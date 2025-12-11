自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》 AIT反制疑美論出大招 1天釋2大消息

美國在台協會一天丟出兩條重量級消息，其中一條是美、台、澳、日、紐五方將合作強化網路韌性，共同打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」。也就是說，中國的權宜船若再不長眼亂挖台灣的海底電纜，恐怕一次得罪五個國家。
許美華頻道

許美華頻道

2025/12/11 18:40

◎ 許美華

AIT宣布，台灣將首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫。（擷取自臉書@美國在台協會 AIT）AIT宣布，台灣將首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫。（擷取自臉書@美國在台協會 AIT）

美國在台協會（AIT）真的很猛，一天（1208）丟出兩條重量級消息，一個是台灣人再來簽美國簽證要看社群網路發文；另一個就是這個：

美、台、澳、日、紐五方合作，強化網路韌性，共同打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）

AIT宣布，自15日起，台灣人再來簽美國簽證要看社群網路發文。（擷取自臉書@美國在台協會 AIT）AIT宣布，自15日起，台灣人再來簽美國簽證要看社群網路發文。（擷取自臉書@美國在台協會 AIT）

AIT發文說，「這項總額5,600萬美元的計畫，由美國與澳洲共同出資，並與台灣、紐西蘭及日本共同推動。」

這是台灣首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫，鋪建連接我國友邦，位於南太平洋的吐瓦魯國的第一條海底網路電纜。

台灣加入這個聯盟，很像烏克蘭想要加入北約的概念，烏克蘭只要加入北約，俄羅斯攻擊烏克蘭就是攻擊北約。之後，誰敢挖斷這條電纜，就是直接得罪「美、台、澳、日、紐」五眼聯盟的五個國家。

中國權宜船再不長眼亂挖台灣的海底電纜，最好小心一點不要捅到馬蜂窩。

中國權宜船若再亂挖台灣的海底電纜，小心得罪五個國家。（資料照，記者邱俊福翻攝）中國權宜船若再亂挖台灣的海底電纜，小心得罪五個國家。（資料照，記者邱俊福翻攝）

台灣真的正在面對最好跟最壞的時代。

國內政局從來沒有如此凶險，但國際盟友卻是前所未有的持續力挺台灣。

國際盟友愈來愈不演了，來自美日聯盟領軍的助力愈來愈強大，台灣人撐住！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書