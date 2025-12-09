自由開講》國民黨：要拿台灣的什麼換取「鄭習會」？

◎ 不孝

近日有傳言指出，「鄭習會」將鎖定農曆年前後登場。（圖取自資料照、路透，本報合成）

「鄭習會」傳得沸沸揚揚，國民黨還一副「若有似無、你們自己在幻想」的姿態，可越是否認越心虛。有新聞報導指出，兩名副主席蕭旭岑與張榮恭已悄悄赴中，時間點卡在北京對台強力施壓之後，這不是安排，是劇本。

問題來了：北京憑什麼？國民黨又憑什麼？

北京願意讓鄭麗文上桌，從來不是因為尊重，而是因為她能被利用。中國最擅長的統戰手法，就是挑選台灣內部願意配合的角色，用一場會面包裝成「台灣有人認同中國的立場」。而鄭麗文口口聲聲說「對岸大門沒有關死」，卻不敢說的是：那扇門不是為台灣開的，而是為願意交出籌碼的人開的。

如今傳出中國開出「三張門票」，其中最荒謬的是──要求台灣反對自己的國防特別預算。這不是交換，這是叫台灣自己把門卸下來奉上。如果國民黨真願意為了一張政治合照，就替北京阻擋台灣的國防提升，那已經不是親中，而是把台灣安全拿去典當。

最可笑的是，鄭麗文反批民進黨「一天到晚編故事」。

但台灣人要問的不是故事，而是三個國家級問題：

1.國民黨兩位副主席到底帶了什麼「見面條件」去中國？

2.北京要求的政治代價，你們同不同意？說清楚。

3.國防預算什麼時候變成你們可以跟北京討價還價的籌碼？

若這些問題不能回答，那國民黨就不是在談兩岸，而是在替中國審查台灣的防衛政策。

10月28日，國民黨副主席蕭旭岑（左），在中國天津與中國國台辦主任宋濤（右）會見。（圖由馬英九基金會提供）

11月14日，國民黨副主席張榮恭（左）在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（國民黨提供）

北京最希望的是什麼？不是鄭麗文見習近平，而是讓全球誤以為：台灣內部已經有人準備接受中國的政治框架、願意配合中國削弱自己的安全。

一張照片，就能讓北京對外宣傳「兩岸親善」、「台灣同意降溫」。而付出的代價是什麼？台灣的主權、安全、國防預算，全部成了北京的統戰素材。這才是真正可怕的地方。

鄭麗文愛怎麼表演，台灣可以尊重，但只要一踏進北京的鏡頭裡，她代表的就不再是「國民黨主席」，而是一個願意在北京框架下活動的台灣政黨領袖。

「鄭習會」如果登場，國民黨得到的是曝光，北京得到的是政治勝利，而台灣得到的是什麼？更被孤立、更被誤解、在國際上更被削弱的安全位置。

所以台灣真正要問的，不是鄭麗文會不會見習近平？而是國民黨到底準備拿台灣的什麼去跟北京換？

「鄭習會」若登場，國民黨得到的是曝光機會，北京得到的是政治勝利，而台灣只會在國際上得到更被削弱的安全位置；示意圖。（路透檔案照）

（作者為退休人士）

