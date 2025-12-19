健康醫療網》從年輕到銀髮都中鏢！ 醫：失眠恐害腦、傷身

失眠不再是中高齡者的專利，越來越多年輕人因長時間使用3C、生活作息混亂與工作壓力，成為新一波失眠族群。有研究指出，每日僅睡4至5小時的人，在駕駛時的風險與酒後駕駛相當。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師陳田育指出，越來越多年輕人因壓力與3C使用而失眠，提醒長期依賴安眠藥可能增加健康風險，改善睡眠需結合正確用藥與生活調整。（取自貼文）

健保署最新統計指出，台灣安眠藥使用量逐年攀升，已有數百萬民眾需仰賴藥物入睡。令人憂心的是，失眠不再是中高齡者的專利，越來越多年輕人因長時間使用3C、生活作息混亂與工作壓力，成為新一波失眠族群。許多人從偶爾服用安眠藥，逐漸變成每天靠藥才能入睡，卻未真正改善睡眠問題，反而造成白天疲倦、注意力下降，甚至提高跌倒、記憶退化與失智風險。

年輕世代失眠暴增 1／4成人人有睡不好困擾

三軍總醫院精神醫學部主治醫師陳田育表示，台灣成年人的失眠盛行率約為25%，等於每四名成人中就有一人受失眠所苦，而且有持續上升趨勢。「3C藍光刺激、報復性熬夜、工作壓力、焦慮情緒等因素交錯，使得原本只是偶爾睡不好，最後變成慢性失眠。」陳醫師指出，失眠早已成為現代人的普遍健康危機。

長期睡不好不只是「累」 慢性疾病風險全面升高

陳田育醫師解釋，失眠不僅是精神上的不適，更象徵大腦調節功能異常。人體若長期缺乏高品質睡眠，容易陷入慢性發炎狀態，進而影響代謝、荷爾蒙與免疫系統，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病甚至癌症的風險。

研究亦指出，每日僅睡4至5小時的人在駕駛時的風險與酒後駕駛相當；若睡眠不足6小時，專注力、記憶力與反應速度都會大幅下降。「失眠不只是晚上躺不著，更會牽動白天的工作效率、人際關係與整體健康。」

高壓工作者、輪班族與科技業 成就診室最常見族群

在臨床中，高壓產業如科技、金融、醫護與輪班族，是最容易出現慢性失眠的族群。陳田育醫師指出，「報復性睡前拖延」是年輕族群越來越普遍的習慣。白天被工作與責任追著跑，晚上便用拖延睡眠來換自由時間，卻讓大腦保持在亢奮狀態，愈想放鬆愈難入睡，最終形成惡性循環。

三至四成患者依賴安眠藥 卻未真正改善睡眠品質

根據門診觀察，約三到四成失眠患者有長期用藥習慣。「很多人從偶爾吃變成每天都要吃，但睡眠仍然不穩定，甚至早上更累。」陳田育醫師提醒，傳統安眠藥如苯二氮平類（BZD）與非苯二氮平類（Z-drugs），若未依照醫師指示使用，可能造成嗜睡、記憶混亂與成癮等風險。

他指出，近年新的睡眠藥物如「雙重食慾素受體拮抗劑（DORAs）」已引進台灣，利用阻斷大腦清醒訊號的方式，使大腦自然進入睡眠，相較傳統睡眠藥物成癮與呼吸抑制風險較低，隔天認知功能受影響的程度也更少。

睡眠呈U型曲線 睡太少、睡太多都傷身

陳田育醫師提醒，睡眠時間並非越長越好，而是呈現U型關係。睡眠不足固然危險，但睡太久也可能是身體代謝或神經調控異常的訊號。部分長者因活動量少或長期服藥，常出現「越睡越累」的現象，不但降低白天警覺力，也可能增加跌倒與失智風險。

睡眠改善三步驟：找病因、正確用藥、調整生活

多數民眾對安眠藥存有誤解，例如「吃了會上癮」、「越吃越重」等。陳田育醫師強調，只要經過醫師評估並搭配追蹤，使用安眠藥是安全且有效的。「許多患者同時存在焦慮或憂鬱，若能同步處理情緒問題，搭配生活調整，許多人可以逐步減藥甚至停藥。」

他建議，改善睡眠除了用藥，更要從生活習慣著手，包括固定作息、減少睡前滑手機、避免酒精與宵夜、睡前放鬆呼吸等，都是能幫助提升睡眠品質的有效方法。

本文授權轉載自健康醫療網／記者陳佳慧報導 從年輕到銀髮都中鏢！醫：失眠恐害腦、傷身

