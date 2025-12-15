自由開講》如果對詐騙深惡痛絕 又為何能容忍詐領助理費？

◎ 波克布林

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發基層國會助理強烈不滿。（資料照）

國民黨立委近日推動助理費除罪化修法，引發基層國會助理強烈不滿。黨內多名助理表示「被老闆出賣」，卻因擔心飯碗不保而不敢公開反對；也有人嘗試勸說委員撤回連署，但礙於黨團決議，沒有人願成為承擔壓力的異議者。

公費助理制度自1992年國會全面改選後逐步建立，伴隨席次改革、委員會制度調整與單一選區兩票制等多項改革，其目的係為確保立法專業化，使民意代表在研究、監督與選民服務上具備穩固的人力支持。三十年來，歷屆助理努力耕耘，使制度日漸完備；如今卻面臨被下修的風險，令人難以接受。

國會助理的工作高度專業且與公共利益緊密相關，涵蓋法案研議、質詢與預算審查、選民服務與公共議題倡議等，範圍廣泛且繁重。

依據現行法律規定，助理隨立委進退，其薪資及相關支出依勞基法規範並由立法院編列，指揮監督關係明確。立委與社會之所以期待助理支援所有議事與政策工作，是公費助理制度所設計的專業職能，無可迴避。

然而，正因助理負擔公共治理的重要任務，他們的專業不該被「服務」二字掩蓋。助理工作往往投入保障勞工、守護兒少、打擊詐欺、改善社會制度等公共政策。諷刺的是，立委一邊打著嚴懲詐騙的大旗，另一邊卻想方設法替涉詐領公費的民代脫罪。平時替弱勢奔走的助理群體，在此刻成為立委私利的犧牲品。

國會助理的工作內容往往投入保障勞工、守護兒少、打擊詐欺、改善社會制度等公共政策；圖為立法院中興大樓佈告欄張貼的助理徵才資訊。（資料照）

此次修法牽動各立委未來如何統籌助理費與辦公室費用。無論是否提案、連署或公開表態，每位立委都是此案的關鍵角色。究竟是要選擇包庇護短，加入「慣老闆」的共同體；還是以身作則，成為尊重專業、善用公帑的領導者？這些選擇終將被記錄，也會形塑國會文化的未來。

目前，國會助理已發起公開連署，呼籲提案者撤案撤簽。然而再多幕僚卑微的訴求，都不及一位立委公開反對惡法所帶來的影響力。若提案與連署者重視國會公信，應立即回頭；未參與提案者更不應假裝事不關己，而應與助理並肩捍衛制度。

助理費除罪化不是技術問題，而是誠信問題。立委若連最基本的制度自律都無法堅持，又有什麼資格受人民託付、踏進國會殿堂，作一名代議士？

民進黨團幹事長鍾佳濱（中）11日率領黨團幹部聲援助理連署，並對國會助理必須自己挺身而出、捍衛權益感到遺憾。（資料照）

（作者為國會公費助理）

