法操》【法操小教室】求復合打未顯示來電，前女友遭起訴！什麼是跟騷法？

法律將「跟蹤騷擾」常見行為分為八類，包括監視、尾隨、寄送物品、冒用資料、不當追求、妨害名譽、訊息騷擾，以及歧視或貶抑。其中最常見的就是「以通訊軟體與社群平台重複傳訊息」。然而，符合這些行為就一定構成跟騷嗎？不一定。
2025/12/22 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

情侶交往若個性不合，分手在所難免。但愛不到就應該給予祝福，而不是苦苦糾纏，造成對方困擾。

近期有則新聞報導指出，基隆一名彭姓男子與女友小美（化名）分手後，小美為了復合，先是到他的工作場所和住家堵人，彭男也致電小美的母親，希望長輩能出面勸阻。然而，小美不但沒有收斂，反而改用LINE或未顯示電話號碼的電話，持續騷擾長達四個多月。彭男終於不堪其擾報警，基隆地檢署於近期完成偵查，依跟騷法起訴小美。

什麼情況下會構成跟蹤騷擾？

跟蹤騷擾的樣態相當多元，法律將常見行為區分為八類，包括監視、尾隨、寄送物品、冒用資料、不當追求、妨害名譽、訊息騷擾，以及歧視或貶抑。其中最常見的就是以通訊軟體與社群平台重複傳訊息。

然而，只要符合這些行為就一定成立跟騷嗎？不一定。法律還要求必須與性或性別有關，且行為是針對特定人反覆、持續發生，違反對方意願並造成畏懼或心理壓力。如果是廣告推銷、徵信社蒐證等與性別無關的行為，即使令人感到困擾，也不會落入跟騷法的處罰範圍。

遇到跟蹤騷擾該怎麼辦？

若遇到疑似跟蹤騷擾的狀況，第一個反應就是去報警，協助警方完整做筆錄。警方也可以依職權或依被害人請求，向行為人發出書面告誡，要求立即停止騷擾行為。如果騷擾長期持續，被害人、配偶或特定親屬還可向法院聲請保護令，提供更強的法律保護。

跟蹤騷擾會有什麼罪責？

至於刑事責任方面，跟騷法第18條規定，一般情況下行為人可被處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；攜帶凶器或危險物品時，刑度最重可達五年，並得併科五十萬元罰金。若行為人違反保護令，還會面臨三年以下徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

分手後苦苦糾纏，不僅會造成對方困擾，若有過激的舉動也很有可能觸法。法操也呼籲情侶分手後應該好聚好散，祝福對方並透過健康的社交管道走出分手陰霾。

本文經授權轉載自【法操】【法操小教室】求復合打未顯示來電，前女友遭起訴！什麼是跟騷法？

