名家分享～邱萬興》《歷史上的今天》1979.12.10高雄事件

◎ 邱萬興

今天（1210）是高雄事件46週年，是台灣歷史上非常重要的一起社會民主改革運動，對台灣民主發展有極重要的影響。

1979年12月10日的「高雄事件」，是台灣從戰後發生二二八事件以來，影響台灣社會發展最重大的事件，讓台灣許多勇敢、有理想、有抱負的民主鬥士，因而犧牲坐牢，因為有人奮不顧身，才能有今天的民主自由。

2009.12美麗島事件30周年暨世界人權影像展在高雄市美麗島雜誌社，陳菊市長攝於美麗島軍法大審圖片展前。（取自貼文，邱萬興攝）

1979年12月10日，各報頭版頭條消息：「高雄地區戒嚴司令部宣布：冬令宵禁提早自10日舉行」。這完全是針對晚上美麗黨雜誌社舉辦的人權日活動而來的警告。

1948年聯合國通過《世界人權宣言》的隔年，台灣正走入中國國民黨威權陰影之下。而在1979年12月10日，一群追求民主自由的黨外前輩：黃信介、施明德、姚嘉文、張俊宏、陳菊、呂秀蓮、王拓、張富忠、紀萬生、曾心儀等人，黨外人士身披著名條、綵帶，手持著火把的數百人遊行隊伍，在世界人權日的高雄市踏出那關鍵的一步，組織集會遊行示威要求解除黨禁及報禁。在高雄市大圓環的遊行中，民眾和鎮暴部隊爆發激烈衝突，引發轟動全台的大逮捕行動「高雄事件」。

1980年美麗島軍法大審新聞剪報。（取自貼文，艾琳達提供）

1979年12月13日清晨1點，警總展開全台大逮捕，台北市信義路國際學舍對面巷內，施明德寓所是租在林義雄家的二樓、林義雄律師住一樓。警總與情治單位逮捕目標為施明德、陳菊、呂秀蓮及林義雄。陳菊被捕時，是從林義雄家，二位被殺害的雙胞胎姊妹林亮均與林亭均的房間走出來，林義雄律師第一個被抓，陳菊第二個被警總逮捕帶走，樓上的呂秀蓮被警總人員逮捕，施明德跳到後面巷子，翻牆逃走了。

1980年軍法大審時，姚嘉文律師告訴陳菊，林家發生滅門血案。軍法大審的高潮是8名被告的「最後陳述」，面對最高刑度的「唯一死刑」，法庭上沒有人卑躬曲膝求饒。他們在法庭上侃侃而談，黨禁、報禁、解除戒嚴、萬年國會、言論自由，台灣獨立的主張、台灣前途走向，為台灣民眾集體上了一場政治大課，由8名被告和15位辯護律師擔任民主講師。

2000年2月28日慈林通訊，想念妳，天堂的孩子。（取自貼文）

陳菊覺得，自己有沒有明天已經不再重要，因為，跟林義雄律師家庭比起來，發生在她身上的一切痛苦，都算不上甚麼了。她在最後陳述時說：「她祈求歷史悲劇不要重演，我想念所有的朋友，並向大家說珍重而不再見！」

她當庭轉身慰問林義雄，請求林義雄回家後，代她親吻唯一生還的女兒林奐均，告訴奐均：「阿姨愛她」。

1980年4月18日軍事法庭依然強橫地對黨外菁英做了重判：施明德無期徒刑、黃信介14年徒刑、林義雄、姚嘉文、張俊宏、呂秀蓮、陳菊、林弘宣12年徒刑。

陳菊和呂秀蓮被關在土城仁教所，面對黑牢毫無畏懼。陳菊仍在獄中掛念台灣人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。1986年2月4日陳菊假釋出獄，實際坐牢6年2個月。出獄後，擔任台灣人權促進會人權工作，展開救援政治犯與聯繫國際特赦組織工作。

1980年6月起，陳菊與呂秀蓮被關在土城仁教所，呂秀蓮在1985年出獄，陳菊在1986年2月4日出獄。（取自貼文，范巽綠提供）

美麗島運動描述了最重要的黨外精神，陳菊認為：「最大的意義是，自此以後，台灣人參與民主運動時不再畏畏縮縮了，台灣終於敢把自己想說的話大聲說出來，這也是美麗島運動作為台灣民主歷史轉捩點，最重要的精神所在。」

1991年陳菊從高雄出發，以壓不扁的台灣菊參選高雄市國大代表，高票當選國代。（取自貼文）

（作者為民主運動影像紀錄者）

本文經授權轉載自邱萬興臉書

