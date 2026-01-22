自由開講》中共社群滲透深化 假帳號與演算法成統戰武器

◎ 宗介

中共利用社群平台對台統戰早已不是新戰術，但其規模與手法正以更精密、更隱蔽、更全面的方式升級。透過「中央網絡安全和信息化委員會」及一系列包括《國家情報法》、《網絡安全法》在內的制度，中共得以掌控境內平台的所有資料，平台也必須在演算法層面全面配合，讓政治敘事被包裝成娛樂內容、讓刻意扭曲的資訊滲入國際視野、讓假帳號輕易跨境煽動輿論。這並非單純的資訊散播，而是結構性的認知作戰，更是針對民主社會弱點的精準攻擊。

世界各國政府對小紅書和TikTok等中國應用程式存有網路安全漏洞，以及假訊息宣傳活動日益猖獗深感擔憂，而且中國法規要求企業將資料儲存在國內，北京也可監控和審查其認為不利的內容。（路透檔案照）

在這種背景下，中國社群平台不只是商業產品，而是中共文化與意識形態輸出的延伸工具，它們以輿論操控為核心任務，鎖定用戶情緒、針對特定群體進行推播，以演算法挑動對立、擴大撕裂，並以大量假帳號製造「共識假象」。

請繼續往下閱讀...

這些操作不只發生在政治領域，更滲透到生活、娛樂與社會議題，試圖讓台灣民眾在不知不覺中接受中共敘事、降低對威權風險的警覺。當北京高喊「說好中國故事」，本質上就是利用社群演算法將其政治意志正常化，並以巨量資訊壓過真實討論。

面對這種跨平台、跨國界、跨議題的滲透，台灣不能再以「社群只是社群」的心態看待，必須建構更完整的事實查核網絡、更即時的假訊息澄清機制、更普及的媒體識讀教育，同時強化對中資平台內容監測，以示警民眾可能遭遇的認知操控。

近日不少台灣網友發現，Meta旗下社群平台Threads開始標示用戶所在地，並讓大量原形畢露的中共網軍火速刪號。（圖擷取自Threads，本報合成）



國際合作同樣至關重要，民主國家皆面臨類似威脅，從歐盟的數位服務法案到美國對TikTok的審查，都反映全球對威權滲透的警覺。台灣若要提升民主防衛能量，就必須從制度、教育到國際連結全面佈局，因為中共的數位統戰從來不是輕描淡寫的資訊干擾，而是持續削弱台灣社會韌性的長期戰爭，唯有正面迎擊，才能保護民主不被演算法悄悄侵蝕。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法