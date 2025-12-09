自由電子報
評論 > 社群

名家分享~楊斯棓》台灣這邊在自我閹割，對岸那邊在瘋狂嗑藥

看看立法院：2025年12月2日，堪稱值得在物理期刊上記上一筆的日子。就在這一天中午，國民黨與民眾黨在程序委員會聯手，以人數優勢封殺了行政院所提、合計約1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》——導致相關預算案無法交付相關委員會審查，連討論的機會都不給。
2025/12/09 10:00

◎ 楊斯棓

就在國民黨、民眾黨替台灣國防預算按下「暫停鍵」的同時，北京正在莫斯科按下「快轉鍵」。

自由時報指控北京開出「三張門票」作為國民黨主席鄭麗文晉見習近平的通關費，國民黨隨即暴跳如雷，斥之為惡意捏造。將這種關係形容為「買票入場」，尚稱低估國共兩黨在百年恩怨中淬煉出的精神默契。要理解當下的國民黨，恐怕得參考量子力學中的「量子糾纏」（Quantum Entanglement）

自由時報報導國民黨主席鄭麗文有望在農曆年前後與中國國家主席習近平會晤，但中共開出「3張門票」。（資料照）自由時報報導國民黨主席鄭麗文有望在農曆年前後與中國國家主席習近平會晤，但中共開出「3張門票」。（資料照）量子糾纏：國共兩黨的靈魂共振

「量子糾纏」是指：兩個粒子一旦曾經發生過互動而產生連結，即便隨後被分開到宇宙的兩端，它們仍屬於同一個系統。當其中一個粒子的狀態發生改變時，另一個粒子會「瞬間」產生相應的變化，完全無視距離遠近，也無需任何訊號傳遞。

這就是愛因斯坦當年難以置信，稱之為「鬼魅般的超距作用」（Spooky action at a distance）的現象。

現在俯瞰地球，一點不難發現那組「量子糾纏」：一個在中南海，一個在台北立法院。

看看立法院：2025年12月2日，堪稱值得在物理期刊上記上一筆的日子。就在這一天中午，國民黨與民眾黨在程序委員會聯手，以人數優勢封殺了行政院所提、合計約1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》——導致相關預算案無法交付相關委員會審查，連討論的機會都不給

國民黨立委翁曉玲12月2日主持立法院程序委員會，封殺行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，民進黨團舉牌抗議。（資料照）國民黨立委翁曉玲12月2日主持立法院程序委員會，封殺行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，民進黨團舉牌抗議。（資料照）神奇的同步現象隨即出現：就在台北的國民黨完成這項封殺的同一天，大連等海事局在中國海事局網站上發布渤海海域的實彈射擊航行警告。

當台北按下暫停，莫斯科正在快轉

如果你覺得這只是巧合，那麼另一份剛出爐的情報，或許會讓你笑不出來。

根據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）2025年12月3日發布的重磅調查報告，當全世界以為俄羅斯深陷泥淖時，中國軍方代表團正頻繁密訪莫斯科。這份被稱為「秘密管道」的交易顯示，北京正在汲取俄羅斯在烏克蘭戰場上的「血腥經驗」。

文件揭露，儘管中國已有國產運-20，但為了趕上特定的戰略節點，中國空降兵部隊（PLAAF Airborne Corps）仍不惜透過秘密合約，回頭採購經過實戰驗證的俄製戰車，甚至急單調度Il-76運輸機與Il-78加油機的關鍵技術支援，以及整套空降作戰的後勤補給。這筆交易總價高達5.85億美元。

基輔方面揭露了「合約與洽談」，揭示了那條正在運作的軍事供應鏈，隱密採購、高層訪俄俱是事實。最關鍵的是，「2027 年」這個時間窗口的出現，正是這種「不確定中的確定」，才讓人細思極恐。

即便我們不將2027視為必然的開戰時刻，北京意圖「補強短板」的軌跡卻清晰可見。這就構成了當代最荒謬的對比圖：對岸的「東家」正在利用這幾年的窗口期，不惜血本透過合約積累殺人技藝與後勤能量；而國民黨這位自詡精明的「大掌櫃」，卻選在同一個關鍵的幾年內，對著自家的救命錢斤斤計較，甚至直接截斷

《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）2025年12月3日發布的重磅調查報告，當全世界以為俄羅斯深陷泥淖時，中國軍方代表團正頻繁密訪莫斯科 。（擷取用自烏克蘭《基輔獨立報》官網）《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）2025年12月3日發布的重磅調查報告，當全世界以為俄羅斯深陷泥淖時，中國軍方代表團正頻繁密訪莫斯科 。（擷取用自烏克蘭《基輔獨立報》官網）精明的大掌櫃與技術性謀殺

國民黨此舉，絕非願把莊園當作一生使命照顧好的傳統英式管家。這活脫脫就是中國舊時代商號裡、精明到骨子裡，勾結外面的「東家」，背叛自家的「大掌櫃」。

三流的夥計才需要「東家」下令。真正修練成精的大掌櫃，其最高境界在於：替「東家」把關。國民黨為了證明自己具備「管理兩岸大商號」的能力，他們撥弄著那把名為「財政紀律」的算盤。算珠劈哩啪啦作響，在清脆的聲音掩護下，遂行一種看似嚴謹、實則陰狠的「查帳」。

他們不只擋下了韌性預算，更對著海裡的救命索——潛艦國造——意圖以利刃斬斷。理由冠冕堂皇：「海鯤號必須通過100%的嚴格海測（SAT）後，才能動支後續艦款。」

聽起來多麼像一位盡忠職守的老帳房，充滿儒家式「勤儉持家」的光輝。但只要你願意聽聽真正的行內人怎麼說，就會發現這算盤聲背後藏著一種足以置國防於死地的「技術性謀殺」：

前參謀總長黃曙光曾多次提醒：造艦最貴的成本不是鋼板，而是「師傅」。預算一旦被卡住，這兩百多位紅區裝備技師為了養家將被挖走，技術斷層將是不可逆的悲劇。

國造潛艦海鯤號正進行海測，後續潛艦建造，預算仍面臨立法院凍結或刪減。（資料照）國造潛艦海鯤號正進行海測，後續潛艦建造，預算仍面臨立法院凍結或刪減。（資料照）軍事評論家梅復興則指出：現代潛艦關鍵次系統交期長達三年。大掌櫃要求「貨色完美才付訂金」，等同逼台灣國防工業「熄火三年」，甚至造成供應鏈斷鏈。

戰略學者蘇紫雲也警告：這種「停停走走」（Stop-and-Go）的生產模式，重啟成本極高，根本是敗光家產。

請注意這個致命的時間差：國民黨要台灣國防工業「熄火三年」，而對岸跟俄羅斯簽訂的裝備合約，恰好也是要趕在2027年左右交貨到位。

致命的縫隙

所以國民黨這種看似「完美主義式」的查帳，說穿了就是一場精密設計的「技術性墮胎」。他們不會直接動手殺死胎兒（國防戰力），他們的做法像是切斷母體的營養供給，優雅地撥一下算盤，等著胎兒因營養不良而停止心跳。

2027的時間窗口一旦錯過，台灣恐怕就沒有第二次機會了。最後大掌櫃再攤手道：「你看嘛，我早就說這生意做不成吧。」

在「量子力學」與醬缸文化的雙重邏輯下，那把槍究竟是誰遞的已不重要。重要的是，當《基輔獨立報》已經把北京備戰的發票——無論是已交付還是待交付——貼在世人面前時，國民黨這位大掌櫃卻選擇將眼睛閉上。

他更在乎的，似乎不是台灣的作戰時程，而是那天下午渤海灣傳來的炮聲；不是島內的國安需求，而是他心中始終敬畏著的那位北方「東家」。

至於簾子後面的東家是否露出滿意的微笑，外人不得而知。但可以確定的是，當北京正在為 2027 年這個時間窗口積極備貨時，台灣海峽的防線，確實在這劈哩啪啦的算盤聲中，被「自己人」敲出了一道致命的縫隙

（作者為退休醫師、《要有一個人》作者）

本文經授權轉載自楊斯棓臉書

基輔獨立報調查報導

