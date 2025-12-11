許美華頻道》 AIT反制疑美論出大招 1天釋2大消息

美國在台協會一天丟出兩條重量級消息，其中一條是美、台、澳、日、紐五方將合作強化網路韌性，共同打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」。也就是說，中國的權宜船若再不長眼亂挖台灣的海底電纜，恐怕一次得罪五個國家。

◎ 許美華

AIT宣布，台灣將首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫。（擷取自臉書@美國在台協會 AIT）

美國在台協會（AIT）真的很猛，一天（1208）丟出兩條重量級消息，一個是台灣人再來簽美國簽證要看社群網路發文；另一個就是這個：

美、台、澳、日、紐五方合作，強化網路韌性，共同打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）。

AIT宣布，自15日起，台灣人再來簽美國簽證要看社群網路發文。（擷取自臉書@美國在台協會 AIT）

AIT發文說，「這項總額5,600萬美元的計畫，由美國與澳洲共同出資，並與台灣、紐西蘭及日本共同推動。」

這是台灣首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫，鋪建連接我國友邦，位於南太平洋的吐瓦魯國的第一條海底網路電纜。

台灣加入這個聯盟，很像烏克蘭想要加入北約的概念，烏克蘭只要加入北約，俄羅斯攻擊烏克蘭就是攻擊北約。之後，誰敢挖斷這條電纜，就是直接得罪「美、台、澳、日、紐」五眼聯盟的五個國家。

中國權宜船再不長眼亂挖台灣的海底電纜，最好小心一點不要捅到馬蜂窩。

中國權宜船若再亂挖台灣的海底電纜，小心得罪五個國家。（資料照，記者邱俊福翻攝）

台灣真的正在面對最好跟最壞的時代。

國內政局從來沒有如此凶險，但國際盟友卻是前所未有的持續力挺台灣。

國際盟友愈來愈不演了，來自美日聯盟領軍的助力愈來愈強大，台灣人撐住！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

