自由開講》堅實國防、強韌民防 台灣的必要準備

◎ 黃品翰

近日，政府在全台普發新版「民防手冊（臺灣全民安全指引）」，希望能讓台灣社會在面對突發事件，例如:戰爭、地震或是關鍵基礎設施受到攻擊，都能夠知道如何因應。然而，這項攸關台灣人民人身安全的政策，卻再次被國民黨惡意扭曲、攻擊。且其不只打壓民防，連賴清德總統提出8年1.25 兆國防特別預算，要強化台灣的國防實力，也被藍白視為眼中釘一昧阻擋，無視中國對台灣與日俱增的威脅。

發放民防手冊不是製造恐慌

「台灣全民安全指引」首場宣講會於去年12月9日在基隆慶安宮舉行，內政部長劉世芳主講。（資料照）

其實，在立陶宛、瑞典、日本等民主國家，發放民防手冊早已行之有年。強化社會韌性，是現代國家面對威脅最基本的準備。台灣面對中國威權壓迫，需要的是更完整安全指引，讓人民在危急時刻可以冷靜、自主地面對挑戰。可是，國民黨、民眾黨卻選擇把這樣的政策當成鬥爭工具。當政府努力提升全民安全意識、建立應變制度時，國民黨、民眾黨卻是以冷嘲熱諷的方式作為回應，不免讓人擔心其支持者，如果在面對災害危機時，是否有足夠的防災知識應對。

國防特別預算不是財政負擔

至於，賴總統宣布的8年1.25 兆國防特別預算，目的是強化不對稱戰力、補齊關鍵裝備、加速提升國軍後勤能量，並結合台灣高科技，提升台灣的國防工業，達成軍事經濟雙贏的目標。同時，他也透過投書《華盛頓郵報》，向國際社會清楚傳達：「台灣不尋求衝突，但絕不會放棄自我防衛的決心。」

但很遺憾的是，國民黨主席鄭麗文在第一時間卻不是肯定賴總統保衛國家、守護民主的行動，而是跳出來指控政府「舉債過高」、「沒有財政紀律」、「自毀國格」。提升台灣國防本來就是政府責無旁貸的責任，更是確保下一代安全的必要投資。台灣財政仍在健康範圍內，且國防特別預算的編列也完全合乎法規，台灣總體經濟好、政府有能力強化防務，國民黨、民眾黨為什麼不一起支持？守護台灣、守護中華民國難道在國民黨、民眾黨眼中這麼不重要嗎？

藍白立委於去年12月9日在立法院程序委員會再次聯手封殺一．二五兆元國防特別預算的特別條例審查，民進黨立委高舉海報表達不滿。（資料照）



民防與國防都很重要

事實上，強化民防與提升國防戰力，是當前台灣最不能迴避的兩件事。發放民防手冊不是製造恐慌，而是提升台灣人民在緊急情況下的自我保護能力。國防預算也不是財政負擔，而是確保下一代平安生活的必要投資。

面對如今的國際局勢，台灣最需要的不是意識形態的攻防，而是全民都能掌握在危難時刻擁有保護自己的能力。希望所有政黨都能回到國家利益的同一條線上，共同強化防災、防衛的能力。因為在關鍵時刻，我們唯有先學會保護自己，才能共同保護我們心愛的國家。

（作者為學生）

