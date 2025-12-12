黑熊學院》戰爭時要上班上課？

把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災。不幸地，不是所有人都能立即停止上班上課。會有某些遭受衝擊比較嚴重的地區，會宣布停止上班上課；某些地區完全不受影響，那就照常上班上課。

◎ 黑熊學院



「戰爭時是否要上班上課」成熱門的話題，把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災。答案就很清晰。（取自貼文）

最近很熱門的話題「戰爭時是否要上班上課」，其實只要問對問題，答案就很清晰。

例如，把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災。

不幸地，不是所有人都能立即停止上班上課。會有某些遭受衝擊比較嚴重的地區，會宣布停止上班上課；某些地區完全不受影響，那就照常上班上課。

即便是那些停止上班上課的區域，有些人還是得風雨無阻的堅守崗位，這並不難理解。圖為台電人員冒雨搶修。（台電高雄區處提供）即便是那些停止上班上課的區域，有些人還是得風雨無阻的堅守崗位，這並不難理解。

再來要建立的觀念是：戰爭通常「不是連續」的砲火攻擊。飛彈很貴，不可能無限狂打。



無論是一戰二戰、烏俄戰爭都一樣：沒有被攻擊的地方，人民都要想辦法活下去。



戰爭發生確實破壞了日常生活，但生活還是得過、飯還是得吃、人還是要想辦法生存。

■如何盡力維持生活才是重點

戰爭時商店會開嗎？不一定，這沒有百分之百的答案。

但我們舉過一個例子：烏俄戰爭時，烏克蘭的麵包店仍然能正常營業六小時。

這不僅是因為烏克蘭有縱深，而是烏克蘭人民「努力想辦法繼續生活」。

你可能在領取物資的路上會聽到防空警報，所以需要知道附近哪裡有避難所，才能確保自己的安全。

這是為什麼我們常說，你要知道自己平時的生活動線，才能知道離家的時候怎麼快速避難。



■整理幾個常見疑問

1️⃣台灣開戰後，不像烏克蘭有縱深區分前線與後方？

誠然，台灣本島東西最寬處僅約144公里，一但遭受入侵，幾乎無戰略縱深可供退守與轉進。



但是，台灣與敵對勢力隔著4-6倍英吉利海峽（諾曼第登陸戰），台灣擁有天然的縱深與屏障。



那個屏障，就是台灣海峽。

烏俄戰爭時，某些地區不受影響，照常上班上課。圖為在烏克蘭切爾尼戈夫一所幼稚園正常運作。（路透檔案照）

不要忘記：「登陸戰」就是台海衝突中，敵人最難以實現的情境。

中共如果要對台灣本島發動攻擊，要先奪下制海、制空權，然後得再想辦法將軍隊送到陸地上。

那這段時間的台灣人民什麼都不做嗎？

要做的事情很多，可能是加入前線、成為後勤。



或是做平常我們能做的事，例如：破解假訊息、盤點物資、繼續學習基礎救護、幫助家中的孩子轉移注意力、修復被破壞的建築物或基礎設施等運作。

2️⃣怎麼分散風險

台灣地狹人稠，許多關鍵基礎設施可能牽一髮動全身。例如水庫受污染、變電所被炸，一般人要怎麼繼續生活？

這就取決個人或社區的準備：可能是社區的備用發電機，或家中的儲水與電力備援計劃，當然還包括飲食飲水等資源，我們都應該充分跟家人討論。

這是為什麼台灣必須發展並且了解「全社會防衛韌性計劃」，這就包括：



民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全。



■我們必須有備案，在最壞的情況發生時才不會無以為繼。

3️⃣哪些地方最有可能是交戰區/熱區？

舉凡總統府、關鍵基礎設施（機場、橋樑、車站、變電所、軍事基地），這些地方最有可能被優先攻擊。



飛彈可能會好幾十枚去集中破壞其中一個重要設施，但通常不會去攻擊好幾十個一般社區。



既然如此，這些社區就得要想辦法盡力維持日常運作。

無論何種型態，發生戰爭時都不會是「只能放空等死」。除了戰備、投入軍事部署外，國民經濟也會轉入臨戰或戰時經濟體制。

總統府、關鍵基礎設施等地方最有可能被優先攻擊，但是通常不會去攻擊好幾十個一般社區，這些社區就得要想辦法盡力維持日常運作。圖為總統府。（資料照）就像是疫情期間，工作型態可能會改變，但社會機能不會停滯。

如果我們專注於投資國防力量，讓敵人無法跨越台灣海峽並登陸台灣本島，那麼，對手就只能夠使用相對昂貴的巡弋飛彈、彈道飛彈、長程火箭等武器來攻擊本島。

戰史告訴我們，從來沒有一場戰爭是單靠空襲取得最後勝利的。

戰爭當然會遭受損害。但是在當下，台灣社會最關注的應該不是「要不要上班上課」，而是——我們要如何互相幫助抵禦外敵度過難關？

台灣在面對戰爭的應變上，當然還有許多地方需要改進，那我們就來改進，而不是唱衰、打口水戰。

中共最希望看到對方自亂陣腳，讓我們因為因為恐懼而什麼都不做。

最重要的，仍然是讓和平的主動權掌握在我們的手裡，而不是一直去思考我們沒有辦法掌握的事情。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

