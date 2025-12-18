自由開講》香港火災過後 是另一場災難的開始

◎ 康駿銘

宏福苑大火後，港府不但先把起火原因推諉竹棚，又表示防護網符合規格，背離科學實測結果，終在輿論壓力下才承認防護網出問題。（歐新社檔案照）

在香港大埔宏福苑的災難後，港人積極追查火警原因，從不合規格的物料，到管委會黑箱圍標爭議、人為關閉消防系統等，種種證供皆足以證明這場火災是一場不折不扣的人禍。

不過，香港政府不但先把起火原因推諉竹棚，竟又再表示防護網符合規格，完全背離科學實測結果的說辭，終在輿論壓力下才又再改口承認防護網出問題，災後多天才大動作對全港施工中的大樓要求拆卸圍網及進行檢查，但不少承包商早在災後已悄悄撤下防護網。

此外，港府至今所拘捕的人，皆來自涉事的承包商、施工單位，卻未有對相關政府單位進行調查、究責。港府的行動，恐怕只是雷聲大雨點小，甚或有「找人祭旗」來平息眾怒之嫌。

然而，港府在拘捕提出要求協助災民、調查真相的大學生，以及協助賑災的義工等時，則是相當迅速，甚至連大學校園內的哀悼標語也遭圍板遮蔽及勒令清除，而兩名用英語積極向外國解釋火警原由的女生也被國安約談後噤聲，大量網軍同時迎合北京「以災亂港」的定調進行攻擊。

在台港人7日在台北濟南教會舉行記者會，就宏福苑火災一事，嚴厲譴責港府、使用惡法滅聲。（資料照）

由此可見，壓制輿論、防止聚眾的維穩任務，顯然才是港府的首要目標，日後在新聞熱度逐漸淡化後，香港人根本無法有效監督這個無需對市民負責的政府，這才是真正沒有自由的可怕之處。會為小紅書因拒絕配合打詐被禁而呼天搶地、怒罵台灣與中國無異的人，筆者實在無法苟同。

至於災民的處置，按災民向筆者所述，政府並無主動安排災民入住過渡性房屋，而是災民需要自行主動聯絡申請入住，更要與其他災民比快「搶房」，而資訊大多也透過口耳相傳得知，造成災民的資訊落差。而部份過渡房屋甚至只是約3.6坪大小的空房，床墊、熱水器最終仍靠民間照料。

政府的「關愛隊」在拍照打卡、接管民間物資站後消聲匿跡，而港府又在這段期間找女警司在鏡頭前面哽咽、又宣布組成所謂的「獨立委員會」（並非民間訴求的「獨立調查委員會」、不具強制證人作供等法定權力的組織），無疑都只是希望能加速翻頁的公關操作。諷刺的是，香港選委會則啟動了危機管理委員會，跨政府部門為7日立法會選舉「可能出現的各種情況作準備，確保投票日過程暢順」。

香港7日舉行的立法會選舉，投票率創下史上第二低，在410萬名登記選民中，只有130萬人投票。（法新社）

（作者為退休人士港裔台灣新住民）

