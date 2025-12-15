自由開講》遼寧號艦載機雷達照射事件：英美智庫警告中國孤立風險

◎ 三毛

六日下午與傍晚，中國海軍航空母艦「遼寧號」艦載殲-15戰機兩度以射控雷達鎖定日本航空自衛隊F-15戰機，引發日中關係高度緊張，日本防衛大臣小泉進次郎在10小時內即公開抗議，首相高市早苗也表達「遺憾」；中國則透過駐日大使及官方媒體指控日方炒作，聲稱自衛隊飛機靠近中方訓練區域滋擾，企圖洗白軍事挑釁行為；此事件迅速成為國際關注焦點，不僅揭示中國在區域空域的軍事進逼，也反映了中方藉軍事與外交操作塑造地緣政治議程的策略。

中國殲-15戰機對日本F-15戰機兩度進行雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎公開抗議。（美聯社檔案照）

中國武力施壓的孤立效應

英美智庫普遍認為，中國此舉意在藉軍事力量重塑亞太區域秩序，但結果適得其反；《蘭德公司》與「哈德遜研究所」專家指出，中國以單邊軍事行動施壓，凸顯專制國家對國際規範的漠視，不僅無法建立威懾，反而加深國際社會對其不可信賴的印象；對亞洲鄰國而言，這類挑釁行為強化了結盟需求，美日安全合作因此更加緊密，區域穩定與中國主導的秩序形成明顯張力。

國際社會對臺灣議題的敏感觀察

國際媒體與智庫普遍關注臺灣與中國的關係，認為臺海安全直接影響區域秩序；英美學者指出，中國對臺施壓的軍事與外交手法，雖意圖傳達「不可挑戰」的信息，卻讓世界各國警覺臺灣作為民主與自由象徵的重要性；國際社會對臺灣的立場多呈現戰略支持與觀察平衡，既不公開挑戰中國主權聲索，又提供安全與外交空間，以維持現狀穩定；中國在此情勢下的單邊動作，被認為是對國際規範的挑戰，也強化各國對臺灣防衛能力及民主制度價值的正面評價。

臺灣獨立議題對中共與亞太局勢的影響

英美智庫普遍警告，若臺灣進一步推動獨立，不僅對中共政權構成內部政治挑戰，也可能觸發亞太安全鏈條的重大變數；專家指出，中共可能採取軍事、經濟與外交多層面手段施壓，區域國家安全態勢隨之升級；然這種單邊行動同時增加中國孤立風險，促使美日等國更積極介入，形成「反制中國壓力→增強對臺支持→中國孤立」的反覆循環，顯示中國企圖改變現狀的戰略存在反效果。

中國航空母艦「遼寧號」艦載殲-15戰機兩度以射控雷達鎖定日本航空自衛隊F-15戰機，引發日中關係高度緊張。圖為遼寧號。（美聯社檔案照）

日本的應對策略與原則立場

針對中國挑釁，日本專家建議保持冷靜、堅持原則，不因暫時壓力而改變對臺安全政策，首相高市早苗及防衛大臣迅速反應，彰顯日本在臺海議題上維護現狀的決心；智庫學者指出，日本應持續強化與美國的安全合作、提升空防監控能力，同時公開揭露中國挑釁行為，讓國際社會明確識別中國的軍事風險，而非將責任模糊化；此策略兼顧嚇阻與國際輿論操控，避免中國單邊動作達成戰略目的。

長線觀察：以國際視角理解中國挑釁

此次事件反映的不只是日中空域摩擦，更揭示中國試圖以軍事手段重塑區域秩序的戰略困境；學者們普遍認為，中國的行動雖意圖顯示強硬，但在全球媒體與外交觀察下，反而加速其孤立與信任赤字；對臺灣而言，這提供了國際社會理解與支持臺灣立場的窗口，透過透明資訊與外交溝通，凸顯中國挑釁的制度性特徵，讓國際輿論明確辨識臺灣防衛與民主價值，並將中共的不法行為轉化為國際支持臺灣的依據。

（作者為研究生）

