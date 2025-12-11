自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》淡水停水事件 凸顯城市韌性不足

2025/12/11 11:30

◎ 北山時雨

近日新北淡水因施工意外挖斷主幹管，6.2萬戶停水超過三天，部分地區甚至達到五天。這起事件乍看像地方事故，但若從城市韌性角度觀察，它其實是一場赤裸裸的壓力測試：臺灣的高度城市化生活，只要一項關鍵基礎設施受損，便會瞬間陷入失序邊緣。停水只是其一；若是斷電、斷網、交通中斷等現代城市命脈同時受衝擊，臺灣是否有能力支撐72小時以上？這是淡水事件後，社會必須面對的現實問題。

自由開講》淡水停水事件 凸顯城市韌性不足淡北道路日前施工挖破地下自來水管線，造成淡水區6萬多戶停水多日。圖為相關單位搶修情形。（工務局提供）

淡水居民這幾天承受的困擾並非小題大作。在臺灣的生活型態裡，自來水不是便利，而是基礎文明的一部分。沒有水，人們無法洗澡、無法沖廁所、無法清潔，商家無法營業，當然最關鍵的就是「飲用」問題，進而情緒焦慮、身心不適。這些反應看似「微小不便」，但在高度依賴穩定供水的社會裡，其實是文明生活的基石。一旦基石崩裂，再有秩序的社區也會迅速動搖。

在極端危機前 臺灣準備好了嗎？

必須誠實面對——臺灣大多數城市的供水、供電、供網路系統，仍採單線式主幹路徑，只要一處受損，就造成大面積停擺。這種結構性弱點，在颱風、地震、意外事故、資安攻擊甚至戰爭威脅下，將被無限放大。淡水的停水三日，只是最輕微的版本。

想像一下：如果不是單一主幹管被挖斷，而是同時遭遇強震、颱風外圍降雨，又或者是遭到敵方攻擊、破壞電力與通信設施，臺灣任何城市能撐多久？民眾是否能在斷水斷電斷網的情況下保持冷靜、配合政府調度、維持社會信任？坦白說，只要超過48～72小時，社區秩序就可能明顯鬆動，民心甚至會先於基礎設施崩潰。

政府近日發放「臺灣全民安全指引」、強調緊急物資準備，方向並非錯誤。但若民生關鍵設施缺乏備援機制、缺乏大型公共儲水池、缺乏行動式淨水與電力單位、缺乏社區層級的韌性部署，則一本避難手冊無法解決整個城市的生存問題。人民再冷靜、再願意配合，一旦基礎供應中斷太久，也很難在現代生活壓力下維持信心與秩序。

政府近日發放「臺灣全民安全指引」，強調緊急物資準備，但仍應做好民生關鍵設施備援機制。（資料照）政府近日發放「臺灣全民安全指引」，強調緊急物資準備，但仍應做好民生關鍵設施備援機制。（資料照）

許多國家早已把「城市韌性」視為國安議題。如日本各地幾乎都有區域性大儲水槽、臨時淨水站、可快速部署的行動電源車，以及多線備援的供水管網；地震後即使局部停水，也能迅速切換到其他路徑，減少大規模停擺。反觀臺灣，每次停水或停電仍大多依賴單一路線修復，這正是淡水居民在三天內身心都瀕臨極限的根本原因。

如果淡水事件只是小小的意外，尚能造成如此巨大不便，那麼當真正的極端狀況來臨時，例如大型地震、強颱、或更嚴重的區域衝突，臺灣各城市是否還能保持運作？

更殘酷的問題是：若民眾無法忍受基本生活機能持續停擺，是否會在壓力下出現「未戰先降」的傾向？這並非危言聳聽，而是所有文明社會都必須慎重思考的課題。城市韌性不足，不只是工程問題，而是民心防衛的破口。

城市基礎設施備援能力 中央與地方須檢討

淡水停水三日不是一件「地方不便」的新聞，而是國家應該正視的警訊。

淡北道路日前施工挖破水管，造成淡水6萬多戶停水4天。圖為日前臨時供水處晚間大排長龍情況。（資料照）淡北道路日前施工挖破水管，造成淡水6萬多戶停水4天。圖為日前臨時供水處晚間大排長龍情況。（資料照）

中央與地方必須共同檢討城市基礎設施的備援能力，包含多管線供水、區域儲水池、行動淨水車隊、大樓與社區自主儲水計畫、分散式備援電力與通信等。如果我們不從這次事件學到教訓，那下一次的極端災害來臨時，臺灣可能付出更沉重的代價。

淡水只是開始，臺灣還有更多城市值得提前準備。

城市韌性不是奢侈品，而是國家安全，是我們能在危機中站穩的最後一道防線。

（作者為作家）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書