads有些帳號自稱「我是台灣人、我反綠」或「我反綠共」的帳號，被標示所在地在中國。但是Threads在中國仍被封鎖，要登入得翻牆。（路透檔案照）

然後洗白開始。

有人說那只是註冊地，有人說人在中國工作，也有人說系統誤判。焦點從「假帳號」轉成「是不是誤會別人」。真相被揭開的瞬間，也被洗成模糊。這不是辯論，而是一場議題污染的示範。

為什麼這裡會成為戰場？因為Threads的人口結構，正好是資訊戰最理想的受眾。根據統計，它的主要使用族群集中在十六到二十四歲，比IG更年輕，也遠低於 Facebook與X的中壯年用戶。這群人反應快、情緒強、判斷還在形成中。對輿論操作者而言，這是最乾淨、最容易燃燒的油。

議題汙染的手法很簡單，目的也很明確：不是說服你，而是讓你分不清。

第一步，先製造焦慮；第二步，把焦點轉移；第三步，讓所有人都覺得「事情太複雜」。於是，原本關於假帳號的問題，變成了對立陣營的吵架。有人在問「是不是誤會」，有人在罵「別再貼標籤」，真正的操作者卻早就退到幕後，看大家互相懷疑。

Threads、X、Facebook、IG，再加上抖音和小紅書，這些都是同一場戰役的不同戰線，是有人要我們不再相信任何事。（法新社檔案照）

我們回到現場。

前幾天「桃園成功嶺演習誤擊民居」的謠言還沒過去，新的操作手法又上場。這一次，不再追求真假，而是追求混亂。有人轉貼，有人澄清，最後沒人知道該信誰。

這就是網軍的任務——不是要說服，而是要讓懷疑成為常態。

當真相變成猜測，查證變成內耗，整個社會的免疫系統就被拖進泥沼。

Threads、X、Facebook、IG，再加上抖音和小紅書，這些都是同一場戰役的不同戰線；而戰場真正的中心，是有人要我們不再相信任何事。

（作者為評論員）

