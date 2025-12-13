自由開講》掛羊頭賣狗肉的助理費爭議修法

◎ 李政霖

近年有關民意代表，因助理費爭議而涉貪之案件，層出不窮。近日更有國民黨立法委員指出：一個法令使這麼多人誤觸法網，那這個法令就有修正必要。因此提案，將針對「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」進行修法，使未來助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，引發各界高度關注。

國民黨立委陳玉珍提案修法，使未來助理費交由立委統籌運用，為助理費案除罪化，引發爭議。

然而，這些「誤觸」法網的助理費爭議，是否真的因制度缺陷而觸法？

有關助理費之爭議，源自於前述兩法補助中央與地方民意代表，聘用一定員額助理之費用，但許多民意代表虛報助理薪資，再要求助理以「回捐」方式，繳回部分助理費，以供民意代表「統籌分配」使用。此外，更有以親屬為人頭，假聘僱助理之名，行詐領助理費之實等情。簡言之，現行法下，助理費補助款乃立法者為提昇民意代表問政能力，給予之專款補助，倘若民代將之挪作他用，中飽私囊，則有涉犯貪污治罪條例中利用職務上之機會詐取財物罪之違法。

對此，最高法院過去曾有判決以「大水庫理論」指出：若民意代表要求公費助理將部分補助費交予助理，而有名實不符情事，雖可能涉及公務員登載不實等刑事責任，但倘若該助理費用，乃流向與議員職務有實質關聯之事項，即欠缺不法意圖，而不該當貪污治罪條例利用職務上之機會詐取財物之罪。最高法院對此之解釋雖仍具爭議，但尚可接受。

然而，至今常見的助理費爭議問題，便是將助理費挪作民意代表私人用途。不僅與為了「提昇民意代表問政能力」的助理費目的背道而馳，更一定程度上，在壓榨民意代表所聘用之助理，嚴重影響助理權益。

本文認為，現今助理費爭議核心問題，並非法律本身，而是許多民意代表，不願遵循現行制度下的立法本旨。因為名不符實，而以身試法，實非誤觸！倘若認為民意代表應有更多的補助費用，支應民意代表有關工作，應另覓財源處理，又或是直接廢除助理補助的制度，改以直接補助民意代表執行職務為之。如今卻假「助理費由民代統籌分配」之名，行自我加薪之實，架空助理費補助之目的。將自己不守法，怪罪到現行法害人「誤觸」，值得全民檢討與反思。

（作者為執業律師）

