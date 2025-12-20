自由電子報
評論 > 投書

自由開講》比例原則失衡 電鍋案與雨傘案揭示的司法系統性危機

2025/12/20 09:30

◎ 范振家

近期備受矚目的「電鍋案」與「雨傘案」，再次暴露臺灣司法長期存在的結構性缺陷：忽視比例原則、缺乏最低可罰性、制度僵化到近乎失去常識。兩起案件涉案金額微乎其微，社會危害近乎零，卻被迫啟動完整刑事程序，司法資源大量消耗於瑣碎事件，只因制度沒有給基層與檢方任何安全的裁量空間。司法變成毫無溫度的機器，而不是追求正義的制度。

清潔隊員好心送32元電鍋慘換貪污罪，律師認為法條應明確「微罪不舉」定義。示意圖。（資料照）清潔隊員好心送32元電鍋慘換貪污罪，律師認為法條應明確「微罪不舉」定義。示意圖。（資料照）

電鍋案中，清潔隊員將剩餘價值僅三十二元的舊電鍋轉贈弱勢者，卻被依貪污罪起訴雨傘案中，警方、檢方與法院為一把普通雨傘忙碌數月，甚至還被上訴至高院。這些判決固然「依法有據」，但正因過度依賴形式合法性，才更凸顯制度本身的不合理。當法律要求司法人員放棄常識，結果不是伸張正義，而是示範制度如何背離人民的法感情。

反觀主要法治國家，早已建立最低可罰性制度，避免司法淪為處理雞毛蒜皮的流水線。日本透過微罪處分與不起訴裁量，使低度危害行為不進法院；德國以刑訴法 153、153a 條讓檢察官能終止輕微案件；英國更要求檢察官依「公共利益原則」判斷起訴是否值得，警方亦可用 Simple Caution 結案；美國州法則以金額區分重輕罪，再加上大量不起訴裁量，避免過度刑事化。

這些制度精神一致：刑罰不是免費資源，更不該被浪費在無實質危害的行為上。司法的核心應是維護社會公義，而不是耗費寶貴能量追討價值一塊錢、三十元的物品。

然而我們現行制度卻反其道而行。

第一，《貪污治罪條例》重刑化過度，把三十二元與三千萬元同等視為「貪污」，背離比例原則。

第二，基層人員與檢方因缺乏安全裁量，害怕被控瀆職，只能「凡案必送、凡案必辦」，導致制度僵化到無法運作。

第三，司法過度刑事化，案件量早已壓垮司法體系，真正需要處理的重大貪瀆、組織犯罪反而無法獲得足夠資源。

因此，電鍋案與雨傘案並非偶發荒謬，而是制度累積多年矛盾爆裂的結果。人民不要求縱容犯罪，而是要求法律回到常識與正義的軌道。

改革必須立即啟動。首先，應修正《貪污治罪條例》，增訂最低財物門檻與輕微行為免除其刑規定，終結重刑化濫用。其次，應制定可操作的微罪不舉與不起訴基準，使檢警能以警告、修復性司法或返還方式處理輕微案件。最後，推動司法減量，讓司法體系能集中力量處理真正危害國家與社會的犯罪。

司法不是冷冰冰的法條堆砌，而應是能辨識惡意與善意、分清重大危害與輕微疏忽的制度。當司法能重拾溫度，人民才會重新相信正義。

（作者為管理學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

