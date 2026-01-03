自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》堅實國防、強韌民防 台灣的必要準備

2026/01/03 07:30

◎ 黃品翰

近日，政府在全台普發新版「民防手冊（臺灣全民安全指引）」，希望能讓台灣社會在面對突發事件，例如:戰爭、地震或是關鍵基礎設施受到攻擊，都能夠知道如何因應。然而，這項攸關台灣人民人身安全的政策，卻再次被國民黨惡意扭曲、攻擊。且其不只打壓民防，連賴清德總統提出8年1.25 兆國防特別預算，要強化台灣的國防實力，也被藍白視為眼中釘一昧阻擋，無視中國對台灣與日俱增的威脅。

發放民防手冊不是製造恐慌

「台灣全民安全指引」首場宣講會於去年12月9日在基隆慶安宮舉行，內政部長劉世芳主講。（資料照）「台灣全民安全指引」首場宣講會於去年12月9日在基隆慶安宮舉行，內政部長劉世芳主講。（資料照）

其實，在立陶宛、瑞典、日本等民主國家，發放民防手冊早已行之有年。強化社會韌性，是現代國家面對威脅最基本的準備。台灣面對中國威權壓迫，需要的是更完整安全指引，讓人民在危急時刻可以冷靜、自主地面對挑戰。可是，國民黨、民眾黨卻選擇把這樣的政策當成鬥爭工具。當政府努力提升全民安全意識、建立應變制度時，國民黨、民眾黨卻是以冷嘲熱諷的方式作為回應，不免讓人擔心其支持者，如果在面對災害危機時，是否有足夠的防災知識應對。

國防特別預算不是財政負擔

至於，賴總統宣布的8年1.25 兆國防特別預算，目的是強化不對稱戰力、補齊關鍵裝備、加速提升國軍後勤能量，並結合台灣高科技，提升台灣的國防工業，達成軍事經濟雙贏的目標。同時，他也透過投書《華盛頓郵報》，向國際社會清楚傳達：「台灣不尋求衝突，但絕不會放棄自我防衛的決心。」

但很遺憾的是，國民黨主席鄭麗文在第一時間卻不是肯定賴總統保衛國家、守護民主的行動，而是跳出來指控政府「舉債過高」、「沒有財政紀律」、「自毀國格」。提升台灣國防本來就是政府責無旁貸的責任，更是確保下一代安全的必要投資。台灣財政仍在健康範圍內，且國防特別預算的編列也完全合乎法規，台灣總體經濟好、政府有能力強化防務，國民黨、民眾黨為什麼不一起支持？守護台灣、守護中華民國難道在國民黨、民眾黨眼中這麼不重要嗎？

自由開講》堅實國防、強韌民防 台灣的必要準備藍白立委於去年12月9日在立法院程序委員會再次聯手封殺一．二五兆元國防特別預算的特別條例審查，民進黨立委高舉海報表達不滿。（資料照）

民防與國防都很重要

事實上，強化民防與提升國防戰力，是當前台灣最不能迴避的兩件事。發放民防手冊不是製造恐慌，而是提升台灣人民在緊急情況下的自我保護能力。國防預算也不是財政負擔，而是確保下一代平安生活的必要投資

面對如今的國際局勢，台灣最需要的不是意識形態的攻防，而是全民都能掌握在危難時刻擁有保護自己的能力。希望所有政黨都能回到國家利益的同一條線上，共同強化防災、防衛的能力。因為在關鍵時刻，我們唯有先學會保護自己，才能共同保護我們心愛的國家。

（作者為學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書