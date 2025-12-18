自由電子報
自由開講》AI時代的公共討論：從劉寶傑與翁履中論戰 看民主如何走出標籤與空談

2025/12/18 19:00

◎ SIMON LIU

關於「一中憲法／兩岸憲政」的論戰，引起不少討論。辯論雙方，一是長年關注兩岸情勢的媒體人劉寶傑，一是以理性分析見長的旅美學者翁履中兩人圍繞著「一中憲法是否是台灣人的痛苦」、「若痛苦為何不修憲」等問題激烈交鋒

資深媒體人劉寶傑（右）與旅美學者翁履中（左），針對兩岸議題闡述自身觀點。（翻攝自YouTube、東森提供，本報合成）資深媒體人劉寶傑（右）與旅美學者翁履中（左），針對兩岸議題闡述自身觀點。（翻攝自YouTube、東森提供，本報合成）

表面上，這是一場典型的政論節目爭辯，但若從更深層的角度觀察，這場論戰反而成了台灣公共討論困境的縮影：一邊在訴諸歷史創傷與安全焦慮；一邊在追求形式邏輯的一致性。

但雙方想回答的問題，其實根本不在同一個層次。這並不是比較誰對誰錯，而是整個社會缺乏能夠承載高度複雜議題的討論基礎。然而，這個問題在AI時代有了新的可能性。

一、兩個人、兩種語言：情緒vs憲政邏輯的平行對話

在這段論戰中，兩人各自聚焦的議題層次完全不同：

●劉寶傑談的是「威脅現實」，他的核心訴求是：

1.中國是敵意威脅，不可能透過和平談判化解

2.一中憲法模糊空間正被北京侵蝕

3.國共合作具有實質安全風險

4.台灣面臨的「痛苦」並非抽象，而是結構性壓力

他的語言更像是集體情緒的出口，但也反映台灣社會真實存在的不安全感

●翁履中談的是「憲政一致性」，他的關鍵點則是：

1.若一中憲法如此痛苦，合乎邏輯的做法應該是修憲

2.不願修憲卻喊台獨，是不自洽（前提、立場、行為之間互相矛盾，無法構成一致的敘事）

3.情緒不能取代法制

4.國際現實不會因台灣的敘事而改變

他代表的是「制度理性」與「國際現實主義」

兩個人各有道理，也各有盲點，但問題在於：兩人講的根本不是同一種語言。台灣的公共討論也因而長期卡在情緒與邏輯之間，無法形成可行的策略共識。

二、民主的複雜度已超過傳統討論工具的承載能力

台灣的兩岸議題不是單一面向，而是同時疊加，形成一個典型的「高維度議題」包含歷史記憶、法律現實、北京行為邏輯、國民黨的制度包袱、國際結構與威權擴張、軍事風險、民意心理

而傳統公共討論工具（政論節目、社群媒體、校園教育）常只能處理「單維度議題」，結果就是：媒體強調情緒張力，但難以傳達結構；教育強調價值，但較少處理現實複雜性；社群媒體強化同溫層與標籤化

於是我們看到最常見的模式：標籤對標籤、恐懼對恐懼、邏輯對邏輯，但從來沒有走向模型。這正是劉vs翁的論戰之所以「吵得激烈，但沒有結論」的原因。

三、AI不是立場擴音器，而是「理性輔助器」

AI時代對公共討論的最大貢獻，不是生成文章，而是把人類語言中難以明說的部分，如前提、盲點、模型、風險等重新拆解、排序，讓我們看見問題的真面目。它能做的包括：

1.把情緒語言轉成可檢查的命題：

「憲法一中是痛苦」→具體痛苦源自哪三個制度結構？

「不修憲是玩假的」→在什麼條件下修憲才可行？風險是什麼？

2.幫你把自己立場的盲點找出來，而不是只幫你罵對方。

3.翻譯不同政治光譜的「世界觀差異」：

劉講的是戰略與歷史，翁講的是法律與國際。而AI可以把兩者放到同一個分析框架裡。

4.建立「多情境模型」而不是二分法：

把人工討論中難以迅速清晰化的問題交給AI，如「不修憲但台灣化法律？」、「國共合作下的香港化風險？」、「增量式正常化？」它不是讓立場一致，而是讓彼此知道自己在講什麼、缺什麼、怕什麼、能做什麼

AI能將兩個複雜的議題放到同一個框架裡進行分析，將問題清晰化。（路透檔案照）AI能將兩個複雜的議題放到同一個框架裡進行分析，將問題清晰化。（路透檔案照）

四、用「六大命題」把空談變成可行路徑

1.中國歷史與統治邏輯：和平談判獨立幾乎零機率

2.北京已改變規則：維持現狀的主權模糊空間日益縮小

3.國民黨與國共結構：一中敘事在內部持續有力量

4.台灣民主得自抗爭、可逆：國共合作有實質風險

5.中華民國憲法不符台灣自決：但修憲在現實上高度風險

6.中國威權+國際結構變化：台灣無法永遠逃避選擇

若以六大命題分析劉vs翁的論戰，就會發現：

劉寶傑強調的威脅（命題1、2、3、4、6）是真實且不可忽視；翁履中強調的憲政一致性（命題5）也正確，但兩人都沒有回答最核心的問題：在中國威脅存在、修憲高度危險、國共合作風險增加的前提下，台灣實際上還能做什麼？這才是公共討論真正該解決的主題。透過AI可以把路徑拆成以下三條可操作軸線：

1.法律實務的「實質主權模式」：不修憲，但強化自由地區法律、去中化法行政實務，使「整個中國」變成象徵，而「台澎金馬」成為實務上的主權空間。

2.民主韌性的「反香港化」敘事：讓人民理解國共合作可能帶來的具體軌跡，而不是抽象恐嚇。

3.國際定位的「增量式正常化」：在不挑釁的情況下，提高台灣在國際供應鏈與科技安全中的不可替代性

在不挑釁中國的情況下，台灣應提高自身在國際供應鏈與科技安全中的不可替代性；晶片示意圖。（法新社檔案照）在不挑釁中國的情況下，台灣應提高自身在國際供應鏈與科技安全中的不可替代性；晶片示意圖。（法新社檔案照）

五、結語：AI是現代民主的基礎建設

AI不會告訴我們「誰是叛徒」或「誰玩假的」。它能做的是：讓情緒退到後面、前提浮上檯面、盲點變得可檢查、不同立場變得可溝通、複雜問題有機會被分解成可管理的模型的真正價值不是提供答案，而是讓我們看見更多可能性。

民主不是每個人都要同意，而是每個人都需要工具，讓自己能夠更清楚地理解複雜世界，而AI正是這個工具。在AI的輔助下，公共討論不必永遠停在「痛苦vs修憲」、「藍vs綠」、「「情緒vs理性」等這低維度迴圈裡

民主真正的力量不在於「結論一致」，而在於「理解彼此」的差異，透過AI協作讓台灣的民主可以開始往更高精度、更高解析度的討論前進。

（作者從事海鮮批發）

