自由開講》宮廟成統戰焦點 民主機制反讓中共「無從下手」

◎ Lin

中共滲透宮廟遭擲筊否決 展現臺灣信仰民主的集體力量

近年來，中共對臺灣的統戰方式持續翻新，不僅透過經濟利誘、資訊操作，更試圖滲透社會各領域，尤其「宮廟」長期被視為其積極拉攏的主要目標，然民進黨立委沈伯洋近日分享的一則案例，即凸顯中共在宮廟滲透上處心積慮，卻最終因臺灣獨特的「信仰民主」文化而功敗垂成。

沈伯洋舉例表示，中共曾希望藉由「神明出巡」，「巧遇」特定候選人，營造神明背書的政治效果，但是廟方堅持必須公開擲筊，最終擲筊結果神明「不同意出巡」。（資料照）

沈伯洋指出，中共曾透過臺商提供大筆經費給某宮廟，希望藉由安排「神明出巡」路線，刻意與特定候選人「巧遇」，營造神明背書的政治效果，北京方面深信，若能操弄信仰場景，將對臺灣選舉產生重大影響；廟方堅持遵循傳統儀式，強調神明是否出巡必須公開擲筊，由信眾共同參與，不能背離民意與信仰規範；最終，擲筊結果表明神明「不同意出巡」，讓中共精心策畫的操作瞬間破局，顯示臺灣在宗教社群中內建的民主程序，反而成為抵禦滲透的防線。

宗教民主化成為天然防護網 社會難被單點突破

沈伯洋強調，中共認為只要掌握宮廟領袖即可影響整個系統，但臺灣宮廟結構分散、信徒自主性高，與權力集中、易被操弄的宗教模式完全不同。正因信仰運作需公開透明、集體參與，使得中共期待的「打通一個人就能帶動全部」的模式難以生效，這種「超民主」的宗教文化，正是臺灣社會韌性的縮影，也是對抗外部威權滲透的重要基石。

警覺滲透風險 凝聚全民防衛意識

事實上，國安單位今年已揭露，中共有多達五大新型滲透模式，以利誘、威脅或承諾前景等方式，鎖定軍職人員、政府公務員、宮廟負責人甚至一般民眾，企圖建立更細緻、更隱密的滲透網絡；陸委會也提醒，統戰手法無所不在，任何人都可能成為下一個被吸收的目標，一旦踏入紅色陷阱，短期利益背後往往伴隨長期風險，包括遭利用後拋棄，甚至成為政治清算的對象。

守護信仰自主 守護民主社會

這起宮廟案例清楚顯示，臺灣社會的民主文化已深入日常，甚至滲透至信仰儀式本身，形塑出一套難以被威權體制複製的防護機制，唯有持續提升民眾的資訊安全意識、宗教領域的透明度與公民社會的自主性，才能在面對外部滲透時保持清醒，守護信仰，就是守護臺灣；避免被利用，就是維護民主社會最堅實的底線。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

