法操》【法操小教室】男遭撞因糖尿病傷口難復原，何謂「蛋殼頭蓋骨理論」？

蛋殼頭蓋骨理論，主要用來處理被害人因特殊體質而特別容易受傷的情形。其核心在於：行為人必須對其行為所造成的全部結果負責，即使該結果比一般人預期的更嚴重。

車禍事故發生時，若遭撞一方的體質特別脆弱，多住院幾天，肇事者是否要因此賠償？近期有則新聞報導有相關案例。

彰化一名林姓男子4年前酒駕並超速行駛，撞上33歲的半導體工程師余男。余男因本身有糖尿病，傷口癒合速度比一般人慢，住院與治療時間也因此延長約87%，後續四肢更留下嚴重後遺症，經鑑定勞動能力減損達25%，於是向林男請求醫療費與精神慰撫金等共645萬餘元。林男主張，余男因糖尿病造成恢復困難，與事故無直接因果關係，應減輕賠償責任。然而，彰化地院引用「蛋殼頭蓋骨理論」，認為行為人不能因被害人特殊體質或疾病而免責，最終判決林男須賠償270萬餘元。

何謂「蛋殼頭蓋骨理論」？

「蛋殼頭蓋骨理論」起源於英美法，主要是用來處理被害人因特殊體質而特別容易受傷的情形。其核心在於：行為人必須對其行為所造成的全部結果負責，即使該結果比一般人預期的更嚴重。

我國法院實務也常引用此理論，認為即便被害人本身有舊疾或其他脆弱體質，只要在無外力介入時不會造成損害，而損害確實是由行為人的行為引起，就不能因為被害人體質特殊而否定因果關係或免除行為人的責任。

這起案件，法官審酌醫院檢定資料後指出，余男因糖尿病體質，車禍送醫時血糖高達正常上限三倍，導致骨折癒合時間比一般人多出87%，住院天數也因此增加了78天。法院依「蛋殼頭蓋骨理論」認定，無論被害人本身多麼脆弱，加害人仍須對因該體質而加重的損害負責，不能以此作為減少賠償的理由。綜合各項損害項目，法院認為余男的損害約為540萬餘元，並考量雙方均有過失，責任各半，最終裁定林男應賠償余男約270萬元，全案仍可上訴。

不過法操也要提醒，蛋殼頭蓋骨理論並非讓被害人完全不受限制。行為人固然不能以「被害人太脆弱」作為免責理由，但仍得主張被害人有「與有過失」的情形，例如未注意自身健康、未採取必要防護等，藉此請求減輕損害賠償額。

