自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》孩子需信任非壓力 家長眼中國小教育該再進化

2025/12/16 08:30

◎ 葉正興

身為兩個學童的家長，我深刻感受到不同導師的教育方式，對孩子的身心影響何等巨大。近年社會不斷討論體罰、霸凌、教學失當與教師適任等議題，也促使我反思：在教育普及、師資訓練完備的今天，台灣的教育制度是否已到了必須再向前走的時刻。

台灣立法禁止體罰近20年，校園教師對學生暴力事件仍頻傳，國家人權委員會12月8日召開「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會，揭露師對生「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」案件中，逾一半案件最後僅申誡以下懲處。（資料照）台灣立法禁止體罰近20年，校園教師對學生暴力事件仍頻傳，國家人權委員會12月8日召開「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會，揭露師對生「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」案件中，逾一半案件最後僅申誡以下懲處。（資料照）2006年教育基本法明文禁止體罰，是台灣教育的重要里程碑。過去七○、八○年代，家長忙於生計，多半授權老師嚴格管教，甚至默許體罰，因為當時普遍相信學校要「替家長教育孩子」。然而21世紀的孩子處在截然不同的環境，心理需求更被重視，網路社群也放大了孩子的自我意識。體罰雖已終結，但語言與態度仍可能留下深刻傷害，「傷人以言，甚於劍戟」始終提醒我們：教育方式不能只靠禁止體罰，就視為問題已解決。

我小女兒今年升上國小三年級，因身體較弱，開學不久便因高燒住院。醫師研判與情緒壓力相關。孩子因害怕導師的嚴厲方式，不敢如廁，最後引發泌尿道感染。住院返校後，因精神不佳漏交一次作業，又被責備，進而引發焦慮、哭泣甚至拒學，最後不得不尋求專輔介入。

班上也有其他家長反映相似情況，但該教師仍堅持自認正確的要求模式，卻忽略孩子生病與情緒的影響。這並非個案，而是教育制度對「適當教學方式」的標準已落後於孩子的真實需求。家長與學生的聲音常在行政流程中被弱化，而教師面臨的工作壓力與保障，也缺乏良好的溝通機制來平衡。

今日教育不該再是「老師說了算」的單向關係，而應是教師、家長與孩子並肩合作的夥伴關係。教師作為專業者，本應獲得尊重；但在享有工作權保障的同時，也需理解家庭背景的多樣性和孩子情緒的脆弱。家長提出意見並非挑戰權威，而是希望孩子能在支持、安全的環境中學習，而不是在恐懼裡成長。

自由開講》孩子需信任非壓力 家長眼中國小教育該再進化今日教育應是教師、家長與孩子並肩合作的夥伴關係，圖為國小上課情形。（資料照）

教育制度的再進化，重點不在指責教師，而在建立更細緻的師生互動標準，以及更透明、更有效的溝通與申訴機制。孩子的心靈極其敏感，一句羞辱都可能成為他們長大後難以抹去的陰影。社會期待教師被理解，也期待孩子被善待；當教育現場真正兼顧雙方需求，孩子才能安心學習，教育也才能展現它應有的溫度。

（作者從事行政工作）

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書