自由開講》中配六改四 國安亮紅燈──國民黨應和中國的人口戰略

國民黨主張將中配取得身分證的年限由六年縮短為四年、入境六個月即可使用健保、放寬依親規定；示意圖。（資料照）

近期《兩岸人民關係條例》的修法爭議，再次凸顯台灣面臨的複合式國安挑戰：中國不僅以軍機、認知作戰、經濟脅迫施壓，更試圖透過「人口流動」與「制度鬆綁」滲入台灣社會結構。令人憂心的是，在野黨，尤其是國民黨，竟在沒有對等、沒有配套、沒有風險評估的情況下，推動放寬中國配偶居留、健保與入籍的門檻，形同為中國的「融合戰略」遞上鑰匙。

國民黨主張將中配取得身分證的年限由六年縮短為四年、入境六個月即可使用健保、放寬依親規定。然而，現行制度對中配的資格認定和資源使用設有明確且嚴謹的門檻，以保障國家安全和公共資源的公平性。

中國是動輒使用人口作為政治工具的威權國家，且始終對台採取敵對態度。在這此情況下，我方片面鬆綁已直接牽動國安底線。國民黨的修法方向與中國敘事高度同調。中國正推動「兩岸融合發展」、強調「兩岸一家親」的統戰路線。台灣單方面降低門檻，等於替北京提供制度階梯。

修法牽涉的不只是「人數」問題，而是制度風險。中國對自身人口遷入北京、上海等一線城市設下極高門檻，嚴格控制人口流動。相反地，中共對包括台灣在內的境外國家，卻採取完全相反的策略；如今日本正為中國人大舉入境的脫序行徑苦惱不已。中國鼓勵中配來台、鼓勵在台落地生根，更清楚凸顯其政治意圖。

在財政壓力日增的今天，入境六個月就能使用健保，形同讓公共資源成為中國對台統戰的工具。健保制度須優先保障長期生活於台灣、對健保有持續貢獻的人民，而非成為中國對台輸出人口的免費午餐。

中國配偶來台灣，初期應以一般「外國人」的身分使用醫療資源（非健保）；滿六年才能加入健保，至少要滿十年才能申請入籍，享有國民待遇。這段期間若有任何違反法令情事，則可予以駁回，甚至驅逐出境。這並非歧視「外來人士」，而是任何一個正常國家的正常執法。

中配來台，初期應以一般「外國人」的身分使用醫療資源（非健保）；滿六年才能加入健保。（資料照）

在中國共產黨一聲令下，日本承平歌姬濱崎步原定在上海的演唱會驟然喊停，一萬四千名中國歌迷的「權益」立馬歸零。

中國共產黨謀台早已是進行式，再加上中國國民黨的內應，國安紅燈已經亮起。我們必須意識到，中國國民黨作為台灣的外來政權，永遠不在乎在地民眾的感受；而中國共產黨作為中國土地的外來政權，對人民亦是如此。對中共而言，中國最不缺的就是「人」，想怎樣就怎樣；今天影響的是一萬四千人，明天是十四萬人、後天是一百四十萬人...但是「小小多山的台灣」，怎麼經得起十四萬、一百四十萬的洗人口衝擊？

這場硬仗，民主台灣沒有輸的本錢。

（作者為資深媒體人、大學助理教授）

