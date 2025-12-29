自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共自欺欺人的「大中國」敘事

2025/12/29 09:30

◎ 衛重華

在近來的對外發言中，中共再度搬出「台灣自古屬中國」的老調，並以否認《舊金山和約》為依托，試圖營造一種國際法脈絡皆由北京詮釋的錯覺。然而，只要回到歷史脈絡與主權繼承的基本事實，中共所有的論述都只能被視為政治語言，而非法律現實。

中央政府遷至台灣 中華民國從未滅亡

台灣自馬關割讓起便已與中國分離，清朝在退位詔書中明白將統治權交給新成立的中華民國，並未留下任何可由日後政權爭奪的模糊地帶。更關鍵的是，1949年後中華民國從未滅亡，中央政府遷至台灣並完整行使立法、司法與行政權，這使得中共所謂的「繼承」根本無處安插。北京宣稱的「歷史連續性」因此只是語言幻術，其實質目的不過是為當代的擴張主張提供話術包裝。

1949年後中華民國從未滅亡，中央政府遷至台灣並完整行使立法、司法與行政權，圖為今年雙十國慶時總統府建築光雕展演。（資料照）1949年後中華民國從未滅亡，中央政府遷至台灣並完整行使立法、司法與行政權，圖為今年雙十國慶時總統府建築光雕展演。（資料照）

若對照中共自身邏輯，它更沒有資格觸碰台灣主權。北京強調「誰統治中國，誰代表中國」，然而自1945年台灣光復、1949年政府遷台以來，中共從未在台灣行使過一寸土地的公共權力。它否定清朝的合法性，批判民國的憲政體系，卻在需要時又把清朝地圖、民國外交遺產當成可任意拼貼的證據，這種前後矛盾本身便暴露其論述是工具性的。

舊金山和約 台灣主權不屬中華人民共和國

國際法不承認以古代帝國疆域決定今日主權，中共卻持續以歷史情緒包裝政治企圖，企圖掩蓋其在法律層面完全缺乏正當性。事實是，不論是《舊金山和約》、日華和約，或聯大 2758 號決議，都從未將台灣主權交予中華人民共和國，中共所宣稱的「法理依據」根本不存在。

真正值得警覺的是，中共透過這種偽歷史偽法理的話術，企圖將侵略正當化。當北京反覆強調台灣「自古」如何、誰「必須」統一時，其實質是在拆解國際秩序，以話語暴力取代法律基礎，以民族敘事壓過人民意志。這種敘事邏輯一旦被接受，那麼任何國家都可以援引過往帝國版圖主張領土，世界將重新退回帝國蠶食的黑暗年代。台灣的存在，正是對中共歷史偽造術的最大反證。這個島嶼的民主、法治與主權運作，是堂堂正正的現代國家實體，不是任何專制政權可以用一句「自古」抹滅的。

《舊金山和約》是第二次世界大戰的大部份同盟國成員與日本簽訂的和平條約，未將台灣主權交予中華人民共和國。（擷取自維基百科） 《舊金山和約》是第二次世界大戰的大部份同盟國成員與日本簽訂的和平條約，未將台灣主權交予中華人民共和國。（擷取自維基百科）

台灣不屬中共，從未屬於中共，也不會屬於中共。這不是政治立場，而是法理事實，是國際秩序必須捍衛的底線。面對中共的敘事操控，我們必須持續戳破其歷史幻術，揭穿其主權藉口，讓世界記得：一個用謊言拼湊合法性的政權，永遠無法取得不屬於它的土地與人民。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書