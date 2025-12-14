自由開講》中國禁團訪日 日本觀光景點終於安靜了

◎ 蕭錫惠

中國限制出團後，日本街頭出現一個很多人不敢大聲說、但心裡都懂的變化—— 真的鬆了一口氣。

這不是歧視，而是現實。

一、錢沒留下，人倒塞爆

中國團客不是自由行，而是標準「一條龍封閉迴路」：住中資酒店 → 吃中資餐廳→ 買中資免稅店 → 坐中資巴士，日本本地店家？幾乎零收益。 人潮破表，錢包卻空空。 這畫面，台灣人再熟悉不過。

中日關係緊張，中國呼籲公民勿前往日本旅遊。示意圖。（法新社檔案照）

二、景點從「好玩」變「好擠」

過去幾年，只要中國團一到：

• 整台巴士下車霸占拍照點

• 大聲講電話迴盪在神社與巷弄

• 長時間排隊、通道被堵、垃圾多到工作人員崩潰

日本網友在2025年10月的Yahoo民調說得直白：73%的東京、京都居民表示「禁團後，生活品質明顯提升」。

有些日本朋友更直接：

「街が静かになった。これが本当の日本だ。」

（街道終於安靜了，這才是真正的日本。）

中國呼籲民眾避免赴日旅行以來，雖然一些旅行團受到影響，但日本旅遊業的反應相對平靜，也逐步減少對中國的依賴。圖為日本街景。（路透檔案照）



三、高品質旅客正在補位

中國團退場，台灣、韓國、新加坡、歐美自由行立刻湧入。

機票、住宿、米其林餐廳預訂反而更難搶。

台灣旅客最常講的一句話變成： 「這十年來，日本最舒服的一次。」

結語

旅遊從來不是比人多，而是比誰留下了尊重、消費與好名聲。沒有品質的觀光，再多人也只是負擔。

中國禁團， 不是日本觀光的危機， 而是日本難得的淨化。

（作者為自由撰稿人）

