自由開講》舊金山和約若無效 台灣仍是日本領土

◎ 張哲挺

美國與中國是二戰對日作戰的兩大主要同盟國。然而，1951年的舊金山和會卻排除中國，使中國未被邀請參加和會。這項決策留下重大法律疑問：既然中國缺席，那麼舊金山和約是否構成國際法所禁止的「單獨媾和」？若是，該和約是否自始無效？若其無效，台灣主權地位自然維持不變，則台灣仍為日本領土。

中國外交部近日控訴《舊金山和約》無效，反而掀起台日各界議論「無效­=台灣仍是日本領土」。（圖擷取自X@arcphoenix2、@junsix728」，本報合成）

1942年的《聯合國宣言》是同盟國的共同承諾，由美國、英國、蘇聯、中國四國首先簽署，後共有26國加入。宣言中具體明文規定：「不得與納粹德國、義大利或日本單獨媾和。」

此條文具有清楚的義務性質，目的是防止任何盟國背離集體戰略、繞過其他同盟國與敵國私下議和。換言之，所有簽署國必須共同處理戰後和平條約，尤其對主要敵國日本更是如此。

根據宣言，日本是敵國；而美國、中國、英國、蘇聯等則都是完全符合定義的主要對日作戰的同盟國。既然如此，要與日本締結正式和平條約，即不得缺少任何主要同盟國。這並非政治考量，而是法律義務。

然而，舊金山和會卻完全排除中國。無論是流亡到台灣的中華民國政府（當時仍代表中國在聯合國的席位），或是當時已在中國掌權的中華人民共和國政府，都未被允許參與會議。日本戰後命運的決定性條約竟缺少在亞洲戰場主要同盟國的中國，這顯然符合《聯合國宣言》所禁止的「單獨媾和」定義。

既然中國是主要同盟國，而舊金山和約卻在缺少中國的情況下由美國與其他同盟國單方面與日本締結，這便屬於典型的「單獨媾和」。而依《聯合國宣言》原文，這類單獨媾和是被明確禁止的，因此自然產生無效的法律效果。

如果舊金山和約因程序性違法而無效，那麼日本在該約中放棄台灣領土權的條文便沒有合法效力。主權地位的改變必須依合法國際條約或戰後安排進行；既然舊金山和約本身即受「單獨媾和」之重大缺陷所困，其所產生的領土規範亦無從生效。如此推論，台灣在國際法上並不存在改變主權地位的有效安排，日本對台灣的領土主權仍然存在。因此，台灣仍是日本的領土。

如果《舊金山和約》無效，那日本在該約中放棄台灣領土權的條文便也無效，因此，台灣應屬日本領土；示意圖。（資料照）

（作者為聯合大學華語文學系助理教授）

