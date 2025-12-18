自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》【法操小教室】男遭撞因糖尿病傷口難復原，何謂「蛋殼頭蓋骨理論」？

蛋殼頭蓋骨理論，主要用來處理被害人因特殊體質而特別容易受傷的情形。其核心在於：行為人必須對其行為所造成的全部結果負責，即使該結果比一般人預期的更嚴重。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/12/18 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

車禍事故發生時，若遭撞一方的體質特別脆弱，多住院幾天，肇事者是否要因此賠償？近期有則新聞報導有相關案例。

彰化一名林姓男子4年前酒駕並超速行駛，撞上33歲的半導體工程師余男。余男因本身有糖尿病，傷口癒合速度比一般人慢，住院與治療時間也因此延長約87%，後續四肢更留下嚴重後遺症，經鑑定勞動能力減損達25%，於是向林男請求醫療費與精神慰撫金等共645萬餘元。林男主張，余男因糖尿病造成恢復困難，與事故無直接因果關係，應減輕賠償責任。然而，彰化地院引用「蛋殼頭蓋骨理論」，認為行為人不能因被害人特殊體質或疾病而免責，最終判決林男須賠償270萬餘元。

何謂「蛋殼頭蓋骨理論」？

「蛋殼頭蓋骨理論」起源於英美法，主要是用來處理被害人因特殊體質而特別容易受傷的情形。其核心在於：行為人必須對其行為所造成的全部結果負責，即使該結果比一般人預期的更嚴重。

我國法院實務也常引用此理論，認為即便被害人本身有舊疾或其他脆弱體質，只要在無外力介入時不會造成損害，而損害確實是由行為人的行為引起，就不能因為被害人體質特殊而否定因果關係或免除行為人的責任。

這起案件，法官審酌醫院檢定資料後指出，余男因糖尿病體質，車禍送醫時血糖高達正常上限三倍，導致骨折癒合時間比一般人多出87%，住院天數也因此增加了78天。法院依「蛋殼頭蓋骨理論」認定，無論被害人本身多麼脆弱，加害人仍須對因該體質而加重的損害負責，不能以此作為減少賠償的理由。綜合各項損害項目，法院認為余男的損害約為540萬餘元，並考量雙方均有過失，責任各半，最終裁定林男應賠償余男約270萬元，全案仍可上訴。

不過法操也要提醒，蛋殼頭蓋骨理論並非讓被害人完全不受限制。行為人固然不能以「被害人太脆弱」作為免責理由，但仍得主張被害人有「與有過失」的情形，例如未注意自身健康、未採取必要防護等，藉此請求減輕損害賠償額。

本文經授權轉載自【法操】【法操小教室】男遭撞因糖尿病傷口難復原，何謂「蛋殼頭蓋骨理論」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書