自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》藍營助理費除罪化暫緩 提成熟方案刻不容緩

近年來朝野多名民意代表因助理費遭到偵辦，顯示這是現行制度中存在著「考驗人性」的不合理要素。更糟糕的是，它甚至可能成為政治鬥爭的手段，有人為了打擊對手，故意派人到敵對陣營誘使違規，讓案件演變成司法重案。
矢板明夫

矢板明夫

2025/12/12 13:30

◎ 矢板明夫

台灣以《貪污治罪條例》來處理助理費，可能會產生「不分輕重，一律重判」的問題。（取自貼文）台灣以《貪污治罪條例》來處理助理費，可能會產生「不分輕重，一律重判」的問題。（取自貼文）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」法案，引發社會強烈反彈。國民黨團雖然宣布暫緩處理，但這件事恐怕遠未結束。畢竟目前國會的力量分布，使在野黨有足夠空間再次提出相關法案，而執政黨若沒有具體替代方案，終究難以有效回應

坦白說，我並不支持陳玉珍委員的原始構想，因為那樣的做法不但可能進一步侵害助理權益，更可能讓助理費長期存在的亂象變本加厲。然而，我同時也認為，台灣目前以《貪污治罪條例》處理助理費問題的方式，同樣存在深層問題

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」法案，引發社會強烈反彈。（資料照）國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」法案，引發社會強烈反彈。（資料照）

台灣現行的《貪污治罪條例》是威權時代遺留下來的產物，性質上更像古代軍閥時期的「臨時軍令」，只求嚴厲，不問比例。例如《三國演義》中，曹操立下「馬踏青苗者斬」的軍令，結果自己的馬受驚踩壞青苗，他也只能以自割頭髮代罰。這類規範在戰爭時期或許有必要，但在今日民主社會，更應該重視比例原則。

台灣社會向來痛恨貪污，因此只要某人被認定為貪污，即面臨七年以上的重刑。這種立法精神固然反映台灣對清廉的重視，但也造成另一種極端：不分輕重，一律重判。甚至還有政治人物以「貪一塊錢就關到死」這樣的口號自我標榜，那其實是一種不尊重法律的說法，也忽略法律須兼顧合理與人性的基本原則。

來台灣後，我身為記者，報導過多起極端的案例。例如：軍官用部隊加菜金招待探親家屬離島軍官寄回家1台價值幾千元的小洗衣機；最近還有清潔隊員把市值三十幾元的舊電鍋轉贈拾荒婦人。這些行為固然違規，但其對社會的傷害性並不大。用教育、警告、降職或罰款處理，或許更符合社會觀感和國際常識。

助理費問題同樣如此。近年來朝野多名民意代表因助理費遭到偵辦，顯示這是現行制度中存在著「考驗人性」的不合理要素。更糟糕的是，它甚至可能成為政治鬥爭的手段，有人為了打擊對手，故意派人到敵對陣營誘使違規，讓案件演變成司法重案

一旦被認定構成貪污，刑期往往極重。例如新竹市長高虹安，涉案金額四十多萬元，一審判七年四個月。我周圍的很多外國記者朋友都覺得判刑過重。如此輕罪重罰的現象，也浪費大量司法與社會資源。

涉嫌貪四十多萬助理費而遭停職的新竹市長高虹安，一審被判七年四個月。（資料照）涉嫌貪四十多萬助理費而遭停職的新竹市長高虹安，一審被判七年四個月。（資料照）

日本其實也曾遇到過類似的問題，但所適用的並非貪污罪，而是「詐欺罪」。如果金額不大，多會處以很短刑期，甚至緩刑，不會動輒以重罪處理。我認為這樣的做法值得台灣參考。

在這個時刻，民進黨作為執政黨，應該不僅僅以「暫緩」在野黨法案為滿足，而應主動提出更成熟的替代方案。包括：讓助理費制度更加透明強化稽核機制區分重大貪污與道德瑕疵，以及建立合理、與國際接軌的處理標準

這不只是政治攻防，更關乎台灣的法治品質。如果能以更平衡、更理性、更符合現代法治精神的制度取代威權時代的遺緒，對台灣社會、對助理、對政治人物，都會是一種進步。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書