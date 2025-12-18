自由開講》柬埔寨雲壤基地完工：中共南海擴軍的最新前哨

◎ 宗介

柬埔寨「雲壤基地」於2022年擴建動土，2025年正式完工。（美聯社檔案照）

中國出資升級的柬埔寨雲壤海軍基地於今年（2025）正式完工，再度凸顯北京在南海周邊「以基建換軍權」的既定策略。

該基地位於暹羅灣、距越南富國島僅28公里，加上中企主導的德崇扶南運河計畫，使美國、越南等區域國家普遍憂心中國將藉此強化軍事投射能力。事實上，透過與柬埔寨的秘密協議，北京成功在印太建立繼吉布地後的第二個海外軍事據點，並拆除原本由美越協助的設施，全面換成符合解放軍需求的深水碼頭及後勤中心，這種赤裸裸的排他性擴張，已不再只是「合作」的名義，而是軍事滲透的實質行動。

更令人警戒的是，衛星圖早已顯示中共軍艦長期泊靠雲壤基地，儼然把柬埔寨海域視為「準內海」。北京透過軍校、聯訓、後勤體系全面接管柬軍的策略，正逐步複製在非洲與太平洋島國的模式：以金援與基礎建設換取政治忠誠，再以軍事合作鎖定戰略位置。

衛星圖顯示，中共軍艦長期泊靠雲壤基地，儼然把柬埔寨海域視為「準內海」；示意圖。（法新社）

柬埔寨政府雖強調基地不會提供中共軍隊專用，但在高度不對稱的權力結構下，外界都清楚，北京不須明說，即可主導使用權。換言之，中共打造的不僅是港口，而是南海周邊的「前哨鏈」，目的就是削弱美國存在、牽制越南並把東協推入戰略依賴。

對台灣而言，雲壤基地的完工並非遙遠的地緣新聞，而是中共擴張的又一警訊。北京透過海外基地強化補給能力，意味着其海軍行動半徑將更大、反介入能力更強。這不僅改變南海力學，也影響台海安全。

中共一貫以犧牲鄰國利益換取霸權地位，如今其手伸進柬埔寨，就是在為未來更具侵略性的行動鋪路。台灣必須與美、日、越及民主夥伴加強戰略合作，揭露並遏止中共在南海周邊的佈局，唯有共同抵制，才能阻止北京把印太變成它的軍事禁臠。

（作者為研究生）

