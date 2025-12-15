自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》遼寧號艦載機雷達照射事件：英美智庫警告中國孤立風險

2025/12/15 20:00

◎ 三毛

六日下午與傍晚，中國海軍航空母艦「遼寧號」艦載殲-15戰機兩度以射控雷達鎖定日本航空自衛隊F-15戰機，引發日中關係高度緊張，日本防衛大臣小泉進次郎在10小時內即公開抗議，首相高市早苗也表達「遺憾」；中國則透過駐日大使及官方媒體指控日方炒作，聲稱自衛隊飛機靠近中方訓練區域滋擾，企圖洗白軍事挑釁行為；此事件迅速成為國際關注焦點，不僅揭示中國在區域空域的軍事進逼，也反映了中方藉軍事與外交操作塑造地緣政治議程的策略。

中國殲-15戰機對日本F-15戰機兩度進行雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎公開抗議。（美聯社檔案照）中國殲-15戰機對日本F-15戰機兩度進行雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎公開抗議。（美聯社檔案照）

中國武力施壓的孤立效應

英美智庫普遍認為，中國此舉意在藉軍事力量重塑亞太區域秩序，但結果適得其反；《蘭德公司》與「哈德遜研究所」專家指出，中國以單邊軍事行動施壓，凸顯專制國家對國際規範的漠視，不僅無法建立威懾，反而加深國際社會對其不可信賴的印象；對亞洲鄰國而言，這類挑釁行為強化了結盟需求，美日安全合作因此更加緊密，區域穩定與中國主導的秩序形成明顯張力。

國際社會對臺灣議題的敏感觀察

國際媒體與智庫普遍關注臺灣與中國的關係，認為臺海安全直接影響區域秩序；英美學者指出，中國對臺施壓的軍事與外交手法，雖意圖傳達「不可挑戰」的信息，卻讓世界各國警覺臺灣作為民主與自由象徵的重要性；國際社會對臺灣的立場多呈現戰略支持與觀察平衡，既不公開挑戰中國主權聲索，又提供安全與外交空間，以維持現狀穩定；中國在此情勢下的單邊動作，被認為是對國際規範的挑戰，也強化各國對臺灣防衛能力及民主制度價值的正面評價。

臺灣獨立議題對中共與亞太局勢的影響

英美智庫普遍警告，若臺灣進一步推動獨立，不僅對中共政權構成內部政治挑戰，也可能觸發亞太安全鏈條的重大變數；專家指出，中共可能採取軍事、經濟與外交多層面手段施壓，區域國家安全態勢隨之升級；然這種單邊行動同時增加中國孤立風險，促使美日等國更積極介入，形成「反制中國壓力→增強對臺支持→中國孤立」的反覆循環，顯示中國企圖改變現狀的戰略存在反效果。

中國航空母艦「遼寧號」艦載殲-15戰機兩度以射控雷達鎖定日本航空自衛隊F-15戰機，引發日中關係高度緊張。圖為遼寧號。（美聯社檔案照）中國航空母艦「遼寧號」艦載殲-15戰機兩度以射控雷達鎖定日本航空自衛隊F-15戰機，引發日中關係高度緊張。圖為遼寧號。（美聯社檔案照）

日本的應對策略與原則立場

針對中國挑釁，日本專家建議保持冷靜、堅持原則，不因暫時壓力而改變對臺安全政策，首相高市早苗及防衛大臣迅速反應，彰顯日本在臺海議題上維護現狀的決心；智庫學者指出，日本應持續強化與美國的安全合作、提升空防監控能力，同時公開揭露中國挑釁行為，讓國際社會明確識別中國的軍事風險，而非將責任模糊化；此策略兼顧嚇阻與國際輿論操控，避免中國單邊動作達成戰略目的。

長線觀察：以國際視角理解中國挑釁

此次事件反映的不只是日中空域摩擦，更揭示中國試圖以軍事手段重塑區域秩序的戰略困境；學者們普遍認為，中國的行動雖意圖顯示強硬，但在全球媒體與外交觀察下，反而加速其孤立與信任赤字；對臺灣而言，這提供了國際社會理解與支持臺灣立場的窗口，透過透明資訊與外交溝通，凸顯中國挑釁的制度性特徵，讓國際輿論明確辨識臺灣防衛與民主價值，並將中共的不法行為轉化為國際支持臺灣的依據。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書