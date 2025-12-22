自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》托嬰鏡頭下的搖籃 是守護里程碑、還是信任崩塌

2025/12/22 08:00

◎ 楊逸飛

立法院12月8日下午審查托育專法（兒童托育服務法），其中最受爭議的就是托嬰中心的影像需要強制上傳雲端並保存30天（設置「監管雲」）。會中立委諸公們一致認為這是進步的法案。

托嬰中心強制裝設監視器已經既定的事實，也造成了這個行業當中從業人員的流失，如今立法諸公們選擇了強化這樣的監控系統，要求強制上傳，並且要增加抽查制度，被噤聲的幼托人員，已經心如枯槁，無言以對。

立法院審查托育專法（兒童托育服務法），其中最受爭議的就是托嬰中心的影像需要強制上傳雲端並保存30天。（資料照）立法院審查托育專法（兒童托育服務法），其中最受爭議的就是托嬰中心的影像需要強制上傳雲端並保存30天。（資料照）

台灣推動托嬰中心強制裝設監視器並上傳雲端，此舉被視為回應公眾焦慮、確保兒童安全的直接手段。但當一個社會開始普遍認為，守護最脆弱的嬰幼兒需要依賴監視鏡頭時，我們就該停下來深刻反思，在這看似進步的政策背後，我們付出的代價，可能遠比想像的更為沉重。這究竟是幼托人權前進的里程碑，還是標誌著我們集體信任崩塌的一道污點？

此政策的核心，源於一種深刻的不信任——對托育專業的不信任，以及對人性的不信任。它假設，唯有透過無所不在的監看，才能遏止潛在的惡意。

這看似是為了保護兒童，卻在根本上改變了「照顧」的本質。照顧，從來不只是一系列標準化的操作，它充滿了人與人之間的情感流動、即時的判斷與溫暖的互動。當這一切都被置於鏡頭的審查之下，照顧便可能從發自內心的關懷，異化為一場避免犯錯的表演。

自由開講》托嬰鏡頭下的搖籃 是守護里程碑、還是信任崩塌針對衛福部指「監管雲」可以保護托育人員及協助釐清責任，幼教團體有不同聲音，指已有監視器設備，再設監管雲將更造成幼托人員身心煎熬。（資料照，中華孕嬰童教保聯合總會及中華民國幼教聯合總會提供）

在這種環境下，托育人員被迫成為「鏡頭前的演員」，而非「孩子身旁的教育者」。他們的工作不再是專注於孩子的需求，而是專注於自己的行為是否會被誤解、投訴。一個擁抱可能被視為不當束縛，一次引導可能被曲解為強迫。

這種瀰漫在空氣中的恐懼，會凍結教育現場應有的活力與溫度，最終受影響的，是那些最需要溫暖與自發性互動的嬰幼兒。我們以為給了孩子安全，實際上卻可能剝奪了他們在充滿信任感的環境中，自然發展的權利。

我們正在將「監控」內化為社會的常態。當孩子從生命之初，就習慣於生活在鏡頭之下，他們的隱私權觀念將如何建立？對於尚無表達能力的嬰幼兒，他們在托嬰中心的生活——包含吃飯、睡覺、學習、哭鬧，甚至更換尿布等極度私密的時刻——都被迫成為可供隨時調閱的影像。他們從生命之初，就被置於一個「被觀看」已成常態的環境。我們在為兒童爭取安全的同時，是否也剝奪了他們作為一個獨立個體最基本的隱私權？

當這些包含著大量個資的影像被存放在雲端，永遠有著被濫用洩漏的風險。

這項政策在保護兒童的同時，也將他們置於一種新型態的危機之中。它一方面戕害了托育人員的專業尊嚴與勞動人權，也同時將兒童的隱私當成了維護安全的代價。

兒童案件被害家屬團體日前在新北市議員張維倩（右二）、戴瑋姍（左二）等人陪同下舉行記者會，要求將「監管雲」納入兒托法。（資料照）兒童案件被害家屬團體日前在新北市議員張維倩（右二）、戴瑋姍（左二）等人陪同下舉行記者會，要求將「監管雲」納入兒托法。（資料照）

一個真正進步的社會，其幼托政策的里程碑，不應是建構起更全面的監控系統，而應是建立起一個不再需要這種監控的強韌支持體系。這包括給予托育人員合理的薪資、專業的培訓、健康的勞動環境與社會性的尊重，讓他們有能力、也有意願提供最優質的照顧。當我們選擇用科技的眼睛去取代人與人之間的信任時，我們並未真正解決問題，只是選擇了一條看似簡單、實則代價高昂的捷徑。

當一個行業的專業尊嚴，被簡化為「不在鏡頭下犯錯」，我們還能期待它吸引和留住多少真正充滿熱情與專業的人才？這是現職人員的羞辱，也是對整個幼托專業的致命打擊。一個無法給予專業人員基本信任的系統，最終只會「劣幣驅逐良幣」，將那些真正有愛心、有能力的老師推向絕望，把我們的孩子，留給那些只求在鏡頭前「安全下莊」的照顧者。

（作者為全教總副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書