黑熊學院》日本戰機兩度被中共滋擾 中共正在破壞國際秩序

一般狀況下，戰機在巡邏時的雷達多半是處於「搜索模式」，但此次中國航艦遼寧號兩度以雷達照射日本戰機，是種緊迫盯人的敵意，絕非尋常的搜索模式。
黑熊學院

黑熊學院

2025/12/09 21:00

◎ 黑熊學院

日本自衛隊戰機F15兩度被中國航艦「遼寧號」滋擾。（取自貼文）日本自衛隊戰機F15兩度被中國航艦「遼寧號」滋擾。（取自貼文）

日本自衛隊戰機F15遭到中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射兩次，此事引起日本向中方強烈抗議。

中國外交部強硬批評此事是「日本刻意炒作」、「日本誤導國際社會」

值得注意的是，這是防衛省首次公布自衛隊機遭到中國軍機「雷達照射」

為什麼這件事很嚴重？

打個比方讓大家理解：想像探照燈在搜索階段，會在特定區域內移動光束，以尋找搜索範圍內的目標。

發現目標且鎖定之後，探照燈就會緊緊照射在目標上，為高射炮提供目標位置。

針對此事，日本軍事媒體根據防衛省公布的資料給出說法：這並不是單純的「搜索模式」，而是瞄準模式的雷達照射，也就是「火控雷達」

一般狀況下，戰機在巡邏時的雷達多半是處於「搜索模式」，也就是大範圍地掃視藉以判斷其他戰機的距離與位置。

但在這次案例中，這種緊迫盯人的敵意，絕非尋常的搜索模式，也不會是公海上應該出現的舉動，也難怪日本半夜開記者會出來說明並譴責。

更別提在非戰爭狀態下若開啟火控雷達，無疑是透露出一種訊息：「攻擊程序啟動」。即使最終並沒有發射武器或造成傷害，仍有可能引發對方採取防衛反擊而擦槍走火。

日本首相高市早苗針對此事就明確表示：「這是危險行為，我們將冷靜並果斷應對」

毫無疑問，日本高度警惕中共此次作為。

面對中共的挑釁，日本首相高市早苗明確表示，這是危險行為，要冷靜應對。（歐新社檔案照）面對中共的挑釁，日本首相高市早苗明確表示，這是危險行為，要冷靜應對。（歐新社檔案照）

各國反應

事件發生後，美國國務院譴責中共此舉是破壞穩定的行為，美日的防衛堅如磐石。美國國防部則說，美軍將與日本自衛隊保持緊密溝通

澳洲則表示，同意加強軍事聯繫，並加強亞太地區的多邊國防合作。

這件事顯然就是中共尋釁滋事。

綜觀近來的台海衝突，常常就是由中共而起。

中共不斷失控破壞周邊國家的互信，只會讓更多國家積極對抗極權國家的威脅

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

