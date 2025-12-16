自由電子報
評論 > 投書

自由開講》反對外送員專法不等於剝削勞工！ 論自由市場機制的重要性

2025/12/16 17:00

◎ 大梨子

立法院社會福利及衛生環境委員會4日初審通過「外送員專法」，明定外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於45元的保障金額。（資料照）立法院社會福利及衛生環境委員會4日初審通過「外送員專法」，明定外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於45元的保障金額。（資料照）

台聯作為一個右派的政黨，向來主張自由市場經濟，而自由市場機制是指一種經濟系統，在其中貨幣、商品和服務的流動主要由市場的自然力量（供給與需求）決定，而非政府的強制干預。但現實中，幾乎沒有國家完全不干預市場，為了國家的穩定發展，適度的干預是必要的，但過多的干預將導致市場崩潰。外送員和平台之間其實也符合供需法則，當外送員多的時候，平台就能降低外送員的待遇，當外送員少的時候，平台就要提供更好的待遇讓外送員加入，這就是自由市場經濟！

以本案來說，訂定外送員專法極可能導致整體外送市場的的崩潰，試問諸位消費者：你願意額外負擔100元以上的外送費用嗎？以西雅圖為例，在立外送專法管制外送價格後，訂單量相比訂定專法前下降了至少30%（甚至有高達45％之統計），大量外送員抱怨「無單可接」，雖然個別訂單報酬高，但總收入反而下降，且等待時間大幅拉長；餐飲業者則因外送費太貴，導致外送訂單銳減，許多依靠外送的小型餐館營收受到重創；至於消費者，則因一個漢堡的外送費用加服務費可能超過漢堡本身的價格，這當然大幅降低了使用意願。

另一個荒謬的點在於，既然最高法院113年度台上字第2152號民事判決外送員和平台之間應為僱傭關係，那麼外送員應以勞工視之，最好的方法應該是平台和外送員之間坐下來談一個解決方案，平台可以開正職的外送員缺，讓身為勞工的外送員完全符合平台的規範，並享有勞基法的保障，又或者訂定賞罰分明的合作契約，不用過多的要求來限制不想當勞工的外送員（可決定工作時間、拒單），但絕對不是額外訂定專法來破壞整個市場。

當前最大的爭議就是外送員過多造成待遇過低的問題，政府必須拿出公權力（如：反壟斷調查）介入平台和外送員的紛爭，讓兩造雙方可以面對面坐下來談出一個最好的結果，強硬訂定專法讓整個外送市場萎縮對於外送員和平台來說都是最壞的結果，慎之，戒之！

外送員和平台之間，符合自由市場經濟中的供需法則，政府若要強訂專法改變外送市場結構，對於兩造雙方來說都不是好事。（資料照）外送員和平台之間，符合自由市場經濟中的供需法則，政府若要強訂專法改變外送市場結構，對於兩造雙方來說都不是好事。（資料照）

（作者為台聯小編）

