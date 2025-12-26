自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》議題汙染：網軍的戰場

2025/12/26 09:00

◎ 沈言

在〈訊號放大器〉裡，我談過演算法如何放大訊息、擴散情緒。

而現在，戰場變了。Threads跟進X，開始有些帳號顯示「所在國家」。原本是資訊透明的設計，卻在幾天內掀起一場鬧劇：一堆自稱「我是台灣人、我反綠」或「我反綠共」的帳號，被標示所在地在中國。問題在於，Threads在中國仍被封鎖，要登入得翻牆。若標示正確，這些帳號就不可能是一般用戶。於是，一個用來揭露真相的功能，反而揭出謊言。

Threads有些帳號自稱「我是台灣人、我反綠」或「我反綠共」的帳號，被標示所在地在中國。但是Threads在中國仍被封鎖，要登入得翻牆。（路透檔案照）Threads有些帳號自稱「我是台灣人、我反綠」或「我反綠共」的帳號，被標示所在地在中國。但是Threads在中國仍被封鎖，要登入得翻牆。（路透檔案照）

然後洗白開始。

有人說那只是註冊地，有人說人在中國工作，也有人說系統誤判。焦點從「假帳號」轉成「是不是誤會別人」。真相被揭開的瞬間，也被洗成模糊。這不是辯論，而是一場議題污染的示範。

為什麼這裡會成為戰場？因為Threads的人口結構，正好是資訊戰最理想的受眾。根據統計，它的主要使用族群集中在十六到二十四歲，比IG更年輕，也遠低於 Facebook與X的中壯年用戶。這群人反應快、情緒強、判斷還在形成中。對輿論操作者而言，這是最乾淨、最容易燃燒的油。

議題汙染的手法很簡單，目的也很明確：不是說服你，而是讓你分不清。

第一步，先製造焦慮；第二步，把焦點轉移；第三步，讓所有人都覺得「事情太複雜」。於是，原本關於假帳號的問題，變成了對立陣營的吵架。有人在問「是不是誤會」，有人在罵「別再貼標籤」，真正的操作者卻早就退到幕後，看大家互相懷疑。

Threads、X、Facebook、IG，再加上抖音和小紅書，這些都是同一場戰役的不同戰線，是有人要我們不再相信任何事。（法新社檔案照）Threads、X、Facebook、IG，再加上抖音和小紅書，這些都是同一場戰役的不同戰線，是有人要我們不再相信任何事。（法新社檔案照）

我們回到現場。

前幾天「桃園成功嶺演習誤擊民居」的謠言還沒過去，新的操作手法又上場。這一次，不再追求真假，而是追求混亂。有人轉貼，有人澄清，最後沒人知道該信誰。

這就是網軍的任務——不是要說服，而是要讓懷疑成為常態。

當真相變成猜測，查證變成內耗，整個社會的免疫系統就被拖進泥沼。

Threads、X、Facebook、IG，再加上抖音和小紅書，這些都是同一場戰役的不同戰線；而戰場真正的中心，是有人要我們不再相信任何事。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書