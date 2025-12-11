自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

林修民 半導體看天下》半導體脫鉤勢在必行

隨著美中科技戰升溫，美國的半導體封鎖引來中國限制稀土出口的反制，更讓美國意識到，唯有推動供應鏈脫鉤，才能確保真正的國家安全。
林修民

林修民

2025/12/11 21:00

◎ 林修民

林修民 半導體看天下》半導體脫鉤勢在必行聯電與美國晶圓代工廠Polar合作，強化美國半導體在地製造能力。（資料照）

聯電於本月4日宣布，與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠Polar簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將共同探索在美國本土進行8吋晶圓製造的合作機會，以因應車用、資料中心、消費電子、航太及國防等關鍵產業持續成長的需求。

根據MOU，雙方將評估在Polar近期擴建的明尼蘇達州8吋廠導入特定製程的可行性。此舉結合了Polar的在地製造能力與聯電成熟的8吋技術及全球客戶基礎，不僅可望推動雙方業務成長，更能協助客戶實現多元化的製造布局

隨著台積電赴美投資先進邏輯製程，以及三星、SK海力士等大廠相繼宣布在美擴廠，如今連半導體製造供應鏈中最後一塊拼圖——「成熟製程」，也將正式在美國落地生根

台積電先前赴美投資先進邏輯製程。（彭博檔案照）台積電先前赴美投資先進邏輯製程。（彭博檔案照）

過去外界擔憂，中國受制於美國對先進製程的管制，轉而大力發展成熟製程，最終恐導致其向全球傾銷。然而，若美國對此實施制裁，自身產能不足將導致本土廠商受損。聯電此時赴美合作生產，恰好能補足美國在成熟製程上的供應缺口

事實上，過去基於「比較利益」與「世界是平的」理念所建立的全球分工模式，早在川普第一任期便已開始褪色；經歷COVID衝擊後，舊有的供應鏈結構更是注定瓦解。

疫情期間的震撼教育讓美國人深刻體認到，即便是口罩這類過去被視為低階、不起眼的物資，若無法掌握本土產能，竟能嚴重威脅國家安全，甚至演變成攸關生死的危機。隨後，美中科技戰升溫，美國的半導體封鎖引來中國限制稀土出口的反制，更讓美國意識到，唯有推動供應鏈脫鉤，才能確保真正的國家安全

隨著美中科技戰升溫，美國意識到唯有供應鏈脫鉤，才能確保國家安全；示意圖。（路透檔案照）隨著美中科技戰升溫，美國意識到唯有供應鏈脫鉤，才能確保國家安全；示意圖。（路透檔案照）

「世界是平的」理念，僅適用於擁抱相同價值體系的國家。面對威權體制的擴張，若持續高唱貿易自由化，無異於「請鬼拿藥單」。

俗話說：「天下沒有白吃的午餐」。過去歐洲誤以為能長期依賴俄羅斯的廉價能源與中國的龐大市場來維持繁榮，結果卻被掐住能源咽喉，間接導致了烏俄戰爭爆發後的困境。這血淋淋的教訓告訴我們：廉價的依賴並非無需代價，只是償還的時刻未到；一旦時機來臨，往往得連本帶利付出更慘痛的代價。

（作者為科技專欄作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書