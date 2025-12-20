自由電子報
自由開講》校園師資荒 國中代課教師的回憶及省思

2025/12/20 10:00

◎ 王聖友

報載各縣市國高中、國小代理及代課老師缺乏，即使學校開招多次，開學前無法順利招足，差點出現無人可教的慘況，商請退休教師支援或增加原配課來分擔，令人回憶過往代課心路歷程。

近年各縣市國高中、國小代理及代課老師缺乏，即使學校開招多次，開學前無法順利招足。示意圖。（資料照）近年各縣市國高中、國小代理及代課老師缺乏，即使學校開招多次，開學前無法順利招足。示意圖。（資料照）

當年憑著對教育界頗有熱忱，且中文研究所畢業，參加第三招代課教師甄選，承蒙學校長官提攜，任教新北市及彰化縣的國中。

接任2班約12-14節國文課，發現備課需投入大量時間，熟悉教材及與教師手冊，並準備額外補充資料，以豐富上課的內容，所謂台上十分鐘，台下十年功，更高期許自己人師及經師，國文科向來以傳道、授業、解惑為終旨，司法古聖先賢的美德風範。

每週學校課程達到表定進度，還要設計與批改學生小考卷、測驗卷、習作、作文等，每學期2-3次總抽查，這些事務不斷的循環，每個細節務求環環相扣，若遇颱風等不可抗力，趕課的壓力不在話下。

每學期三次月考為重中之重，檢驗學生的學習狀況，小結教師的教學成果，做為日後的調整方向。林林總總，所付出的時間及精力，與相應得的物質報酬，代課有上課有錢，每節約參佰多元，早已不合乎比例。

然而，最令人高興的莫過於月考後，學生成績點點滴滴的進步，平日學習能力較差，願以及格為努力目標，不會擺爛放棄，免除會考多C問題，學習力優異的，繼續維持高端，火車頭帶動後段同學上揚。

為強化國中小學教師專業成長與教學創新，教育部每年投入逾3億元預算，協助全國22個縣市的國中小學提升教學品質。（資料照，教育部提供）為強化國中小學教師專業成長與教學創新，教育部每年投入逾3億元預算，協助全國22個縣市的國中小學提升教學品質。（資料照，教育部提供）

十多年前，政府認為師資充足，社會有頗多的流浪教師，足以應付未來各學校所需，許多修畢教程及檢定通過，取得教師證書者，如孔子周遊列國，奔走各縣市鳳毛麟角名額，在遇缺不補或停招年代，只能考代理及代課求基本生存，不知道下學期去哪異域飄盪？代理教師者，常常揹負行政職、班導師等繁雜任務，形成薪少事多的怪象。

當時若無法堅持下來，或人生另有規劃，轉至各行業圖求發展，在公職國營、補教學術、科技傳產等，都可遇見其身影，至於有興趣教育者，學士後教育學分專班，早已拉下大鐵門，阻塞有志的火苗。

這一來一往之間，有資格及求資格都轉行，人才不斷的流失殆盡。現今教師工作量比過往加倍，教學行政、家長學生、評鑑計畫等，本忙得焦頭爛額，動輒有家長不滿陳情、申訴、提告等，有心投入者，必會再三思考，隨著新世代人觀念不同，工作選擇也多元化，責重事多勞苦的教師，關係國家未來發展關鍵，政府相關部門多通盤檢討。

（作者為公務員）

