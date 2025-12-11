自由開講》淡水停水事件 凸顯城市韌性不足

◎ 北山時雨

近日新北淡水因施工意外挖斷主幹管，6.2萬戶停水超過三天，部分地區甚至達到五天。這起事件乍看像地方事故，但若從城市韌性角度觀察，它其實是一場赤裸裸的壓力測試：臺灣的高度城市化生活，只要一項關鍵基礎設施受損，便會瞬間陷入失序邊緣。停水只是其一；若是斷電、斷網、交通中斷等現代城市命脈同時受衝擊，臺灣是否有能力支撐72小時以上？這是淡水事件後，社會必須面對的現實問題。

淡北道路日前施工挖破地下自來水管線，造成淡水區6萬多戶停水多日。圖為相關單位搶修情形。（工務局提供）



淡水居民這幾天承受的困擾並非小題大作。在臺灣的生活型態裡，自來水不是便利，而是基礎文明的一部分。沒有水，人們無法洗澡、無法沖廁所、無法清潔，商家無法營業，當然最關鍵的就是「飲用」問題，進而情緒焦慮、身心不適。這些反應看似「微小不便」，但在高度依賴穩定供水的社會裡，其實是文明生活的基石。一旦基石崩裂，再有秩序的社區也會迅速動搖。

在極端危機前 臺灣準備好了嗎？

必須誠實面對——臺灣大多數城市的供水、供電、供網路系統，仍採單線式主幹路徑，只要一處受損，就造成大面積停擺。這種結構性弱點，在颱風、地震、意外事故、資安攻擊甚至戰爭威脅下，將被無限放大。淡水的停水三日，只是最輕微的版本。

想像一下：如果不是單一主幹管被挖斷，而是同時遭遇強震、颱風外圍降雨，又或者是遭到敵方攻擊、破壞電力與通信設施，臺灣任何城市能撐多久？民眾是否能在斷水斷電斷網的情況下保持冷靜、配合政府調度、維持社會信任？坦白說，只要超過48～72小時，社區秩序就可能明顯鬆動，民心甚至會先於基礎設施崩潰。

政府近日發放「臺灣全民安全指引」、強調緊急物資準備，方向並非錯誤。但若民生關鍵設施缺乏備援機制、缺乏大型公共儲水池、缺乏行動式淨水與電力單位、缺乏社區層級的韌性部署，則一本避難手冊無法解決整個城市的生存問題。人民再冷靜、再願意配合，一旦基礎供應中斷太久，也很難在現代生活壓力下維持信心與秩序。

政府近日發放「臺灣全民安全指引」，強調緊急物資準備，但仍應做好民生關鍵設施備援機制。（資料照）

許多國家早已把「城市韌性」視為國安議題。如日本各地幾乎都有區域性大儲水槽、臨時淨水站、可快速部署的行動電源車，以及多線備援的供水管網；地震後即使局部停水，也能迅速切換到其他路徑，減少大規模停擺。反觀臺灣，每次停水或停電仍大多依賴單一路線修復，這正是淡水居民在三天內身心都瀕臨極限的根本原因。

如果淡水事件只是小小的意外，尚能造成如此巨大不便，那麼當真正的極端狀況來臨時，例如大型地震、強颱、或更嚴重的區域衝突，臺灣各城市是否還能保持運作？

更殘酷的問題是：若民眾無法忍受基本生活機能持續停擺，是否會在壓力下出現「未戰先降」的傾向？這並非危言聳聽，而是所有文明社會都必須慎重思考的課題。城市韌性不足，不只是工程問題，而是民心防衛的破口。

城市基礎設施備援能力 中央與地方須檢討

淡水停水三日不是一件「地方不便」的新聞，而是國家應該正視的警訊。

淡北道路日前施工挖破水管，造成淡水6萬多戶停水4天。圖為日前臨時供水處晚間大排長龍情況。（資料照）

中央與地方必須共同檢討城市基礎設施的備援能力，包含多管線供水、區域儲水池、行動淨水車隊、大樓與社區自主儲水計畫、分散式備援電力與通信等。如果我們不從這次事件學到教訓，那下一次的極端災害來臨時，臺灣可能付出更沉重的代價。

淡水只是開始，臺灣還有更多城市值得提前準備。

城市韌性不是奢侈品，而是國家安全，是我們能在危機中站穩的最後一道防線。

（作者為作家）

