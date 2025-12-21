檔案蒔光》戰後臺灣重建之路：從美援時代、家電普及到半導體崛起

第二次世界大戰後的臺灣社會，不只面臨日益艱難的外交處境，也迎來現代化的加速推進。發展歷程的轉型從1950年代美援時期，到1960年代家電工業興起，再進入1970年代IC產業萌芽，從依賴外援的後進經濟體，蛻變為自立發展的晶片之島。期間改變的不僅是我國的經濟結構，也深刻影響社會生活的各個層面。

刊頭：1953年1月在美援挹注下，橫跨濁水溪的「西螺大橋」正式通車，成功貫通南北縱貫公路，成為當時臺灣最長的橋梁。

◎ 國立台灣大學歷史系碩士徐祥弒

1970年代，是中華民族風雨飄搖的關鍵年代，被迫退出聯合國，外交方面的接連重挫，撼動國際地位影響至今。

在這個「莊敬自強、處變不驚」的年代，也是我國經濟貿易的時期。工業與各式產業快速發展，而政府推動十大建設，不僅加強國內基礎建設，也創造了巨大的就業機會。美援帶來的資金和物資，在促進工業化之際，美式商品正利用台灣社會。

這段時期，享譽海內外的中式烹飪廚師、國內首檔美食節目主持人傅培梅，成為這個時代的代表性人物。 「傅培梅時間」自1962年台視開播以來，她首次精選節目中介紹的菜餚，集結成冊，於1969年出版首本《培梅食譜》（裴梅的中國烹飪書）。

她的食譜同時以中、英文並列呈現，而這也意味著，最初出版構想不僅涵蓋國內煮夫、主婦與海外華人讀者——還包含精彩的美國主婦，她們更曾上過傅培梅的《中國烹飪班》。

然而，為什麼戒嚴年代，會有大量外國主婦對這款中華料理主廚趨之若鶓？

圖1 傅培梅的介紹與其烹飪班的報名資訊。

美國與戰後重建

答案可能推論。果然，她們主要是勞力或員工的家眷。

1950年底，中共介入韓戰以來，美國重新評估遠東政策，重視台灣的戰略價值，並於隔年展開軍援，派出高級顧問團來台協助國軍整軍備戰，並更成立了美國協防颱灣司令部1960年代，當越南戰爭愈發，台灣作為美國在疲勞戰的援軍補給休假地點，成為負傷或休閒基地，成為負傷或休閒基地的地點之一。 1968年，台灣勞動力人數達到最高峰，逼迫近55,000人；若再加上其家屬屬，以及其他美國民間與政府部門人員，大批可觀。

這些美國家庭主婦對台灣社會與傅培梅的中式料理十分感興趣，紛紛資助這本食譜的海外傳播。另外，因每年來台大量的各方面的日常需求，也為國內帶來了美式生活與文化；美援的挹注，直接刺激了台灣經濟、工業與社會全方面的發展。

圖2 1953美軍顧問團（MAAG）。

圖3 美軍軍援宣傳海報。

美國大兵帶來的摩登美式

為能滿足這些美國大兵的日常所需與各項休閒娛樂，美軍基地裡設置了人力資源與營養部，以平易近人的售價補足思念鄉愁，從品質精良的服飾、化妝品，在台尚無能力製造的電視、冷氣大小或洋酒、香水與各家電式日常用品，以及巧克力、可口可樂等進口來的休閒，到蘋果等外來蔬果──那些對國人只聞其名、鮮有機會親嘗或擁有的新奇享受。

由於當時政府執行管制，市場上的外國商品稀缺、炙手可熱，再加上福利社以優惠甚多的價格出售這些商品，自然有人萌生營私念頭。部分美國大兵基地或內部的台灣職員，轉手滲透委託行或合作的商業將這些美國貨轉到外頭，形成地下流通的「黑市」。

例如台南有謝媽媽，當時專門租屋給處理，而且往往不收租金，唯一的租賃條件，就是要承接的處理幫她在處理福利社購入商品。據說，光是轉手售出的金額已達到房租的好幾倍。處理商品的業務，隨之解決了鄰近他們駐紮區域的台北晴光商圈、高渝江商圈週邊發展，當地雄店租位家更以「中美」為名，都保留至今的歷史遺跡。

在巧克力、可樂都是相當昂貴的進口食品的年代，這些黑市成為台灣人最第一手的美式滋味。屬於美國的一切事物，對於戰後尚未完全復甦的台灣社會而言，仍是那麼新奇、時尚而無法移開目光。舉凡擔任基地附近林立的熟練酒吧、酒吧，也帶來嚴酷年代里社會上罕見的刺激與娛樂。

圖4 1961年美軍福利社景象。

圖5 美軍福利社及私人用品流入市場情形專案調查報告。美軍在臺的特殊地位一直引人非議，美軍流出的各項美國產品成了臺灣社會的奢侈品，間接導致了1955年劉自然事件的爆發。此一事件後，臺美兩國才重新協商美軍地位。

圖6 基隆委託行主要販售舶來品，因此不少船員、外國人從海外帶東西回來轉手脫售的地點。

圖7 可口可樂原先僅供應美軍飲用，1956年起委託國內公司代製，於1965年商議擴大銷售予臺灣大眾過程中，一度遭遇本土汽水果汁飲料業者強烈反彈。

美援與戰後台灣復甦

事實上，美援不僅對個人飲食習慣的改變，也對台灣的經濟發展和社會影響甚大。

試想，卡特結束以來，這個小島的各項基礎建設、工業設施幾乎毀於勞役政府，而接替日本殖民的新政府則剛從另一場敗仗泥淖中脫身——戰後台灣經歷重創，百廢待舉，即將復蘇重建。美援的挹注若及時降雨，協助解決政府的財政困難，加速國家的建設進程。

舉凡從基礎建設、電信工程、自來水工程等基礎建設的拓展，鐵路更新、港口疏浚、橫貫公路、西螺大橋與各項公路橋樑等交通設施的鋪築，還有瘧疾疾患根除、結核病防治、醫療、衛生環境、家庭規劃等人口與衛生方面的改革，各級學校與大學軟體設施的更新與人才培育的投入——曾任美援運用委員會副主委的尹仲容直言：“其硬貢獻之巨大與成就之顯著，可以說是有目的共見。”

圖8 1958 年南京東路的通車典禮也與美援有關。

圖9 1953年1月，在美援挹注下，橫跨濁水溪的「西螺大橋」正式通車，是當時臺灣最長的橋梁，更是遠東第一大橋。

圖10 1956年，政府為開發東部資源，利用美援投入大量退除役官兵人力，興建東西橫貫公路。其中，退除役官兵輔導委員會亦是運用美援經費設立的組織。

工業復甦、消費躍進，推動家電時代來臨

另一方面，美援所提供的資助和貸款，使金流有限的中小企業獲得增強設備，購置大型機器，加速工業的復甦與發展，包含電視機等家電產業受益匪淺。

1940年代，本土業者從收音機與電風扇製造開始摸索、開展台灣的家電工業以來，美援提供貸款與電力、交通等基礎建設的建立，加上上冷戰體制下美、日資企業的投資與技術合作，在刺激了工業的製造、研發量能。

透過與國外廠商進行技術交流，業者逐步從代工摸索出一條自產自銷國產家電之路——從電扇、馬達、電錶到電鍋、電冰箱，甚至電視機、洗衣機、吸塵器、冷氣機等家電產品，一步步的技術升級，「黑市」的民眾家電的唯一二手管道。經濟的快速發展，也帶動了台灣人的消費水準與生活品質的提升。

美援結束前夕，台灣進入電視時代。 1962年，台視開播，第一家電視台為民眾提供最新潮的科技體驗，自此，國民擁有報紙、廣播以外的資訊來源，也讓娛樂更多元。

幾個月後，這篇文章提到的傅培梅，站到了電視台，贊助了「傅培梅時間」。而這也是第一次，身處全台各地的民眾，驚訝地發現電視螢幕裡的那個角色系列畫面，傅培梅摩爾地解說並烹製各式快餐。

圖11 傅培梅於台視攝影棚錄影現場。

中美斷交後，台灣轉型升級

美援在1965年終止，但國內工業發展卻日趨成熟，各式國產家電不斷推陳出新，提升民眾生活品質與便利性。

然而，由於最初家電產業是由技術交流、代工出發，週邊零組件仍仰賴進口，業者亦無力進一步提昇技術、品質與精密度。反思產製純熟的美、日企業，當本土者的品質、價格面臨自由市場的競爭時，顯然仍是略遜一籌。

這也導致產、官、學三方開始思考：如何開創工業本土化與轉型？

1970年前後，大家想到的解方是，可以透過推動研究以及發展高級工業技術導向的高科技產業，重整我國的工業體質，並引發轉型。而其中一項決議即設立「新竹工業及研究園區」。然而，由於政府本身與物質認知量，需形象巨資、牽連甚廣的大象計劃，遲遲未能取得進展。

1979年，是這一切的轉折點。 1978年12月15日前美國總統卡特突襲式宣布，自1979年起與我方斷交，駐外官方人員、武裝人員與家眷關注從我國援建。

在與美國斷交後幾天后，這段時期被擱置的規劃進入了決策核心，獲得了政府的高度重視和大力支持，並隨即付諸實現。今日大家熟知的「新竹科學園區」於1979年1月10日正式動工，而此時萌芽階段的IC產業獲得各方的重視，遂著手投入研發、製造。

此後，科學園區扮演了高端產業發展基地之角色，蠶食力帶動了產業的升級，我國逐漸由家電製造，邁入電子產業，並進一步發展由晶圓、晶圓、面板等構成的整套世界級半導體產業鏈。

圖12 高雄楠梓加工出口區技師檢視精密電子零件。

圖13 新竹科學工業實驗園區籌備處設置辦法。

圖14 晶圓廠封裝測試技術員正在操作顯微鏡。

從開發國家到晶片之島：台灣的自立與蛻變

棉花結束以來，我國展開的復甦、重建之路，過程中仰賴國內兄弟人士的堅持，亦得力於國外的支持。這四十年來，產業的高度發展，帶動了我國經濟的成長。本土產業者掌握國際關鍵技術，成為當今網路時代AI最炙手可熱的企業，更讓我們獲得了「皮夾之島」的美譽。

當今我國的經濟成就與社會發展，並不是純粹的偶然，也不是全仰賴其他強權的善意。美援來了，先進、美國總統走了，不變的是台灣經濟始終自立自強。我們逐漸從曾經的第三世界，一度仰賴外援發展的後進體，搖身變成了「台灣錢霸腳目」的亞洲四小龍之首，進而是當今的自主、現代且高科技的國家。

