自由開講》孩子需信任非壓力 家長眼中國小教育該再進化

◎ 葉正興

身為兩個學童的家長，我深刻感受到不同導師的教育方式，對孩子的身心影響何等巨大。近年社會不斷討論體罰、霸凌、教學失當與教師適任等議題，也促使我反思：在教育普及、師資訓練完備的今天，台灣的教育制度是否已到了必須再向前走的時刻。

台灣立法禁止體罰近20年，校園教師對學生暴力事件仍頻傳，國家人權委員會12月8日召開「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會，揭露師對生「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」案件中，逾一半案件最後僅申誡以下懲處。（資料照）2006年教育基本法明文禁止體罰，是台灣教育的重要里程碑。過去七○、八○年代，家長忙於生計，多半授權老師嚴格管教，甚至默許體罰，因為當時普遍相信學校要「替家長教育孩子」。然而21世紀的孩子處在截然不同的環境，心理需求更被重視，網路社群也放大了孩子的自我意識。體罰雖已終結，但語言與態度仍可能留下深刻傷害，「傷人以言，甚於劍戟」始終提醒我們：教育方式不能只靠禁止體罰，就視為問題已解決。

我小女兒今年升上國小三年級，因身體較弱，開學不久便因高燒住院。醫師研判與情緒壓力相關。孩子因害怕導師的嚴厲方式，不敢如廁，最後引發泌尿道感染。住院返校後，因精神不佳漏交一次作業，又被責備，進而引發焦慮、哭泣甚至拒學，最後不得不尋求專輔介入。

請繼續往下閱讀...

班上也有其他家長反映相似情況，但該教師仍堅持自認正確的要求模式，卻忽略孩子生病與情緒的影響。這並非個案，而是教育制度對「適當教學方式」的標準已落後於孩子的真實需求。家長與學生的聲音常在行政流程中被弱化，而教師面臨的工作壓力與保障，也缺乏良好的溝通機制來平衡。

今日教育不該再是「老師說了算」的單向關係，而應是教師、家長與孩子並肩合作的夥伴關係。教師作為專業者，本應獲得尊重；但在享有工作權保障的同時，也需理解家庭背景的多樣性和孩子情緒的脆弱。家長提出意見並非挑戰權威，而是希望孩子能在支持、安全的環境中學習，而不是在恐懼裡成長。

今日教育應是教師、家長與孩子並肩合作的夥伴關係，圖為國小上課情形。（資料照）



教育制度的再進化，重點不在指責教師，而在建立更細緻的師生互動標準，以及更透明、更有效的溝通與申訴機制。孩子的心靈極其敏感，一句羞辱都可能成為他們長大後難以抹去的陰影。社會期待教師被理解，也期待孩子被善待；當教育現場真正兼顧雙方需求，孩子才能安心學習，教育也才能展現它應有的溫度。

（作者從事行政工作）

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法