自由開講》政府需制定敏捷政策 管理AI尾端風險

◎ 廖明輝

AI除了為人們帶來便利的生活，也可能引發低機率但高衝擊災難的「尾端風險」（Tail Risk）。（路透檔案照）

人工智慧（AI）正在迅速改變我們的世界，它已不再只是科幻小說裡的主題，而是橫跨產業、教育、國防與金融的核心技術。我們必須正視AI發展所帶來的，並不只是便利與成長，也可能引發低機率但高衝擊災難的「尾端風險」（Tail Risk）。

面對這樣的風險，最大難題在於我們該如何有效治理AI所帶來的不確定性，同時不壓制它激發創新的能力？這不僅是科技問題，更是政治哲學問題──我們如何定義政府的角色？在自由市場強調效率與動能框架下，國家如何介入，才能成為風險治理支柱，而非創新前進的絆腳石？

請繼續往下閱讀...

政府應預測AI可能的尾端風險

尾端風險的特性是發生機率極低，但一旦發生便可能重創整體社會結構。像是COVID-19疫情、9/11恐攻、甚至AI促成網路滲透與大規模資料洩漏，皆屬此類。

在這種風險面前，企業通常缺乏足夠動機或能力投入防範。原因在於市場邏輯傾向內化日常風險（例如保險、品牌損失等），但當災難成本遠超企業資產負債表承受範圍，私部門便難以獨力承擔防範或擔當責任，而這正是政府應當出場時刻。

政府應集中資源與規劃能力，針對市場無法處理的尾端風險進行預測、測試與準備。例如Anthropic最近的資安事件正好提醒我們，能提升生產力、帶來經濟成長的工具，同時也讓有惡意的人變得更有威力。中國資助的駭客組織9月使用美國AI業者Anthropic技術，侵入企業與政府網路。駭客僅需下達「持續前進」、「暫停」等簡單指令，即可讓AI自主攻入系統竊取數據資料。

中國資助的駭客組織9月使用美國AI業者Anthropic技術，侵入企業與政府網路。（路透檔案照）

避免過度監管 重蹈歷史覆轍

但值得警惕的是過度監管的歷史教訓。以美國核能政策為例，1979年的三浬島事件雖未造成重大人員傷亡，卻導致核能發展凍結數十年，間接使美國錯失發展清潔能源重要契機。若將這樣的反射性反應移植到AI，一場高調AI事故，可能讓本可精細治理領域被一紙嚴格規定全面打壓，錯失技術主導權。

我們需要的是「政策敏捷性」，能根據新證據滾動修正制度，而不是早期就被寫死、缺乏調整空間的監管鐵板。

此外，美中之間的AI競爭，更增添這場風險治理博弈的戰略層次。若AI成為數位極權國家鞏固社會控制工具，如何讓民主國家成為AI治理的標準制定者，將攸關未來全球科技治理價值體系走向。這也意味著，美國與台灣等志同道合的民主科技國家，應致力建立以信任與開放為基礎的AI治理框架，而非孤立封閉的技術民族主義。

美國與台灣等志同道合的民主科技國家，應致力於建立以信任與開放為基礎的AI治理框架；示意圖。（法新社檔案照）

因此，面對尾端風險，我們不能一味期待科技公司「自律到底」，也不能將政府監管視為阻礙創新的萬惡根源。真正的治理智慧，來自辨識出哪些風險是市場失靈產物，並以技術中立、證據導向、動態調整方式來應對。當AI逐漸滲透我們的經濟與社會，我們若無法掌握這類風險，就可能眼睜睜看著下一次尾端事件成為社會巨變引爆點。

AI不應被恐懼主導，也不該任由市場隨意奔馳。我們需要一個能保障民主價值、促進產業創新、又能面對災難性風險的治理體系。這不是夢想，而是我們現在就必須開始築起的制度防線。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法