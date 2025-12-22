自由開講》托嬰鏡頭下的搖籃 是守護里程碑、還是信任崩塌

◎ 楊逸飛

立法院12月8日下午審查托育專法（兒童托育服務法），其中最受爭議的就是托嬰中心的影像需要強制上傳雲端並保存30天（設置「監管雲」）。會中立委諸公們一致認為這是進步的法案。

托嬰中心強制裝設監視器已經既定的事實，也造成了這個行業當中從業人員的流失，如今立法諸公們選擇了強化這樣的監控系統，要求強制上傳，並且要增加抽查制度，被噤聲的幼托人員，已經心如枯槁，無言以對。

立法院審查托育專法（兒童托育服務法），其中最受爭議的就是托嬰中心的影像需要強制上傳雲端並保存30天。（資料照）

台灣推動托嬰中心強制裝設監視器並上傳雲端，此舉被視為回應公眾焦慮、確保兒童安全的直接手段。但當一個社會開始普遍認為，守護最脆弱的嬰幼兒需要依賴監視鏡頭時，我們就該停下來深刻反思，在這看似進步的政策背後，我們付出的代價，可能遠比想像的更為沉重。這究竟是幼托人權前進的里程碑，還是標誌著我們集體信任崩塌的一道污點？

此政策的核心，源於一種深刻的不信任——對托育專業的不信任，以及對人性的不信任。它假設，唯有透過無所不在的監看，才能遏止潛在的惡意。

這看似是為了保護兒童，卻在根本上改變了「照顧」的本質。照顧，從來不只是一系列標準化的操作，它充滿了人與人之間的情感流動、即時的判斷與溫暖的互動。當這一切都被置於鏡頭的審查之下，照顧便可能從發自內心的關懷，異化為一場避免犯錯的表演。

針對衛福部指「監管雲」可以保護托育人員及協助釐清責任，幼教團體有不同聲音，指已有監視器設備，再設監管雲將更造成幼托人員身心煎熬。（資料照，中華孕嬰童教保聯合總會及中華民國幼教聯合總會提供）



在這種環境下，托育人員被迫成為「鏡頭前的演員」，而非「孩子身旁的教育者」。他們的工作不再是專注於孩子的需求，而是專注於自己的行為是否會被誤解、投訴。一個擁抱可能被視為不當束縛，一次引導可能被曲解為強迫。

這種瀰漫在空氣中的恐懼，會凍結教育現場應有的活力與溫度，最終受影響的，是那些最需要溫暖與自發性互動的嬰幼兒。我們以為給了孩子安全，實際上卻可能剝奪了他們在充滿信任感的環境中，自然發展的權利。

我們正在將「監控」內化為社會的常態。當孩子從生命之初，就習慣於生活在鏡頭之下，他們的隱私權觀念將如何建立？對於尚無表達能力的嬰幼兒，他們在托嬰中心的生活——包含吃飯、睡覺、學習、哭鬧，甚至更換尿布等極度私密的時刻——都被迫成為可供隨時調閱的影像。他們從生命之初，就被置於一個「被觀看」已成常態的環境。我們在為兒童爭取安全的同時，是否也剝奪了他們作為一個獨立個體最基本的隱私權？

當這些包含著大量個資的影像被存放在雲端，永遠有著被濫用洩漏的風險。

這項政策在保護兒童的同時，也將他們置於一種新型態的危機之中。它一方面戕害了托育人員的專業尊嚴與勞動人權，也同時將兒童的隱私當成了維護安全的代價。

兒童案件被害家屬團體日前在新北市議員張維倩（右二）、戴瑋姍（左二）等人陪同下舉行記者會，要求將「監管雲」納入兒托法。（資料照）

一個真正進步的社會，其幼托政策的里程碑，不應是建構起更全面的監控系統，而應是建立起一個不再需要這種監控的強韌支持體系。這包括給予托育人員合理的薪資、專業的培訓、健康的勞動環境與社會性的尊重，讓他們有能力、也有意願提供最優質的照顧。當我們選擇用科技的眼睛去取代人與人之間的信任時，我們並未真正解決問題，只是選擇了一條看似簡單、實則代價高昂的捷徑。

當一個行業的專業尊嚴，被簡化為「不在鏡頭下犯錯」，我們還能期待它吸引和留住多少真正充滿熱情與專業的人才？這是現職人員的羞辱，也是對整個幼托專業的致命打擊。一個無法給予專業人員基本信任的系統，最終只會「劣幣驅逐良幣」，將那些真正有愛心、有能力的老師推向絕望，把我們的孩子，留給那些只求在鏡頭前「安全下莊」的照顧者。

（作者為全教總副秘書長）

