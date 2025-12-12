自由開講》小紅書暫禁風波：反詐不是反民主 資安不該被污名化

◎ 再米

內政部宣布禁小紅書一年，引發各界熱議。（中央社資料照）

內政部宣布暫禁小紅書一年後，北京第一時間跳出來替一個中國企業喊冤，說台灣「名為反詐、實為反民主」。這套話術既熟悉又荒謬——只要不讓中國平台無限制介入台灣社會，中國就指控台灣「不民主」。更可笑的是，國台辦把民主講得頭頭是道，但它自己卻不允許中國人民自由使用國際社群平台。到底誰在「反民主」？答案再清楚不過。

事實上，小紅書在台沒有落地公司、沒有資料接口、沒有能回應檢警調要求的負責窗口，平台上大量帳號涉色情、詐騙、跨境行銷與資訊操作。然而國台辦與藍白政客卻把這些正當的治理問題硬扯成「封殺青年文化」或「民進黨打壓自由」。他們不是真的關心台灣的言論自由，而是想把任何資訊安全的防線統統抹成「綠色獨裁」。

台灣人民要的民主，不是讓中國平台在資訊透明度不足的情況下肆意蒐集個資，也不是讓詐騙流量在演算法裡橫行，更不是讓中國在選舉期間利用社群平台滲透、散布敘事。真正的民主，是能夠自由使用平台，也能在必要時透過制度防止外部勢力操控公共討論。

諷刺的是，最熱衷於「反對禁小紅書」的人，往往就是那些對台灣遭受的資訊戰睜一眼閉一眼的人。國民黨與民眾黨總愛指控政府「草木皆兵」，卻從不敢質疑中國平台的資料透明與安全問題。原因很簡單——他們害怕得罪北京壟斷的資訊與流量權力。他們寧可忽略風險，也不願承認台灣正在面對一場真實存在的數位滲透戰。

藍白兩黨不敢質疑中國平台的資料透明與安全問題，因為他們害怕得罪北京壟斷的資訊與流量權力；圖為立法院。（資料照）

更荒謬的是，國台辦發言人陳斌華居然替台灣「青年」發聲，說小紅書被禁會影響青年的生活。可是中國青年能自由用 IG、Threads、YouTube、Google 嗎？不能。那北京又憑什麼要求台灣對小紅書毫無限縮？這種「我可以管你，但你不能管我」的邏輯，就是標準的訊息霸權。台灣若真的放任中國平台為所欲為，那才是對民主的侵蝕。

政府暫禁小紅書，是依照行政程序、基於資訊安全與反詐需求所做出的決定，不是選舉攻防，也不是意識形態對立。真正把這件事政治化、污名化的，是國台辦，以及台灣部分藍白政客。他們把每一項資訊安全措施都包裝成「民進黨打壓自由」，卻從不面對中國對台灣數位主權的侵害。

反詐不是反民主，強化資訊安全更不是不自由。相反地，它是民主社會保護自身的必要基礎。台灣要的是自由開放的網路空間，而不是任由外國勢力建造資訊黑箱。面對跨境詐騙與認知作戰，台灣不能也不應再被情緒勒索。

（作者為退休人士）



