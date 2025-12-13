自由開講》館長擬十億建台計畫做中國「愛國生意」 遭小粉紅嘲弄

◎ 愚工

網紅館長陳之漢計畫在兩岸募集十億、建立電視台，2028年將民進黨拉下台。此舉被中國鄉民撻伐、嘲弄。（資料照）

網紅館長陳之漢準備在兩岸募集十億，建立電視台，2028拉下民進黨的計畫，在中國成了笑話。標題「臺灣網紅館長翻車！誤判局勢被罵，十億計畫落空，建台還是圈錢？」、「從建台夢想到騙局疑雲？臺灣館長十億計畫翻車，網友怒斥：根本是割韭菜！」、「網紅館長爆粗罵大陸網友，企圖在大陸獲利十億，形象崩塌」…的中國鄉民文章不約而同對館長提出質疑、撻伐、嘲弄。

館長被描繪的形象完全滿足《大敗局》作者吳曉波總結的企業「失敗基因」：

一、普遍缺乏道德感和人文關懷意識。

二、普遍缺乏對規律和秩序的尊重。

三、普遍缺乏系統的職業精神。

《大敗局》是2001年在中國紅極一時的企業經營管理叢書。作者是著名財經記者吳曉波，他通過健力寶、德隆、鐵本、秦池酒業、玫瑰園地產等中國企業的典型失敗案例分析，探討盲目擴張、戰略失誤、政商關係失衡等導致企業衰敗的核心問題。吳曉波在序言裡毫不隱藏中國市場令人「心醉與心碎」的現實，也不隱諱中國人醜陋的一面，坦然指出這十個「曇花一現似短命企業興衰史共同的「失敗基因」。

2001年，中國著名財經記者吳曉波所撰《大敗局》，是當時紅極一時的企業經營管理叢書。（圖擷取自網路百度百科，本報合成）

在政治掛帥的中國，愛國是一門好生意，但也引起中共當局的警惕。中共官媒《光明網》〈愛國情懷豈能當生意〉、《澎湃線上》〈別拿愛國當生意〉，及《鳳凰網》〈共青團中央：「愛國生意」當休矣〉的文章紛紛對愛國生意歪風提出撻伐。「打倒民進黨」、「消滅台獨」在中國也是一門政治正確的愛國生意，更是藍白兩黨政客利用中共需求，在中國騙吃騙喝的密碼。

這次館長想如法炮製，怎奈「讓中共難堪的形象與素質」撐不起中共奢求的「偉大、光榮、正確（偉光正）」大場面，如今被小粉紅糟蹋是自取其辱，將來被中共棄如敝屣更在情理之中。

（作者從商）

