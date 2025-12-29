自由開講》中共自欺欺人的「大中國」敘事

◎ 衛重華

在近來的對外發言中，中共再度搬出「台灣自古屬中國」的老調，並以否認《舊金山和約》為依托，試圖營造一種國際法脈絡皆由北京詮釋的錯覺。然而，只要回到歷史脈絡與主權繼承的基本事實，中共所有的論述都只能被視為政治語言，而非法律現實。

中央政府遷至台灣 中華民國從未滅亡

台灣自馬關割讓起便已與中國分離，清朝在退位詔書中明白將統治權交給新成立的中華民國，並未留下任何可由日後政權爭奪的模糊地帶。更關鍵的是，1949年後中華民國從未滅亡，中央政府遷至台灣並完整行使立法、司法與行政權，這使得中共所謂的「繼承」根本無處安插。北京宣稱的「歷史連續性」因此只是語言幻術，其實質目的不過是為當代的擴張主張提供話術包裝。

1949年後中華民國從未滅亡，中央政府遷至台灣並完整行使立法、司法與行政權，圖為今年雙十國慶時總統府建築光雕展演。（資料照）

若對照中共自身邏輯，它更沒有資格觸碰台灣主權。北京強調「誰統治中國，誰代表中國」，然而自1945年台灣光復、1949年政府遷台以來，中共從未在台灣行使過一寸土地的公共權力。它否定清朝的合法性，批判民國的憲政體系，卻在需要時又把清朝地圖、民國外交遺產當成可任意拼貼的證據，這種前後矛盾本身便暴露其論述是工具性的。

舊金山和約 台灣主權不屬中華人民共和國

國際法不承認以古代帝國疆域決定今日主權，中共卻持續以歷史情緒包裝政治企圖，企圖掩蓋其在法律層面完全缺乏正當性。事實是，不論是《舊金山和約》、日華和約，或聯大 2758 號決議，都從未將台灣主權交予中華人民共和國，中共所宣稱的「法理依據」根本不存在。

真正值得警覺的是，中共透過這種偽歷史偽法理的話術，企圖將侵略正當化。當北京反覆強調台灣「自古」如何、誰「必須」統一時，其實質是在拆解國際秩序，以話語暴力取代法律基礎，以民族敘事壓過人民意志。這種敘事邏輯一旦被接受，那麼任何國家都可以援引過往帝國版圖主張領土，世界將重新退回帝國蠶食的黑暗年代。台灣的存在，正是對中共歷史偽造術的最大反證。這個島嶼的民主、法治與主權運作，是堂堂正正的現代國家實體，不是任何專制政權可以用一句「自古」抹滅的。

《舊金山和約》是第二次世界大戰的大部份同盟國成員與日本簽訂的和平條約，未將台灣主權交予中華人民共和國。（擷取自維基百科）

台灣不屬中共，從未屬於中共，也不會屬於中共。這不是政治立場，而是法理事實，是國際秩序必須捍衛的底線。面對中共的敘事操控，我們必須持續戳破其歷史幻術，揭穿其主權藉口，讓世界記得：一個用謊言拼湊合法性的政權，永遠無法取得不屬於它的土地與人民。

（作者為自由評論者）

