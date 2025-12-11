自由開講》謝國樑的發言人

◎ 林建新

基隆市長謝國樑（右）與新聘副發言人吳禹辰（左）。（資料照，本報合成）

基隆市府新聘的第五位副發言人吳禹辰，上任不到三天，就給市民一個「大驚喜」，不談市政建設，卻影射、攻擊議長童子瑋「搶功」。

身為基隆市民，我不禁要問：一個才剛來基隆、連公車路線都搞不清楚的外地人，憑什麼指責一個長期深耕在地的民意代表？

請繼續往下閱讀...

這位副發言人對基隆的過去毫無參與，卻把獅球嶺砲台步道工程說得好像自己身歷其境，讓人啼笑皆非。不妨問問附近居民，也可以查詢過往紀錄，早在謝國樑擔任市長之前，時任議員的童子瑋就透過議會質詢、現場會勘等方式持續關注此案。這是民代的職責，也是議會的應有功能，更是民意的託付，何來「搶功」之說？

基隆市議長童子瑋7日指出，歷經一年多爭取，將獅球嶺砲台周邊步道修繕整理，近期啟用。（童子瑋辦公室提供）

俗話說，心虛的人連看到別人的影子都會感到恐懼。實際上，所有市政建設都要靠民代與行政部門各司其職、通力合作才能成就。為何市府無法以平常心面對，反而抨擊議長搶功？說穿了，無非是選舉將至，謝市府公器私用，用我們納稅人的錢超前部署，打擊潛在對手。

在民主社會，議會監督市府天經地義。市府透過副發言人影射、攻擊議長，已嚴重違背三權分立常態。這不只是對議長個人的攻擊，更是對民主制度的傷害。

謝國樑如果真有心為基隆做事，應該把心力放在市政上。市府發言系統的設置，應該是用來說明市政、服務市民，而不是淪為負面選舉的暗黑工具。基隆需要的是建設而不是權鬥，是合作而不是算計。

公器私用只會讓整個城市蒙羞，心胸狹隘無法做大格局，但基隆值得更好。

（作者為基隆市民，獅球嶺住民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法