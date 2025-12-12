自由電子報
自由開講》助理費風暴：制度改革還是勞權倒退？

2025/12/12 08:30

◎ 張天泰

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，被質疑為「立委自肥」。（資料照）國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，被質疑為「立委自肥」。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發巨大爭議。國民黨立法院黨團近日召開幹部會議，決定此案不急著處理，待各界充分討論並形成共識後，再做後續處理。

陳提出「立委助理費辦公費私有化」核心問題在於提案內容恐將公費轉為立委可「統籌運用」的款項，且免附單據核銷，被質疑為「立委自肥」。此修法草案建議將原本用於支付公費助理薪資及相關法定費用的預算，改為撥給立委「統籌運用」，並「免檢附單據核銷」。批評者認為這等同於將公款私有化，可能導致立委侵吞助理薪水，形成「小金庫」。

而國會助理工會與跨黨派助理（目前已有超過250位助理連署反對）強烈反彈，認為此舉嚴重侵害助理的工作權益與勞動保障，可能使助理待遇淪為立委的「私房錢」，毫無保障。

雖然提案者陳玉珍表示，修法目的是解決現行制度下立委容易因助理費核銷問題而誤觸法網的「歷史共業」。然而，反對者質疑這並非制度改革，而是試圖為可能的貪污行為「開脫」，規避法律責任。公民監督國會聯盟和小黨等團體呼籲應參考美、日國會制度，全面揭露公費助理聘任資訊，而非走向更不透明的方向。

台灣經濟民主連合（經民連）會長兼智庫召集人賴中強律師，點出陳這種「立委助理費辦公費私有化」的修法，不僅是惡化國會助理的勞動條件，還為貪汙犯開脫，更為立委實質加薪，是百分之百的立委自肥、圖利條款，並建議行政院長卓榮泰公開宣示：要是立院真的三讀通過此條文，行政院長將拒絕副署

經民連智庫召集人賴中強建議行政院長卓榮泰，若立院真的三讀通過助理費除罪化修法，將拒絕副署。（資料照）經民連智庫召集人賴中強建議行政院長卓榮泰，若立院真的三讀通過助理費除罪化修法，將拒絕副署。（資料照）

在台灣這個民主國家的民代助理制度本意，是讓助理協助政策研究、服務選民、維護公共利益，而不是讓「老闆」決定給誰、給多少、甚至能否把錢挪作私人用途。當制度設計讓公費與私帳模糊不清，這不是行政簡化，而是制度倒退，是把公費補助變成現金給付，等同開啟濫權的大門！

助理費不是民代的「私人金庫」。把本來需要檢據、具體用在人事的公費，改成由民代個人自由運用、免核銷，不只讓問責機制瞬間蒸發，更會把合法與非法界線整個抹去

最後，藍營黨團這次變聰明！先暫緩民代助理費除罪化修法，避免自毀團滅，真的以為台灣這個國家沒大人，藍營28位立委荒謬聯手推動貪污除罪化修法，不怕被台灣人民一一記下名字嗎？

28位連署國民黨立委名單：提案人陳玉珍、林思銘、蘇清泉、盧縣一、鄭正鈐、丁學忠、高金素梅（無）、陳雪生、邱鎮軍、洪孟楷、黃仁、鄭天財、馬文君、謝龍介、呂玉玲、邱若華、陳超明、許宇甄、游顥、葛如鈞、翁曉玲、廖先翔、羅明才、林倩綺、徐欣瑩、楊瓊瓔、林德福、張嘉郡。

公督盟5日偕時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨在立法院群賢樓前召開記者會，呼籲28位立委撤回自肥惡法。（資料照）公督盟5日偕時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨在立法院群賢樓前召開記者會，呼籲28位立委撤回自肥惡法。（資料照）

（作者為政治工作者、教育博士）

