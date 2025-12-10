自由電子報
汪浩時間》集中力量，對抗中國！

報告以「反全球化」和「美國優先」為主軸，否定過去三十年對華接觸與全球化政策，認為這些政策讓中國崛起並耗損美國工業實力。因此，美國六大國家戰略目標——從主權、邊境到軍力擴張、再工業化、科技領先——幾乎全面圍繞遏制中國展開。
汪浩時間

汪浩時間

2025/12/10 16:30

◎ 汪浩

2025 年美國《國家安全戰略》清楚展現川普政府的全球戰略核心：集中一切力量，對付唯一主要敵人——中國。這種思維與毛澤東的「集中力量，打擊主要敵人」異曲同工，只是川普將其運用在國家戰略層級，以重塑美國的全球布局。將川普簡化為「孤立主義」是一種誤讀，他並非要退出世界，而是重新分配戰略資源，把歐洲與中東降級，將主力集中在西半球與印太，以形成對中國更具壓力的包圍態勢

汪浩時間》集中力量，對抗中國！2025年美國《國家安全戰略》清楚展現川普政府的全球戰略核心。（擷取自白宮官網《2025 National Security Strategy》PDF檔案）

報告以「反全球化」和「美國優先」為主軸，否定過去三十年對華接觸與全球化政策，認為這些政策讓中國崛起並耗損美國工業實力。因此，美國六大國家戰略目標——從主權、邊境到軍力擴張、再工業化、科技領先——幾乎全面圍繞遏制中國展開。

供應鏈重組、新一代國防科技、能源自主等政策，皆是為削弱中國的全球競爭力。

在執行策略上，川普版「門羅主義」旨在堵住中國對拉美的滲透；經貿戰略要求盟友在供應鏈上「選邊站」；科技政策則全面封鎖中國在 AI、生技與量子領域的追趕空間。這些措施共同構成一套全球性的「反中國戰略」。

汪浩時間》集中力量，對抗中國！美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）12月7日公布參、眾議院折衷版「國防授權法案」（NDAA），授權2026財政年度軍援台灣最高十億美元。（路透檔案照）

區域優先順序更凸顯中國是主要目標：西半球列為第一優先，用於壓制中國的外圍布局；亞洲列為第二，是未來百年最關鍵的競爭主戰場。台灣則被視為半導體命脈與第一島鏈的戰略核心，美國強調強化軍事存在、提升盟友軍費，以建立能拒止中國行動的整體態勢。

川普不是孤立主義，而是在執行「集中力量打擊主要敵人」的戰略哲學。正因如此，印太國家更需主動與川普政府互動，建構抗中統一戰線！

美國總統川普不是孤立主義，而是在執行「集中力量打擊主要敵人」的戰略哲學。（美聯社檔案照）美國總統川普不是孤立主義，而是在執行「集中力量打擊主要敵人」的戰略哲學。（美聯社檔案照）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

