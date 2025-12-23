自由開講》保持現狀？ 拜託，現狀每天都在更新！

◎ 張厚光

最近又聽到國際媒體說：「馬克宏要呼籲維持台海現狀。」聽起來很熟悉對不對？

但我每次聽到這句話，都忍不住想問：欸欸，請問你們講的是哪一年版的現狀？2024？2020？還是民國75年？

因為對岸軍機每天繞、飛彈每年換、演習一年比一年大，那個現狀早已經不是我們學生時期看到的那個現狀了。

一、你升級，我退步，那叫現狀？

就像兩人談戀愛：

一個人每天健身、進修、換造型、升等自己；另一個人躺著、追劇、吃宵夜，最後還說：「我們的感情要保持現狀喔！」

這哪叫現狀？這叫「被甩只是時間問題」。

提醒一句非常經典的佳句：「兩岸保持現狀，是雙方的實力都要跟著時代升級；不是對岸進步，我們停滯。」

不進步，就是退步。

退步，就是改變現狀。

二、世界講「現狀」，台灣講「活著」

巴黎在乎的是外交平衡、華府在乎的是區域穩定、北京在乎的是紅線；但台灣在乎的是：拜託，我們要能活下來。

所以所謂的「維持現狀」，在台灣的翻譯叫：「保持不要被吃掉的能力」。

這不是軍事化，這是求生欲。

三、我們需要的不是「定格和平」，而是「動態和平」

台灣的能源、後勤、偵蒐、無人機、民防…不能再是舊式的「單點式」系統。

我們需要的是：

「連環式架構」——你打不掉一個就能癱瘓我們的那種。

「同心機陣」——你前面擠壓，後面立刻補位那種。

「環環共生」——像竹林一樣，砍一根不會倒整片那種。

這才叫維持現狀啦。

現狀不是靜態照片，是每天自動更新的程式。

四、給國際的一句小叮嚀

我們不求你替台灣戰、也不求你站哪一邊。

我們只求你理解：台灣要的是能跟上時代的現狀，不是只能躺平的現狀。

如果對岸一直升級，而世界叫我們「保持現狀」＝「保持不升級」，

那不叫和平，那叫「慢慢被煮」。

五、最後一句台灣人的肺腑之言：

現狀是流動的，和平是要靠實力加油的，弱化自己才是最危險的挑釁。

台海要和平，就要讓現狀能成為明天也還能自保的現狀。

這才是真正的維持現狀。

也是台灣需要的現狀。

（作者為漢翔航空）

