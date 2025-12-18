自由開講》中配依親高齡者享用健保 違反憲法「平等原則」

◎ 葉昱呈

衛福部長石崇良認為，中配依親高齡者享用健保之政策缺乏公平正義。（資料照）

衛福部長石崇良反對中配依親高齡者享用健保，有論者認為按現行規定每年申請名額僅六十人，似乎衝擊不大，但此一說法是劃錯重點，石部長所強調的是上述政策缺乏「公平正義」，與中配依親高齡者申請人數無關。茲將其不公平之處，分述如下：

不公平之一

《憲法》第七條規定：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」，其所揭示之平等原則，係保障人民在法律上地位之實質平等，要求「本質上相同之事物應為相同之處理，不得恣意為無正當理由之差別待遇」。問題是，《兩岸人民關係條例》規定中配取得國籍後，其七十歲以上的父母可依親來台設籍，滿六個月即可加入健保；但其他國籍外籍配偶的父母，僅能以探親身分來台，無法依親設籍，而不具備加入健保資格。為什麼同樣都是外籍配偶，越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、日本、美國、韓國、英國等其他國籍外籍配偶的父母，無法依親來台設籍並加入健保，卻獨厚中配的父母？顯然已違反《憲法》所揭示之「平等原則」。

不公平之二

假如一名七十歲的中配依親高齡者，來台依親並加入台灣健保，從七十歲至九十歲期間，以每月繳納八二六元健保費計算，廿年期間約需繳納健保費廿萬元。反觀一名在台灣出生、工作、繳稅至九十歲的中華民國國民，除了六十歲退休後及二十二歲之前依附在父母的健保下繳納健保費（以每月繳納八二六元健保費計算）外，於二十三歲至六十歲工作期間，以月投保金額（基本工資）每月二九五ＯＯ元計算，每月需自付四五七元健保費，則在九十年期間，總計約需繳納健保費七十二萬元。換言之，後者繳納的健保費用約為前者的三倍以上，試問如此公平嗎？

更何況來台依親者皆為高齡者，其健保支出可能遠高於繳納保費，不僅影響健保財務，且恐將排擠台灣的醫療量能，甚至衍生國安問題，實不容小覷！

中配依親高齡者的健保支出可能遠高於繳納的保費，進而影響健保財務，甚至排擠台灣的醫療量能。（資料照）

（作者為公務員）

