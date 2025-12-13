自由電子報
美台觀測站》AIT繼續大動作挺台

2025/12/13 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受網路節目「一件軍外套」專訪，於10日晚上播出。他說賴清德政府提出來的1.25兆元國防預算是非常重要的一步，這可以提升台灣的嚇阻能力，藉此縮小兩岸軍力平衡落差，是提升和平的關鍵作法，他有信心台灣各政黨能對這個議題團結一致。

美國在台協會處長谷立言向立院喊話，賴清德政府提出來的1.25兆元國防預算，可以提升台灣的嚇阻能力，他有信心台灣各政黨能對這個議題團結一致。（取自貼文）美國在台協會處長谷立言向立院喊話，賴清德政府提出來的1.25兆元國防預算，可以提升台灣的嚇阻能力，他有信心台灣各政黨能對這個議題團結一致。（取自貼文）

谷立言上一次接受媒體一對一的專訪，應該就是在今年3月賴清德提出「賴17條」國安措施之後。這次谷立言接受三立專訪，則是在賴清德提出1.25兆國防特別預算後。谷立言長期派駐台灣，身段柔軟，不過他在賴清德的重大國安政策發佈後，AIT都是第一時間全力支持，毫無保留。這也完全破除所謂美國「疑賴論」。

這支專訪當中他還特別跟立法院成員們喊話：「當立院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待能回答台灣立委們的各項問題。」

「當我們以及美國國會議員，與台灣立委們對話時，也聽到非常一致的訊息，支持強化台灣的自我防衛能力。你可能也注意到美國國會兩黨、參眾兩院都有很多議員，公開支持這次提高國防預算。所以我會說我們仍非常樂觀，認為這個過程會相當順利。」

中央社的摘要：

谷立言說，許多國家憂慮台灣過去對自我防衛能力長期投入不足，反而升高衝突風險（註：道理很簡單，當台灣變得比較弱的時候，習近平更可能覺得出兵會打贏，那當然就是增加中國出兵的機率）。台灣提高國防支出其實是在恢復戰略平衡，此平衡向來是維繫台海和平的重要基礎，但此平衡在過去幾年某種程度被侵蝕了（因為中國的軍事擴張太快速，而台灣相對來看在馬政府時期是在裁軍的）。

谷立言指出，歐洲國家、北約成員國、日本、韓國、澳洲皆大幅提升國防支出，但這些國家面臨的經濟、財政壓力都比台灣嚴重許多，包括中華人民共和國面臨結構性挑戰以及資源不足的社會安全網，但並未在國防支出有放緩跡象，全球趨勢非常清楚。

世界各國都大幅提升國防支出，雖然經濟、財政壓力大，但並未在國防支出有放緩跡象。圖為北約在立陶宛舉行的軍事演習。（路透檔案照）世界各國都大幅提升國防支出，雖然經濟、財政壓力大，但並未在國防支出有放緩跡象。圖為北約在立陶宛舉行的軍事演習。（路透檔案照）

谷立言說，台灣對國防支出影響世界的和平與安全，對美國更是有切身的利害關係；美方反對以武力或脅迫方式改變現狀，且「台灣關係法」要求美國維持台灣嚇阻能力，如果台灣不投資自身防衛能力，美國要做到這點會非常困難。

谷立言強調：備戰是確保和平的最佳方式。

這樣的論調基本上就是當前美國政府的主論調，訊息是非常一致。

同場加映

AIT在10日宣佈要求審查各種「美簽申請者」的社群網站，這是不是為了打擊「疑美論」？我們不敢說一定是或不是。因為如果觀察這屆川普政府就知道，打擊高校裡的DEI、反美、反猶或支持恐怖主義言論一直是其既定政策。大概五月底就已經有風聲傳出來，國務院會就相關言論對國際學生審查社群發言，當時最大的目標是參與支持哈瑪斯抗議的學生。

要說這是侵害言論自由？照川普政府的思維，發給簽證是美國政府賦予的「特權」，而不是天賦的「人權」。基於國家及社會安全考量，川普政府不但從國際學生的言論著眼，更是嚴打非法移民。最近針對的目標就是明尼蘇達州大宗的索馬利亞移民，更不用說美國海關與移民執法局（ICE）在全美各大都市都持續抓非法移民，所以美國目前的政策立場就是一個強硬的態度。

至於現在去刪社群發文會不會有用？我們不確定國務院會不會認真去查每一則被刪的沒被刪的留言。但就算現在刪掉，之後有相關言行還是有可能隨時被取消簽證。起碼今年川普政府上任以來，已經取消了8.5萬份簽證。所以大家還是謹言慎行。

整天在散播疑美論、懷疑美國、幫忙中國批評美國的人們，至少會需要多想想比較好。

美國派出B-52轟炸機與日本F-35和F-15 戰機伴飛，共同演訓任務強力回擊中國與俄國的聯合演習。圖為日本F-15與美軍B-52轟炸機在日本領空進行聯合巡航。（美聯社檔案照）美國派出B-52轟炸機與日本F-35和F-15 戰機伴飛，共同演訓任務強力回擊中國與俄國的聯合演習。圖為日本F-15與美軍B-52轟炸機在日本領空進行聯合巡航。（美聯社檔案照）

再同場加映，12月11日下午的最新消息

美國派出B-52轟炸機與日本F-35和F-15戰機伴飛，以共同演訓任務強力回擊中國與俄國的聯合演習。各位質疑美國不挺日本首相高市早苗言論的人們，應該都沒有什麼再質疑的空間了吧！

印太戰略現在就是美國對外政策的重心，與盟友一起圍堵中國是重中之重。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

