評論 > 投書

自由開講》館長擬十億建台計畫做中國「愛國生意」 遭小粉紅嘲弄

2025/12/13 10:00

◎ 愚工

網紅館長陳之漢計畫在兩岸募集十億、建立電視台，2028年將民進黨拉下台。此舉被中國鄉民撻伐、嘲弄。（資料照）網紅館長陳之漢計畫在兩岸募集十億、建立電視台，2028年將民進黨拉下台。此舉被中國鄉民撻伐、嘲弄。（資料照）

網紅館長陳之漢準備在兩岸募集十億，建立電視台，2028拉下民進黨的計畫，在中國成了笑話。標題「臺灣網紅館長翻車！誤判局勢被罵，十億計畫落空，建台還是圈錢？」、「從建台夢想到騙局疑雲？臺灣館長十億計畫翻車，網友怒斥：根本是割韭菜！」、「網紅館長爆粗罵大陸網友，企圖在大陸獲利十億，形象崩塌」…的中國鄉民文章不約而同對館長提出質疑、撻伐、嘲弄。

館長被描繪的形象完全滿足《大敗局》作者吳曉波總結的企業「失敗基因」：

一、普遍缺乏道德感和人文關懷意識

二、普遍缺乏對規律和秩序的尊重

三、普遍缺乏系統的職業精神

《大敗局》是2001年在中國紅極一時的企業經營管理叢書。作者是著名財經記者吳曉波，他通過健力寶、德隆、鐵本、秦池酒業、玫瑰園地產等中國企業的典型失敗案例分析，探討盲目擴張戰略失誤政商關係失衡等導致企業衰敗的核心問題吳曉波在序言裡毫不隱藏中國市場令人「心醉與心碎」的現實，也不隱諱中國人醜陋的一面，坦然指出這十個「曇花一現似短命企業興衰史共同的「失敗基因」。

2001年，中國著名財經記者吳曉波所撰《大敗局》，是當時紅極一時的企業經營管理叢書。（圖擷取自網路百度百科，本報合成）2001年，中國著名財經記者吳曉波所撰《大敗局》，是當時紅極一時的企業經營管理叢書。（圖擷取自網路百度百科，本報合成）

在政治掛帥的中國，愛國是一門好生意，但也引起中共當局的警惕。中共官媒《光明網》〈愛國情懷豈能當生意〉、《澎湃線上》別拿愛國當生意，及《鳳凰網》共青團中央：「愛國生意」當休矣的文章紛紛對愛國生意歪風提出撻伐。「打倒民進黨」、「消滅台獨」在中國也是一門政治正確的愛國生意，更是藍白兩黨政客利用中共需求，在中國騙吃騙喝的密碼

這次館長想如法炮製，怎奈「讓中共難堪的形象與素質」撐不起中共奢求的「偉大、光榮、正確（偉光正）」大場面，如今被小粉紅糟蹋是自取其辱，將來被中共棄如敝屣更在情理之中

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

