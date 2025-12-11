自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》謝國樑的發言人

2025/12/11 17:00

◎ 林建新

基隆市長謝國樑（右）與新聘副發言人吳禹辰（左）。（資料照，本報合成）基隆市長謝國樑（右）與新聘副發言人吳禹辰（左）。（資料照，本報合成）

基隆市府新聘的第五位副發言人吳禹辰，上任不到三天，就給市民一個「大驚喜」，不談市政建設，卻影射、攻擊議長童子瑋「搶功」。

身為基隆市民，我不禁要問：一個才剛來基隆、連公車路線都搞不清楚的外地人，憑什麼指責一個長期深耕在地的民意代表？

這位副發言人對基隆的過去毫無參與，卻把獅球嶺砲台步道工程說得好像自己身歷其境，讓人啼笑皆非。不妨問問附近居民，也可以查詢過往紀錄，早在謝國樑擔任市長之前，時任議員的童子瑋就透過議會質詢、現場會勘等方式持續關注此案。這是民代的職責，也是議會的應有功能，更是民意的託付，何來「搶功」之說？

基隆市議長童子瑋7日指出，歷經一年多爭取，將獅球嶺砲台周邊步道修繕整理，近期啟用。（童子瑋辦公室提供）基隆市議長童子瑋7日指出，歷經一年多爭取，將獅球嶺砲台周邊步道修繕整理，近期啟用。（童子瑋辦公室提供）

俗話說，心虛的人連看到別人的影子都會感到恐懼。實際上，所有市政建設都要靠民代與行政部門各司其職、通力合作才能成就。為何市府無法以平常心面對，反而抨擊議長搶功？說穿了，無非是選舉將至，謝市府公器私用，用我們納稅人的錢超前部署，打擊潛在對手

在民主社會，議會監督市府天經地義。市府透過副發言人影射、攻擊議長，已嚴重違背三權分立常態。這不只是對議長個人的攻擊，更是對民主制度的傷害。

謝國樑如果真有心為基隆做事，應該把心力放在市政上。市府發言系統的設置，應該是用來說明市政、服務市民，而不是淪為負面選舉的暗黑工具。基隆需要的是建設而不是權鬥，是合作而不是算計。

公器私用只會讓整個城市蒙羞，心胸狹隘無法做大格局，但基隆值得更好。

（作者為基隆市民，獅球嶺住民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書