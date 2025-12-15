自由開講》月薪3000與國家大事 中共遮不住經濟低迷與民怨真相

◎ 宗介

中國經濟疲弱，青年失業率居高不下，越來越多中國民眾以一句「與月薪3000元的我有什麼關係？」回應美中貿易戰、日中關係緊張等國家議題，凸顯人民對生活困境的無奈與疏離感。

然而，中共浙江省委宣傳部卻反其道而行，發文指責這些質疑是「網路雜音」，甚至批評將個人生計與國家政策並置是「不理性」，更不是「中國人該有的價值觀」。這種典型的黨國邏輯，不僅無視基層民眾正在面對的經濟困境，還試圖以民族主義綁架個人情緒，強迫人民在生活困苦之中仍必須「與國家站在一起」。

中共浙江省委宣傳部發表「不管月薪多少，國事連著家事」的文章，引發熱議，網友直言，先找到月薪人民幣3000元的工作，就能關心國事。（資料照，擷取自浙江在線）

但現實卻十分殘酷。許多中國網友反問：「先找到月薪3000的工作，我就能關心國事。」這句話道破北京最忌諱的真相——不是民眾不關心政治，而是中共長年將經濟崛起掛在嘴邊，卻無法提供基本的生活保障。

宣傳部文章還痛批「不要大國崛起，只要小民尊嚴」的理念，顯示北京對任何強調個人權利、尊嚴與生活品質的訴求都視為威脅，彷彿人民的尊嚴天然低於國家大義。更荒謬的是，文章動輒指控任何對國策不滿的聲音是「唱讚越南印度」或「反對反制政策」，完全迴避政策本身是否合理。

中國黑龍江省哈爾濱市圖書館，在徵才會上對博士畢業生開出月薪3000至4000人民幣的待遇。（資料照，擷取自微博）



中共試圖用民族情緒掩蓋經濟問題，但越強調所謂「外部挑釁」，越顯得難以回應人民最根本的問題：生活為何越來越難？薪資為何停滯多年？房價與物價壓力誰來承擔？在中國社會越來越多「不管國家大事，我只想活下去」的反彈聲中，中共仍要求人民「責無旁貸」地與國家站在一起，這才真正暴露了黨國體制的矛盾——國家可以要求人民，但從不打算回應人民。

月薪3000的憤怒，正是中國經濟與社會結構正在走向壓力臨界點的訊號，而不是北京口中的「雜音」。

（作者為研究生）

