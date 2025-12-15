自由電子報
自由開講》春鶯羈押與鷹鷺踢館 藍、白喪鐘響起

2025/12/15 09:00

◎ 愚工

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委，差點名列民眾黨不分區安全名單的中配徐春鶯，11月27日因涉嫌違反《銀行法》第125條、《刑法》詐欺等罪、《反滲透法》4條等罪嫌，被新北地檢署向法院聲請羈押禁見；隨後新北法院裁定收押禁見。

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委，差點名列民眾黨不分區安全名單的中配徐春鶯，11月27日因涉嫌違反《銀行法》第125條、《刑法》詐欺等罪、《反滲透法》4條等罪嫌，被羈押禁見。（資料照）曾任台灣民眾黨新住民委員會主委，差點名列民眾黨不分區安全名單的中配徐春鶯，11月27日因涉嫌違反《銀行法》第125條、《刑法》詐欺等罪、《反滲透法》4條等罪嫌，被羈押禁見。（資料照）

除了徐春鶯，曾任國民黨中常委何鷹鷺也是著名的中配。何鷹鷺是1971年生於中國湖北恩施的苗族女孩，1997年嫁給台灣人後定居台灣。隨後積極參加台灣湖北同鄉會及兩岸文化交流活動，曾擔任「臺灣中華兩岸民族文化藝術交流協會理事長」、「臺灣湖北同鄉會理事」。2024年3月9日，何鷹鷺當選國民黨中常委。

根據「中共恩施（土家族／苗族）自治州統戰部官網」及恩施台辦的新聞：何鷹鷺曾於2023年5月13到17日，率團到恩施，就兩岸民族藝術文化交流進行實地考察、2025年8月25日至9月1日，率團到恩施參加「第九屆鄂台少數民族相約女兒會活動」。2025年11月26日，何鷹鷺身著亮綠色外套現身國民黨中常會現場，面對黨主席鄭麗文的主動伸手，冷言回應，會後當場宣布退出國民黨，何鷹鷺憤怒自訴「國民黨既騙台灣的中國人，也騙大陸的中國人，我現在不跟國民黨玩了」。

何鷹鷺一身綠於11月26日出席國民黨中常會，會後宣布退出國民黨。（資料照，讀者提供）何鷹鷺一身綠於11月26日出席國民黨中常會，會後宣布退出國民黨。（資料照，讀者提供）

根據曝光的信息，民眾黨柯文哲及黃珊珊二人，與國台辦對安插徐春鶯進入民眾黨不分區立委名單有「暗盤交易」，徐春鶯、柯文哲及黃珊珊三人明顯都涉嫌違反「反滲透法」。至於國民黨，被何鷹鷺羞辱後，孬不敢出聲，令人費解，令人齒冷。

民眾黨創黨即採「藍綠都是垃圾、黑紅都是同志、地痞流氓是我兄弟的價值觀」；國民黨則採「毒瘤氓流一家親，共諜共爹同一韻」的同舟計畫。

兩黨為了攫取中配的短期紅利，罔顧道德與正義，漠視國家與社會利益，如今喪鐘響起，自掘墳墓，實在可恨可憐、可悲，令人痛心。

（作者為從商）

