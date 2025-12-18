自由電子報
評論 > 投書

自由開講》婚姻忠誠不能重婚 對國家忠誠不容許雙重國籍

2025/12/18 09:00

◎ 葉昱呈

國民黨團總召傅崐萁日前提案修正《國籍法》，放寬中配之公職參選及任職資格。（資料照）國民黨團總召傅崐萁日前提案修正《國籍法》，放寬中配之公職參選及任職資格。（資料照）

假如有一名已婚女子愛上一名未婚男子，且兩人都有結婚意願，但該名女子的老公堅持不離婚，則該名女子有可能跟男子結婚（重婚）嗎？難道要修法廢除重婚罪？況且女子重婚後，到底是要對哪一個婚姻關係負忠誠義務？

國民黨團總召傅崐萁日前提案修正《國籍法》，放寬中配之公職參選及任職資格，不適用《國籍法》第廿條放棄外國國籍規定，係因中國不容許國民放棄國籍，但世界上許多國家（例如：烏拉圭、摩洛哥、阿根廷）也不容許國民放棄國籍，若上述國家之外籍配偶在台灣擔任民選公職時，仍應依法放棄其本國國籍，並無例外。

擔任公職者，應肩負國家忠誠義務，並非僅針對中配，而是適用於每一位中華民國國民（包括在台灣的每位外國籍配偶），所以即便是中配難以取得放棄中國國籍證明，亦非放寬「單一國籍」規範之正當理由，畢竟國安問題更重於參政權

此外，《中華人民共和國國家情報法》規定，任何組織和公民都應當依法支持、協助和「配合國家情報工作」。若中配擔任公職，同時擁有中華人民共和國國籍與中華民國國籍，一旦知悉國家機密，是要對中華民國保守機密？還是要對中華人民共和國洩漏機密？若不提供中共機密，其本人及在中國親友是否會遭到脅迫，甚至危及生命安全？

因此，對婚姻忠誠不能重婚，對國家忠誠更不容許雙重國籍。中配若沒有放棄中華人民共和國國籍，而擔任我國民選公職，將衍生洩漏國家機密及遭到中共威脅的風險。奉勸在野黨三思而後行，以免修法後造成「欲利之而反害之」的下場！

中配若沒有放棄中國國籍而擔任我國民選公職，將可能面對洩漏國家機密及遭到中共威脅的風險；示意圖。（資料照）中配若沒有放棄中國國籍而擔任我國民選公職，將可能面對洩漏國家機密及遭到中共威脅的風險；示意圖。（資料照）

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

